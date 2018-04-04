Изменения стоимости. 1997 – 2017

Изменения стоимости основных услуг в США за 20 лет с 1997 года по декабрь 2017.Красным и коричневым отмечены категории товаров и услуг, которые дорожают.Синим и голубым, которые дешевеют или остаются примерно на том же уровне.Изменения в сторону увеличения:1. Услуги больницы.2. Учебники в колледже.3. Обучение в колледже.4. Уход за детьми.5. Услуги медицинской помощи.6. Заработная плата.7. Жилье8. Еда и питье.Остались примерно на том же уровне, что и 20 лет назад:1. Новые автомобили.2. Бытовая мебель.3. Одежда.1. Услуги сотовой связи.2. Программное обеспечение.3. Игрушки.4. ТелевидениеЧто можно отметить, рост зарплат не поспевает за ростом стоимости медицинских и образовательных услуг. Лечение и образование становится все более дорогим удовольствием.В тоже время "зрелища" дешевеют.

Источник: colonelcassad.livejournal.com