“Звезда на “Звезде”. Михаил Галустян

Кто этот человек, от которого взрослые во всей стране по привычке ждут искромётных шуток, а он рассказывает их детям о патриотизме и любви к Родине? Его приглашают выступать на корпоративах, но он предпочитает проводить время на военных полигонах. Участвовать в жюри юмористических конкурсов его приглашают в тот момент, когда он выстраивает взаимоотношения между концерном «Калашников» и страйкбольным сообществом. О новых поворотах в своей жизни программе «Звезда на “Звезде”» расскажет любимый россиянами комедиант, актер и кинопродюсер Михаил Галустян.



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Источник: www.youtube.com