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“Звезда на “Звезде”. Михаил Галустян

13:05. 3 апреля 2018 Просмотров - 200 Один комментарий Опубликовал:

Кто этот человек, от которого взрослые во всей стране по привычке ждут искромётных шуток, а он рассказывает их детям о патриотизме и любви к Родине? Его приглашают выступать на корпоративах, но он предпочитает проводить время на военных полигонах. Участвовать в жюри юмористических конкурсов его приглашают в тот момент, когда он выстраивает взаимоотношения между концерном «Калашников» и страйкбольным сообществом. О новых поворотах в своей жизни программе «Звезда на “Звезде”» расскажет любимый россиянами комедиант, актер и кинопродюсер Михаил Галустян.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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