Изменения стоимости. 1997 – 2017
10:49. 4 апреля 2018 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Изменения стоимости основных услуг в США за 20 лет с 1997 года по декабрь 2017.
Красным и коричневым отмечены категории товаров и услуг, которые дорожают.
Синим и голубым, которые дешевеют или остаются примерно на том же уровне.
Изменения в сторону увеличения:
1. Услуги больницы.
2. Учебники в колледже.
3. Обучение в колледже.
4. Уход за детьми.
5. Услуги медицинской помощи.
6. Заработная плата.
7. Жилье
8. Еда и питье.
Остались примерно на том же уровне, что и 20 лет назад:
1. Новые автомобили.
2. Бытовая мебель.
3. Одежда.
1. Услуги сотовой связи.
2. Программное обеспечение.
3. Игрушки.
4. Телевидение
Что можно отметить, рост зарплат не поспевает за ростом стоимости медицинских и образовательных услуг. Лечение и образование становится все более дорогим удовольствием.
В тоже время "зрелища" дешевеют.
Источник: colonelcassad.livejournal.com