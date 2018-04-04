Главная » Невероятное в мире, Экономика

Изменения стоимости. 1997 – 2017

10:49. 4 апреля 2018 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:


Изменения стоимости основных услуг в США за 20 лет с 1997 года по декабрь 2017.
Красным и коричневым отмечены категории товаров и услуг, которые дорожают.
Синим и голубым, которые дешевеют или остаются примерно на том же уровне.

Изменения в сторону увеличения:

1. Услуги больницы.
2. Учебники в колледже.
3. Обучение в колледже.
4. Уход за детьми.
5. Услуги медицинской помощи.
6. Заработная плата.
7. Жилье
8. Еда и питье.

Остались примерно на том же уровне, что и 20 лет назад:

1. Новые автомобили.
2. Бытовая мебель.
3. Одежда.

1. Услуги сотовой связи.
2. Программное обеспечение.
3. Игрушки.
4. Телевидение

Что можно отметить, рост зарплат не поспевает за ростом стоимости медицинских и образовательных услуг. Лечение и образование становится все более дорогим удовольствием.
В тоже время "зрелища" дешевеют.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: инфографика, капитализм, статистика, США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Зачем буржуазии сокращение рабочего дня?
...цели по причине непоследовательности.О изменении стоимости и цены рабочей силы в...другу. В год повышенной стоимости рабочей силы стоимость, отражаемая в цене ...жизни. В год сниженный стоимости рабочей силы стоимость, символизированная в цене заработной...
Восстановление смыслов. Что такое деньги? часть 2
...стоимости из-за инфляции и плавающих валютных курсов, причём временами эти изменения... то фактически это будет являться изменением стоимости валюты, то есть инфляцией, ...регулирование платежных балансов и соизмерение стоимости национальных валют;помимо СПЗ, ...
Путь к банкротству Westinghouse. Взгляд на АЭС в США со строительной площадки
...электростанций на американском рынке, стоимость 1 мВт установленной мощности АЭС...сталь, медь, трудовые ресурсы и изменение стоимости самих реакторных технологий».Так прозвучало... официальное объяснение роста сметной стоимости от самой Westinghouse.Сведения ...
Госдума: своя рука – владыка
...скромно умолчал, что при изменении стоимости голоса основным выгодоприобретателем будет ...политических партиях» (в части изменения государственного финансирования политических партий)». ...бюджета не потребуется. Увеличив стоимость голоса, депутаты распределят ...
О необходимости изменений в законе о Центральном Банке в открытую говорят в Кремле
... снизить стоимость кредитных ресурсов, а это невозможно без изменения Центробанком ..., это может потребовать внесения изменений в закон о Центральном банке...понимает устройство современной экономики. Снижение стоимости кредитных ресурсов внутри России –...
Изменения в налоговой системе Украины обойдутся бизнесу в 70 млрд гривен
Изменения в налоговом законодательстве...2015 вступят в силу изменения, внесенные в Налоговый кодекс.... Со страхом ожидаем этих изменений – они приведут к тому...система администрирования налога на добавленную стоимость. Налогоплательщикам будут открыты счета...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>