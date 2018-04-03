Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 апреля 2018
- 18:06 Переговоры в Анкаре.
- 16:45 Путин прибыл в Анкару.
- 16:00 Коротко по Сирии. 03.04.2018.
- 12:38 Нападение у Аль-Шаддади.
- Вчера 23:18 Заказчик убийства Карлова.
Переговоры в Анкаре
В Турции начались официальные мероприятия в рамках переговоров Турции, России и Ирана по целому спектру вопросов.
Перед трехсторонней встречей был дан старт строительству первой турецкой АЭС "Аккую", которая будет строится при помощи России.
В ближайшее время в Анкару подъедет президент Ирана, после чего по данным турецких источников, начнется обсуждение зон деэскалации в Сирии и процесса мирного урегулирования, гарантами которого выступят Россия, Турция и Иран.
А Обама такой говорит, Асад должен уйти!
Путин прибыл в Анкару
Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в столицу Турции Анкару. Это первая зарубежная поездка российского лидера после победы на выборах, Путин совершает ее по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана.
Визит российского президента начнется с видеоконференции по случаю старта строительных работ на АЭС «Аккую». Лидеры дадут команду на заливку бетона в основание первого энергоблока.
Затем состоятся переговоры Путина и Эрдогана в узком составе. После этого пройдет заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух стран, по итогам которого стороны подпишут ряд документов и дадут пресс-конференцию.
В среду в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана. Эти страны являются гарантами в ходе Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
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Коротко по Сирии. 03.04.2018
Коротко по Сирии.
1. В Растанском котле за последние 2 дня САА отжала у боевиков уже 6 населенных пунктов, причем усилия скорее тратились на переговоры в местными и боевиками, нежели на полномасштабные боевые действия. Падение Восточной Гуты очевидно укрепило положение Асада и все больше его оппонентов смиряются с тем, что он никуда не уйдет, а значит вооруженная борьба становится бессмысленной. Отсюда и возрастающее кол-во просьб гражданских к боевикам воевать с Асадом где-нибудь в другом месте, а не в городах и селах, которые Асад не контролировал несколько лет. Впрочем, это все пока небольшие тактические успехи. Главная задача – разблокировать трассу Хомс-Хама, а для этого надо либо штурмовать Растан, либо вынудить боевиков уехать.Скорее всего, в апреле мы увидим попытки решения этой задачи.
2. Российские военные и сирийское командование через местных жителей передали боевикам в Восточном Каламуне ультиматум – они должны в течении ближайших дней либо сдаться, либо выехать в Идлиб. В противном случае их принудят к этому силой оружия. Часть боевиков колеблется, но главари объявили, что они отказываются сдаваться и окажут сопротивление. Как вариант,боевики могут отвались в горные районы, а города в Восточном Каламуне перейдут под контроль России и Сирии. В таком варианте заинтересовано местное население, которое не очень хочет, чтобы боевики давали свой последний бой на улицах населенных пунктов.
3. После переброски дополнительных сил в долину Евфрата, САА начала повторную чистку прилегающих к Абу-Кемалю и Маядину территорий, где в последние месяцы снова разгулялись банды ИГИЛ. Было даже заявленной, что зачищена вся пустыня вплоть до Т-2, но это скорее благопожелания. Боевики здесь придерживаются тактики – ударил-отошел и попытками закрепиться в поселках в районе крупных городов, дабы вести вербовку и пропаганду среди местного населения. Скорее всего тут от сирийцев и иранских прокси потребуется более серьезная контртеррористическая операция, а то и не одна. Трудности подавления ИГИЛовского банд-подполья наглядно можно посмотреть по ситуации на Синае, где 70-тысячная группировка Египетской армии уже 2-й месяц не может подавить сопротивление вилаята Синай.
4. Помимо Растана и Каламуна, отмечена переброска механизированных резервов, артиллерии, РСЗО и инженерных средств на юг, в Дераа и Сувейду. Там по-прежнему остается существенный кусок границы, который сирийцами не контролируется. Фронт там сугубо позиционный. но в марте боевики всерьез планировали масштабное наступление, дабы помочь Восточной Гуте и полностью захватить Дераа. Наступление так и не состоялось, в рядах боевиков продолжились кровавые междоусобицы (за месяц там погибло 3 видных полевых командира), Но угроза по-прежнему сохраняется. Так что с одной стороны переброска войск в Дераа может быть простой мерой предосторожности. С другой стороны, возможно, скоро придет черед и этого фронта, который ранее рассматривался как сугубо второстепенный.
Текучка как обычно в Телеграме https://t.me/boris_rozhin
Кадры снятые боевиками из автобусов.
5. В Думе сегодня началась эвакуация боевиков в Джараблус. Первую партию "Джейш-аль-Ислам" уже отправили. Выезд займет несколько дней, так что к началу следующей неделе можно ожидать полного освобождения Восточной Гуты, которая спустя 7 лет наконец то пропадет из военных сводок.
Важнейшее значение для предстоящих операций САА, иранских прокси и российской группировки в Сирии будут иметь завтрашние переговоры Эрдогана, Путина и Роухани, где скорее всего будут согласованы новые параметры взаимодействия в рамках изменений произошедших в Сирии после изгнания курдов из Африна и боевиков из Восточной Гуты.
Применительно к Сирии стороны скорее всего будут решать следующие вопросы:
1. Борьб с "Ан-Нусрой" и другими неконвенционными группировками в Идлибе.
2. Судьба Таль-Рифата и авиабазы Менаж и их возможный обмен на южный Идлиб и северо-восточную часть Латакии.
3. Стратегия направленная на вытеснение США из Сирии и закрытие курдского проекта США на территории Сирии и Ирака.
4. Взаимодействие в Ираке.
5. Судьба оставшихся анклавов в Сирии, на которые Турция имеет определенное влияние.
6. Сотрудничество в вопросах борьбы с ИГИЛ.
7. Будущее процесса политического урегулирования в контексте завершающих этапов сирийской войны.
8. Можно предположить, что Россия и Иран будут стремиться и далее нормализовать отношения Асада и Эрдогана.
О того, о чем завтра договорятся, во многом будет зависеть характер летней кампании 2018 года.
Нападение у Аль-Шаддади
Появились сообщения, что 30 марта к северу от Аль-Шаддади на трассе Таль-Абъяд – Хасаке, произошло нападение на колонну американского спецназа.
Головная машина подорвалась на фугасе. Погибло 6 человек, ранено 8. Уничтожено два внедорожника. Трупы и раненых эвакуировали вертолетами на базу в районе Аль-Шаддади.
Фото и видео инцидента пока нет. Так же как нет и каких-то официальных комментариев на сей счет. Также нет ясности с тем, кто напал – местные арабские партизаны или остатки ИГИЛовских недобитков.
Если информация подтвердится, это уже будет 4-й крупный инцидент за последнее время – упавший вертолет со спецназом у Аль-Каима https://colonelcassad.livejournal.com/4054108.html, гибель 2 военных коалиции в Манбидже https://colonelcassad.livejournal.com/4090896.html, обстрел базы в к северу от Ракки https://colonelcassad.livejournal.com/4094867.html.
ВарГонзо утверждает, что нападений было не 1, а 2:
6 американских военных погибли и еще 8 получили ранения различной степени тяжести в результате партизанской атаки в Сирии. По данным военного источника WG в штабе курдской группировке информация о подрыве американского кортежа на трассе подтверждается. Всего в кортеже находилось порядка 30 американских военных. Как мы сообщили ранее из 6 джипов – уничтожены два. После подрыва кортеж не смог продолжить движение. Эвакуацию всей группы производили три вертолета ВВС США, поднятые с базы в Аш-Шаддади. Выживших, раненых и погибших доставили на базу. Источник также сообщает, что это был не единственных инцидент с гибелью солдат США в Сирии за последние три дня.
* * *
Сирийские партизаны напали на еще одну колонну американских военных. Сообщает источник WG близкий к штабу группировки СДС. Инцидент произошёл в тот же день, что и подрыв 6 джипов на трассе Хасака. То есть 30-го марта. На этот раз техника шла из Минбиджа в Ракку. По ней был открыт огонь из крупнокалиберных пулеметов и ДШК. Нападение на американцев произошло на восточном берегу Евфрата, недалеко от поселения Хфиса, которое расположено в 50 км. от Ракки. В результате этого боестолкновения по данным источника погибли 2 американских военных, 8 получили ранения. Их так же эвакуировали на вертолетах, но на этот раз в Ракку. Колонна после боя продолжила движение. По итогам двух атак мы можем констатировать, что партизанские отряды сопротивления оккупации США действуют организовано и не только в отдельно взятой точки, но и по всей территории, где присутствуют американские вооруженные силы. Учитывая, что оба нападения произошли в один день и были достаточны масштабны – это серьёзные проблемы для военного командования США. Оказывается, что даже на курдских территориях им не все рады.
Как указывалось еще вчера https://colonelcassad.livejournal.com/4094867.html, стратегическая обстановка вокргу Рожавы и Манбиджа складывается таким образом, что там создается благоприятная почва для партизанской, диверсионной или террористической войны против американцев и их сателлитов. Помимо ИГИЛ, есть и другие игроки заинтересованные в том, чтобы американские солдаты погибали в Сирии. Последние атаки указывают на формирование неприятной для США тенденции.
Заказчик убийства Карлова
Турки накануне встречи Эрдогана, Путина и Роухани объявили о раскрытии убийства российского посла Карлова. По данным турецкого следствия, за покушением на Карлова стоял Гюлен. Фактически, Карлов был убит гюленистом работавшим в охране Эрдогана, через несколько месяцев после того как Россия негласно помогла Эрдогану удержаться у власти, предоставив туркам критически важную информацию о подготовке переворота, что уберегло Эрдогана в Мармарисе и позволило парализовать военное ядро заговора.
Сам Гюлен уже давно сидит в США и Вашингтон не спешит его отдавать Турции, даже после того. как выявилась его причастность к организации неудачной попытки государственного переворота в 2016 году. Обама его не выдал, не выдает пока и Трамп.
Обвинения Гюлена в убийстве в Карлова для Турции является удобным способом показать, что расследование не спущено на тормозах и реальные виновные, как минимум, будут выявлены. Такой себе дружественный жест и небольшой презент к предстоящему визиту, где будут обсуждаться важные стратегические вопросы затрагивающие долгосрочные интересы Турции, России и Ирана. С другой стороны, Турция очевидно рассчитывает, что Россия присоединится к Турции в вопросе необходимости экстрадиции Гюлена в Турцию для суда за совершенные преступления. Для Эрдогана это не только вопрос политической борьбы с гюленистами, но и вопрос их личной вражды с Гюленом, которая носит как личностный, так и идеологический характер, ибо Гюлен достаточно регулярно осуждает внутриполитический курс Эрдогана и при этом имеет некоторое кол-во реальных сторонников в самой Турции.
Другой вопрос, что США пользуясь различными юридическими зацепками, указывают на то, что Гюлена политически преследуют, связь с охранником застрелившим Карлова не очевидна, а доказательства его причастности к государственному перевороту косвенные, поэтому согласно законам США выдавать его нельзя. И маловероятно, что если Россия начнет требовать выдачи Гюлена для суда в Турцию, США изменят свою позицию, так как для американцев это будет выглядеть как явная уступка. Да и сама выдача Гюлена может создать дополнительные проблемы, так как Гюлен очевидно был связан с американскими спецслужбами, которые помогали организации Гюлена и которые по мнению турецкой военной разведки засветились в подготовке государственного переворота работая под крышей посольства США в Турции. И кто знает, что Гюлен может разболтать, если окажется в турецкой тюрьме. На данный момент министерство юстиции США в рамках процедуры попросило Турцию предоставить доказательства причастности Гюлена к убийству Карлова. Официальная позиция министерства заключается в том, что выдача возможна лишь при наличии неопровержимых улик. С другой стороны, кризис вокруг Манбиджа и желание не разрушать до конца отношения с Турцией, могут создать такую ситуацию, когда США будет выгодно пожертвовать Гюленом (который слишком сильно скомпроментирован), для сделок с Турцией по Сирии, в особенности, если у Эрдогана на руках будут прямые улики против Гюлена. Идеальный же вариант для американцев в случае доказательства причастности Гюлена к убийству Карлова, это скоропостижная смерть Гюлена от сердечного приступа. Дедушка ведь уже старый, всякое может случиться. Ну и стоит помнить, что турецкая оппозиция Эрдогану, которая стояла за убийством Карлова, состоит не только из Гюлена, который скорее является политической ширмой для тех групп, которые заинтересованы в развороте турецкой политики в интересах Вашингтона. То, что государственный переворот 2 года назад провалился, не означает, что деятельность в этом направлении будет прекращена.
«Страны, заявлявшие о приверженности к нормам демократии, озвучили реакцию по событиям 15 июля лишь через три дня, а то и неделю после кровавых событий в Турции. Лишь после того как стало ясно, что планы пособников террористической организации «Параллельное государство» (FETÖ) провалились, начали озвучиваться заявления «сочувствия» в адрес Турции. Конечно же, Фетхуллах Гюлен – это номинальная фигура, и на самом деле преступной организацией руководят другие. Отныне в ответ на требование американской стороны о выдаче какого-либо преступника, Турция будет напоминать о требовании по выдаче Гюлена. США должны на деле продемонстрировать приверженность к партнерским отношениям с Анкарой» (с) Эрдоган