Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 апреля 2018

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в столицу Турции Анкару. Это первая зарубежная поездка российского лидера после победы на выборах, Путин совершает ее по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана.

Визит российского президента начнется с видеоконференции по случаю старта строительных работ на АЭС «Аккую». Лидеры дадут команду на заливку бетона в основание первого энергоблока.

Затем состоятся переговоры Путина и Эрдогана в узком составе. После этого пройдет заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух стран, по итогам которого стороны подпишут ряд документов и дадут пресс-конференцию.

В среду в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана. Эти страны являются гарантами в ходе Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

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