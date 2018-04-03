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Сводки от ополчения Новороссии 03 апреля 2018

18:01. 3 апреля 2018 Просмотров - 316 Нет комментариев Опубликовал:

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ВСУ скрывают свои потери, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших

ВСУ скрывают свои потери, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших | Русская весна

Вчера представитель штаба «АТО» Олег Сушинский сделал достаточно странное заявление:

«29 марта во время проверки наличия личного состава обнаружили его отсутствие (речь идет о якобы пропавшем бойце ВСУ — прим. РВ). Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным», — рассказал пресс-секретарь.
 
По его словам, «после проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания и оформления соответствующих документов представители гуманитарного проекта ВСУ „Эвакуация 200” доставили тело к месту погребения». Какие-либо другие подробности Сушинский сообщить отказался.

Между тем еще 30 марта на официальной (!) ФБ-страничке 30-й моторизированной бригады ВСУ появилось сообщение, являющееся ответом на опубликованную «Русской Весной» информацию из профиля одного из украинских карателей о гибели военнослужащего с позывным «Шама». 

Вот что они пишут: «”Фейсбук-воины” (имеется в виду страничка военнослужащего ВСУ Евгения Колесниченко — прим. РВ) обнародовали фото нашего военнослужащего, погибшего поздно вечером 28 марта в зоне проведения АТО, и послание такого характера, которое наталкивает людей на мысль о том, что командование скрывает факт гибели, не освещая никакой информации по данному вопросу.

Поэтому еще раз информируем: в отличие от русских и созданных ими незаконных организаций ДНР и ЛНР, мы не скрывали своих потерь и не пытаемся это делать. Существует неформальное правило суток тишины после гибели воина, в течение которого должны быть проинформированы родственники покойника, что было сделано вчера.

Тело погибшего солдата Шамчука Владимира Анатольевича сейчас находится в морге, после чего группой гражданско-военного сотрудничества ВСУ “Эвакуация 200” военнослужащего будет перевезено родным в Черкасскую область».

Очевидно, что речь идет об одном и том же человеке. Так почему же штаб «АТО» стыдливо скрывает фамилию погибшего и придумывает явно фантастические обстоятельства с самовольным оставлением части? Все просто. Дело в том, что на самом деле речь идет о потерях 28 марта 2018 года, когда разведгруппа ВСУ, пытавшаяся проникнуть в тыл ДНР, подорвалась на минном поле. 

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Тогда погибло два и ранено три украинских военнослужащих, но официальные структуры Украины предпочли этот факт замолчать, а когда скрывать обстоятельства происшедшего стало уже невозможно, они выдавили из себя цифры — 1 погибший и 4 раненых, а вместо реальных обстоятельств дела с гибелью разведгруппы придумали историю с самовольным оставлением части (что, кстати, оставит родственников погибшего без положенных по закону выплат).

Помимо того, что ВСУ скрывают или занижают свои потери, а в случае получения огласки выдают информацию с длительной задержкой, следует отметить гуманизм ВС ДНР: тело погибшего передано представителям Украины на следующие сутки после доставки его с минного поля, что подтверждается сообщением в «Фейсбуке» 30-й ОМБр и пресс-секретарем «АТО» О. Сушинским.

А вот ВСУ, в отличие от ВС ДНР, не передают тела и отказываются обменивать пленных: последний пример — это захваченный в плен военнослужащий с горловского направления рядовой Ткаченко А.А., которого в настоящий момент или продолжают пытать, или уже убили.

Жительница Горловки: Украина проводит настоящий геноцид в Донбассе

Метки: компиляция
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