Россия приготовила для США не особо приятный «сюрприз»

Запад готовил провести в Сирии серьезную операцию. Свои действия США называет ответными, на химические атаки со стороны Сирийской Арабской Республики. Но Россия неожиданно преподнесла США «сюрприз», тем самым заставила Запад подумать, прежде чем выпускать ракеты на Сирию.

Неоднократно заместитель Минобороны РФ Валерий Герасимов просил Высокопоставленного военного офицера ВС США Джозефа Данфорда о том, чтобы они прекратили наносить удары по Сирийскому государству. Но в США уже все было готово для проведения атак.

Военная операция включала в себя три последовательные атаки. Для лишения защиты сирийской армии, требовалось уничтожить средства радиотехнической разведки. Затем нанести удары по всем наблюдательным постам и пунктам, чтобы не было единой связи. Это сделает невозможным оперативно выстроить оборону. Так же предполагалось провести и наземную операцию.

Запад уже надеялся, что все военные операции в Сирии пройдут успешно и это принесет не малые дивиденды. Но тут вмешалась Россия и не дала Западу почувствовать вкус победы. В Москве подготовили для штаба западной коалиции предупреждения. В случае если для российских военных создастся опасная ситуация, то Россия ответит ударом по ВМС США. После таких заявлений со стороны России, в штабе решили срочно пересмотреть все свои планы. Западу следовало основательно все взвесить, прежде чем начинать такие масштабные действия. Так в Сирию были, доставлены на вооружения комплекс противоракетных установок С-400 «Триумф».

Применение кибероружия России тоже стало доказательством того что Россия готова не только ответить на удар, но и нанести его первой. Конечно, удар будет нанесен только в том случае, если возникнет угроза для России. Возможно Москва применила Спуффинг для того чтобы остановить запуски воздушных ракет, которые имели навигационные системы, на Сирию. На Восточном Средиземноморье, Россия приняла решение расширить КУГ ВМФ. Сложно предсказать дальнейшие действия США. Еще сложнее ответить каким будет ответ России.

Источник: zen.yandex.ru