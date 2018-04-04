20 опасных вещей, которые делали мальчишки в СССР

Многие не были какими-то отъявленными хулиганами, беспризорниками или шпаной. Но если вспомнить, чем мы занимались во дворе, порой становится немного не по себе. Детским умениям мог позавидовать заправский экстремист.

О своём интересном детстве рассказал в личном блоге российский фотограф Алексей Мараховец





1. Брызгалки

Как думаете, что такое «сикалка»? Что-то от слова «сикать». Так и есть. Это популярное оружие ближнего дворового водяного «боя» до эпохи появления одноразовых шприцев в аптеках.



Мастерилась «сикалка» из пустого флакона из-под шампуня или литровой пластиковой бутылки «Белизны». В пробке раскалённым на плите гвоздём делалось отверстие и туда вставлялась половинка шариковой ручки без стержня. Все это герметизировалось мастикой или пластилином. Во флакон наливали воду (в первый раз дома, после — из трубы под балконом) и брызгали в соперника. Это было альтернативой дорогому и дефицитному водному пистолету. Кстати, из «сикалки» было очень здорово утолять жажду.



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2. Дротики

Листок бумаги, 4 спички, иголка, канцелярский клей и нитки. На стенной ковер вешали самодельную мишень из тетрадного листа и играли. Однажды мы с товарищем играли в дротики у меня дома и повздорили. Он со злости кинул дротик в меня и воткнул его прямо в руку, а я в отместку попал ему в живот.

На улице делали еще дротики из сварочных электродов. Затачивали на бордюрном камне один конец, а к другому приматывали голубиные перья. Бросали в деревянные двери и деревья.



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3. Рогатки

Кто помнит самодельные рогатки? Они были двух видов: классические и шпоночные. Классические вырезались из толстой ветки орешника с развилкой, покупался широкий серый жгут в аптеке, доставался кусочек кожи (можно было втихомолку вырезать дома из дорожной сумки и свалить на сестру) и всё скреплялось медной проволокой или синей изолентой.



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Заряжалась рогатка гладкой галькой, которую часто привозили во дворы вместе с песком, или незрелыми ягодами типа рябины, сливы или вишни, которая вдоволь росла за домом. Иной раз мощности выстрела камнем хватало, чтобы вдребезги разбить бутылку из-под шампанского с трёх метров. Такая рогатка ценилась по причине того, что не у каждого хватало умений и средств на её создание. Её можно было поменять на другие ценные вещи типа вкладышей от Turbo, CinCin и Final90.



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4. Ножички

По-моему, у каждого мальчишки в детстве был вот такой раскладной нож. Это всегда было предметом гордости. Его бережно хранили подальше от маминого взора и не часто выносили на улицу. Нож постоянно был в песке, помните? А всё потому, что он являлся всего лишь инструментом для игры в «ножички».



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Вариантов игры было много, но чаще всего играли в «Земельку», «Танчики». У каждой игры была масса разновидностей. К примеру, «Земелька»: чертили круг, делили его поровну на количество участников. Каждый вставал на свой участок. Потом стоя втыкали нож в участок противника и отрезали от его земли по кусочку. «Заранился» (не воткнул) — ход переходил другому. И вот по одним правилам надо было всё время стоять на своей земле до тех пор, пока можешь. По другим — стоять можно было за пределами, но в случае катастрофического уменьшения твоего участка, противник предлагал тебе постоять три секунды на нём. Если не устоял — выбываешь. Стоять можно было даже на цыпочках одной ноги — главное продержаться три секунды.



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5. Бумеранг

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6. Дымовушки

Только наше поколение знает, какая связь между детской неваляшкой или теннисным шариком, и вот этим.Но мы-то знаем, что будет, если кусочки этой особой, магической, пластмассы завернуть в фольгу или газету, поджечь и потушить. Сколько нервов потратили дяденьки в гаражах, когда с крыши к ним прилетало вот такое чудо.



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7. Плевательная трубка

Ещё одним неотъемлемым атрибутом мальчишки была металлическая трубка для плевания пластилиновыми или мастичными шариками. Достать такую трубку было очень непросто, и она высоко ценилась во дворе. Прямо на трубку лепился большой запас мастики или пластилина, от которого отщипывался кусочек и заряжался в трубку. Кроме морального ущерба, такой плевок ничего не наносил своей жертве. Позже трубку заменили на пустой стержень от гелевой ручки, а пластилин — на просо или гречку.



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8. Пороховушки

Добывали мы его неподалёку от Заволжской свалки, что в районе Красного Яра, возле очистных. Доблестные военные с арсенала скидывали под открытое небо эти жёлтенькие штучки, которые мы и собирали. А однажды нам во двор завезли песок. Не просто песок, а с трубчатым порохом. Конечно, концентрация его была небольшой, но при желании можно было за 15 минут набрать горсточку пороха. Видимо, камазист решил не заморачиваться с песком и черпанул его в районе свалки. Поэтому ходить на свалку за добрый десяток километров нам уже не надо было — арсенал появился прямо под окнами.

Что мы с ним делали? Да много чего: заворачивали в фольгу, поджигали, и порох в фольге превращался в ракету. Просто жгли, делали фитили для взрывпакетов и так далее.



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9. Карбид

Кто помнит волшебные камни со специфическим запахом, которые пузырятся в воде? Карбид — это радость для нашедшего его на весь день! Заботливые газосварщики вытряхивали его из своих баллонов прямо там, где работали. Часто во дворе дома. И в кучке бесполезной белой трухи обязательно отыскивалось несколько крепких камушков карбида кальция! При соединении с водой он вступал в реакцию и выделял замечательный газ — ацетилен. Замечателен он тем, что хорошо горит.

В каком только виде не использовали карбид. И просто бросали в лужу, поджигая её. И грели руки, сжимая карбид в ладошке, погруженной в лужу. И засовывали его в бутылки с водой, затыкая пробкой… Но самым эффективным использованием карбида была ручная пушка.



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Брали пустой баллон из-под дезодоранта или дихлофоса, срезали ему горлышко, у дна проделывали дырочку, клали внутрь карбид, обильно плевали на него, затыкали все отверстия, трясли минуту, открывали и подносили горящую спичку к маленькой дырочке — залп!

Мне старший брат рассказывал, что в его детстве они свистнули целый баллон карбида и высыпали его в дренажный колодец с водой. Закрыли тяжёлой крышкой с дырочкой и подождали полчасика. Потом один мальчик поднёс спичку к дырке. Раздался такой взрыв, что выбило несколько стёкол в соседнем доме, крышка взлетела вверх, ударив парня сначала по подбородку, а затем накрыв его немного при падении. Но самое страшное — он получил сильные ожоги лица, шрамы от которых остались на всю жизнь — я видел его фото во взрослой жизни.



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10. Свинец

Как много в этом слове для сердца детского слилось… И слилось в прямом смысле слова. Помните, как рыскали вдоль гаражей, обыскивали автосвалки в поисках старых аккумуляторов? Раскалывали их и добывали чистый свинец, выколачивали засохший электролит и крошили мягкий металл в консервную банку или в миску, разводили костёр и дожидались, когда в банке засверкает жидкий металл.

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А потом заливали его в форму из глины и делали все, что душа пожелает. От кастетов до игрушек и брелоков. Это опасно, и можно отравиться, надышавшись парами свинца, тем более, если плавить его дома.



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11. Магний



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Измельчённый напильником в порошок магний мы смешивали в определённой пропорции с марганцовкой, которая стоила копейки в аптеке, и заворачивали в тугой бумажный пакет, обматывая ещё клейкой лентой. Проделывали дырочку и прикручивали к ней спичку, так чтобы серная головка оказалась аккурат в дырочке. Получалось что-то вроде этого.

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