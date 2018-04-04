20 опасных вещей, которые делали мальчишки в СССР
Многие не были какими-то отъявленными хулиганами, беспризорниками или шпаной. Но если вспомнить, чем мы занимались во дворе, порой становится немного не по себе. Детским умениям мог позавидовать заправский экстремист.
О своём интересном детстве рассказал в личном блоге российский фотограф Алексей Мараховец
1. Брызгалки
Как думаете, что такое «сикалка»? Что-то от слова «сикать». Так и есть. Это популярное оружие ближнего дворового водяного «боя» до эпохи появления одноразовых шприцев в аптеках.
Мастерилась «сикалка» из пустого флакона из-под шампуня или литровой пластиковой бутылки «Белизны». В пробке раскалённым на плите гвоздём делалось отверстие и туда вставлялась половинка шариковой ручки без стержня. Все это герметизировалось мастикой или пластилином. Во флакон наливали воду (в первый раз дома, после — из трубы под балконом) и брызгали в соперника. Это было альтернативой дорогому и дефицитному водному пистолету. Кстати, из «сикалки» было очень здорово утолять жажду.
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2. Дротики
Листок бумаги, 4 спички, иголка, канцелярский клей и нитки. На стенной ковер вешали самодельную мишень из тетрадного листа и играли. Однажды мы с товарищем играли в дротики у меня дома и повздорили. Он со злости кинул дротик в меня и воткнул его прямо в руку, а я в отместку попал ему в живот.
На улице делали еще дротики из сварочных электродов. Затачивали на бордюрном камне один конец, а к другому приматывали голубиные перья. Бросали в деревянные двери и деревья.
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3. Рогатки
Кто помнит самодельные рогатки? Они были двух видов: классические и шпоночные. Классические вырезались из толстой ветки орешника с развилкой, покупался широкий серый жгут в аптеке, доставался кусочек кожи (можно было втихомолку вырезать дома из дорожной сумки и свалить на сестру) и всё скреплялось медной проволокой или синей изолентой.
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Заряжалась рогатка гладкой галькой, которую часто привозили во дворы вместе с песком, или незрелыми ягодами типа рябины, сливы или вишни, которая вдоволь росла за домом. Иной раз мощности выстрела камнем хватало, чтобы вдребезги разбить бутылку из-под шампанского с трёх метров. Такая рогатка ценилась по причине того, что не у каждого хватало умений и средств на её создание. Её можно было поменять на другие ценные вещи типа вкладышей от Turbo, CinCin и Final90.
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4. Ножички
По-моему, у каждого мальчишки в детстве был вот такой раскладной нож. Это всегда было предметом гордости. Его бережно хранили подальше от маминого взора и не часто выносили на улицу. Нож постоянно был в песке, помните? А всё потому, что он являлся всего лишь инструментом для игры в «ножички».
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Вариантов игры было много, но чаще всего играли в «Земельку», «Танчики». У каждой игры была масса разновидностей. К примеру, «Земелька»: чертили круг, делили его поровну на количество участников. Каждый вставал на свой участок. Потом стоя втыкали нож в участок противника и отрезали от его земли по кусочку. «Заранился» (не воткнул) — ход переходил другому. И вот по одним правилам надо было всё время стоять на своей земле до тех пор, пока можешь. По другим — стоять можно было за пределами, но в случае катастрофического уменьшения твоего участка, противник предлагал тебе постоять три секунды на нём. Если не устоял — выбываешь. Стоять можно было даже на цыпочках одной ноги — главное продержаться три секунды.
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5. Бумеранг
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6. Дымовушки
Только наше поколение знает, какая связь между детской неваляшкой или теннисным шариком, и вот этим.Но мы-то знаем, что будет, если кусочки этой особой, магической, пластмассы завернуть в фольгу или газету, поджечь и потушить. Сколько нервов потратили дяденьки в гаражах, когда с крыши к ним прилетало вот такое чудо.
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7. Плевательная трубка
Ещё одним неотъемлемым атрибутом мальчишки была металлическая трубка для плевания пластилиновыми или мастичными шариками. Достать такую трубку было очень непросто, и она высоко ценилась во дворе. Прямо на трубку лепился большой запас мастики или пластилина, от которого отщипывался кусочек и заряжался в трубку. Кроме морального ущерба, такой плевок ничего не наносил своей жертве. Позже трубку заменили на пустой стержень от гелевой ручки, а пластилин — на просо или гречку.
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8. Пороховушки
Добывали мы его неподалёку от Заволжской свалки, что в районе Красного Яра, возле очистных. Доблестные военные с арсенала скидывали под открытое небо эти жёлтенькие штучки, которые мы и собирали. А однажды нам во двор завезли песок. Не просто песок, а с трубчатым порохом. Конечно, концентрация его была небольшой, но при желании можно было за 15 минут набрать горсточку пороха. Видимо, камазист решил не заморачиваться с песком и черпанул его в районе свалки. Поэтому ходить на свалку за добрый десяток километров нам уже не надо было — арсенал появился прямо под окнами.
Что мы с ним делали? Да много чего: заворачивали в фольгу, поджигали, и порох в фольге превращался в ракету. Просто жгли, делали фитили для взрывпакетов и так далее.
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9. Карбид
Кто помнит волшебные камни со специфическим запахом, которые пузырятся в воде? Карбид — это радость для нашедшего его на весь день! Заботливые газосварщики вытряхивали его из своих баллонов прямо там, где работали. Часто во дворе дома. И в кучке бесполезной белой трухи обязательно отыскивалось несколько крепких камушков карбида кальция! При соединении с водой он вступал в реакцию и выделял замечательный газ — ацетилен. Замечателен он тем, что хорошо горит.
В каком только виде не использовали карбид. И просто бросали в лужу, поджигая её. И грели руки, сжимая карбид в ладошке, погруженной в лужу. И засовывали его в бутылки с водой, затыкая пробкой… Но самым эффективным использованием карбида была ручная пушка.
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Брали пустой баллон из-под дезодоранта или дихлофоса, срезали ему горлышко, у дна проделывали дырочку, клали внутрь карбид, обильно плевали на него, затыкали все отверстия, трясли минуту, открывали и подносили горящую спичку к маленькой дырочке — залп!
Мне старший брат рассказывал, что в его детстве они свистнули целый баллон карбида и высыпали его в дренажный колодец с водой. Закрыли тяжёлой крышкой с дырочкой и подождали полчасика. Потом один мальчик поднёс спичку к дырке. Раздался такой взрыв, что выбило несколько стёкол в соседнем доме, крышка взлетела вверх, ударив парня сначала по подбородку, а затем накрыв его немного при падении. Но самое страшное — он получил сильные ожоги лица, шрамы от которых остались на всю жизнь — я видел его фото во взрослой жизни.
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10. Свинец
Как много в этом слове для сердца детского слилось… И слилось в прямом смысле слова. Помните, как рыскали вдоль гаражей, обыскивали автосвалки в поисках старых аккумуляторов? Раскалывали их и добывали чистый свинец, выколачивали засохший электролит и крошили мягкий металл в консервную банку или в миску, разводили костёр и дожидались, когда в банке засверкает жидкий металл.
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А потом заливали его в форму из глины и делали все, что душа пожелает. От кастетов до игрушек и брелоков. Это опасно, и можно отравиться, надышавшись парами свинца, тем более, если плавить его дома.
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11. Магний
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Измельчённый напильником в порошок магний мы смешивали в определённой пропорции с марганцовкой, которая стоила копейки в аптеке, и заворачивали в тугой бумажный пакет, обматывая ещё клейкой лентой. Проделывали дырочку и прикручивали к ней спичку, так чтобы серная головка оказалась аккурат в дырочке. Получалось что-то вроде этого.
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Чиркали спичку о коробок и резко отбрасывали в сторону. Пакет, с оглушительным шумом и яркой вспышкой, взрывался.
Ещё я любил устраивать с магнием разные опыты дома. К примеру, клал его в уксусную кислоту и собирал в баночку выделяющийся пузырьками водород. А потом спичкой этот водород поджигал. Он сгорал со звонким звуком. Или поджигал порошковый магний на кончике ножа и быстро кидал его в воду. Гидроксид магния, в результате бурной реакции с горением, возгонялся к потолку и падал оттуда белыми хлопьями, как снег. Кстати, никогда не пытайтесь тушить горящий магний или титан водой — будет взрыв водорода и кислорода.
12. Самострелы и пугачи
Из обычной палки или прищепки запросто собирался спичечный самострел или пугач. Стреляли они горящими спичками
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12. Шифер в костре
Думаю, вы легко вспомните, что происходит с шифером в костре. Правильно, ничего хорошего — он сильно стреляет. Кусками. Да порою так, что от первоначального костра мало что оставалось. Стреляющий шифер просто раскидывал его в стороны. На радость нам.
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13. Бомбочки
В детстве мы уже вовсю использовали презервативы. Только не по назначению. Те, кто жил повыше, периодически «купал» прохожих, сбрасывая на них огромные шары с водой, литра по три-четыре. Особо отмороженные добавляли туда марганцовку.
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14. Лампы и кинескопы
Грех было не разбить выброшенную на помойку лампу дневного света. Разбивались они с громким хлопком, если кинуть лампу на асфальт торцом. Об экологии тогда не думали. А вот эта находка на помойке была крайне редкой и всегда приносила огромнейшую радость мальчишкам.
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Бросали жребий, кто первым кинет кирпич в верхнюю лампу (лучевую пушку кинескопа). Она была самым уязвимым местом кинескопа. Когда лампа разбивалась — кинескоп из-за внутреннего вакуума коллапсировал внутрь с очень глухим хлопком, эхом отзывавшимся во дворах. Соседские мальчишки тотчас же сбегались посмотреть на это действо. Но чаще мы находили кинескопы уже с отбитой лампой.
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15. Летающий болт
Более простым способом сделать «бух» была скрутка из двух болтов и гайки, с привязанным ко всему этому пакетом в качестве стабилизатора. Я тоже делал такую штуку, но без пакета. Просто бросал на асфальт. И получил в итоге осколочное ранение пальца… В ЦГБ делали мини-операцию без ведома мамы. Она уже гораздо позже нашла спрятанную выписку из травмпункта об осколочном ранении. Был шок.
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16. Баллончики для сифона
Использованные баллончики для газировальных аппаратов (сифонов) тоже иногда шли в дело. Их начиняли серой от спичек и закрывали дырочку болтом. Потом адское устройство бросалось в костер. Надо сказать, что штука эта была самым опасным изобретением дворовых мальчишек. Однажды всех учеников нашей школы сняли с уроков и отправили на похороны шестиклассника, которому осколком такого баллончика повредило сонную артерию. Скорая не успела приехать.
А другой товарищ остался без двух пальцев, когда обтачивал начиненный баллон на электрическом наждачном круге. Лично я никогда не делал такой баллон, и другим категорически не советую.
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17. Дюбели
Думаю, наше поколение без труда объяснит связь этих предметов. Дюбель вколачивали кирпичом в асфальт, вынимали, крошили в дырку спички, вставляли дюбель и кидали сверху кирпич. Бух! И куска асфальта как не бывало. Спички стоили 1 копейку за коробок и свободно покупались в магазине.
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18. Гильзы
Пустые гильзы от патронов тоже шли в дело. Их начиняли серой от спичек, загибали горлышко и в костер. Лично я сделал рацпредложение и заправлял гильзы бензином для зажигалок. Бахало не так сильно, зато эффектно. Вместо бензина можно было залить солярки, которая легко сливалась из гудронных коллайдеров.
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19. Патроны
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Изредка у кого-то появлялись такие строительные патроны, которые заряжались в строительный пистолет для забивания дюбелей. Тоже шли в костёр. Но интереснее было обматывать их толстой проволокой, и держа за длинный её конец стучать капсюлем об угол трансформаторной будки. Патрон бабахал и разворачивался «розочкой».
У ребят, которые занимались биатлоном, дома иногда водились вот такие патроны от «мелкашки». Из этих просто вынимали порох, благо пуля легко вынималась плоскогубцами (идиоты же были).
20. Пистоны
У кого был револьвер, который стрелял такими пистонами? Но интереснее было чиркать по коричневым пятнам чем-то острым и смотреть, как они воспламеняются. Или ещё интереснее: скатать рулон из полоски и шарахнуть по нему молотком. Звон в ушах на 10 минут был обеспечен.
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21. Пистолет
Всё же было и легальное оружие заводского производства. Помните, чем он стрелял?
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22. Конденсаторы
В пятом классе школу захлестнуло повальное увлечение радиодеталями. Ёмкостные конденсаторы от телевизора (2000 Мкф, 100-300В) заряжались от розетки 220 вольт и применялись в качестве электрошокера на товарищах.
Детальки поменьше, типа резисторов и диодов, забивались учебником в розетку, что приводило к нормальному такому взрыву со снопом искр. < ![CDATA[
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Источник: www.kramola.info
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Какая прелесть!
Да уж, есть что вспомнить. Что там, какие-то дротики из иголки, вот из сварочного электрода, да с голубинными перьями, сие было вещь. Про бомбочки, всех конструкция и не пересказать. Конденсатор в розетку, тоже забава, если типа МБ, вот и прообраз электрошокера, если электролитический, то просто что бы “квакнуло”. А ракеты из всякой всячины, полёт мысли и немного старания. Развлекались, как могли.
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Здорово! Пока читала,вспоминалось детство,улыбка идиота:)) не сходила с лица:))
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Дротик особо острые выходили их шприцевых иголок. Спички прямо в гнездо пихались. Пистолет пластиковый стрелял плоскими пластиковыми дисками в которых были прорези. До боли родной запах пороха греет душу. От того пороха всё желтело после выгорания.
А потом нам купили Dendy. Сколько лет перед экраном…
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У нас рябиновый самострел не с одним гвоздём был, а с двумя как на рогатке. Однажды я выстелил из такого в воздух камнем и случайно попал в ласточку. Он а упала и мы её откачивали. Откачали. Ещё воздушки из насосов делали и стреляли пластилином чувихам по колготкам.