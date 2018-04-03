Путин избежал западни Трампа

Президент России ответил Дональду Трампу отказом на предложение посетить с визитом Вашингтон, потому что слова американского президента расходятся с его делами, но дал понять, что такая встреча может состояться в будущем, но с условием: если Америка будет себя прилично вести

Появляются любопытные подробности состоявшегося 20 марта телефонного разговора президента России Владимира Путина и позвонившего ему президента США Дональда Трампа, который – после многозначительной паузы – формально поздравил российского национального лидера с победой на выборах. Согласно утечкам из Вашингтона, опровергнутым Кремлем, Трамп опустился до угроз Путину, заявив: "Если Вы хотите гонки вооружений, это можно устроить, но выиграю я".

Отметив, что такой фразы сказано не было, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Мы никогда не придаём публичности содержание конфиденциальных разговоров глав государств", добавив, что "в целом" разговор Трампа и Путина носил "конструктивный деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

Действительно, обычно Москва и ограничивается в таких случаях обтекаемыми фразами, однако нынешний тревожный характер российско-американских отношений заставил помощника президента России Юрия Ушакова обнародовать сегодня поистине сенсационные подробности. Оказывается, Трамп предлагал Путину провести встречу в Вашингтоне, но Путин решил туда не ехать.

И слава Богу

Интуиция, а, возможно, еще и соответствующая информация по линии спецслужб не подвели бывшего разведчика. Ведь в момент телефонного разговора с президентом США, о чем прекрасно знал, но ничего не сказал Путину Трамп, американцы готовили крупнейшую в истории двусторонних отношений высылку российских дипломатов и закрытие Генконсульства в Сиэтле. Как бы выглядел Путин, если бы принял приглашение, простив своему визави все то зло, какое американцы сделали уже при нем России, чтобы потом получить еще и такой удар?

"Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил провести встречу в Вашингтоне", - сообщил Юрий Ушаков. Он добавил, что это была инициатива именно президента США. При этом конкретные временные рамки встречи не обсуждались.

Помощник президента России Юрий Ушаков: "Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил провести встречу в Вашингтоне".

Ушаков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа "носил конструктивный, деловой характер", в ходе него были затронуты многие вопросы, однако "после этого произошел очередной сбой наших двусторонних отношений, высылка 60 дипломатов, закрытие генерального консульства, на этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать".

Помощник президента России отметил, что "в ходе того промежутка с 20 марта, когда состоялся телефонный разговор, конкретных обсуждений вопроса о возможной встрече не велось".

"На фоне этих событий, конечно, сложно обсуждать проведение саммита", - подчеркнул Ушаков. При этом Россия, по его словам, считает такое мероприятие "весьма важным и нужным для обеих наших стран и для всего международного сообщества".

Россия выдвигает условия

Ушаков надеется, что в будущем, "если все будет нормально, … американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита". Но он, фактически, выдвинул условие для подготовки проведения такой встречи. Для этого ранее должен быть запущен "очень серьезный, конструктивный диалог", возможный лишь после "приостановки" тех "шагов, которые американцы предприняли на основе бездоказательных совершенно обвинений".

"Совершенно бездоказательные обвинения" это, понятно, по поводу фейкового "дела Скрипаля", послужившего поводом к крупнейшей в истории высылке российских дипломатов из США и потери Россией еще одного Генконсульства в этой стране, в ответ на что Москве пришлось принять зеркальные меры. В самом лучшем варианте саммит возможен только во второй половине года, указал Ушаков.

США подтверждают

Сегодня же в Вашингтоне официально подтвердили, что Трамп действительно приглашал Путина в Белый дом.

"Президент подтвердил 20 марта, через несколько часов после своего последнего разговора с президентом Путиным, что они обсуждали двустороннюю встречу в "не очень далеком будущем", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, в качестве возможного места проведения встречи назывался Белый дом. Остальных и очень важных подробностей она не сообщила.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс: Трамп действительно приглашал Путина посетить с визитом США.

Кстати, с момента телефонного разговора двух президентов США не только выслали 60 российских дипломатов и объявили о закрытии Генконсульства в Сиэтле, но и ввели с 23 марта в обход ВТО дискриминационные пошлины на импорт стали и алюминия из России.

По оценке Минпромторга РФ, ущерб для российских компаний от американских пошлин составит минимум 3 миллиарда долларов. Как намекнул сегодня, выступая перед студентами Уральского федерального университета, заместитель главы Минэкономразвития Алексей Груздев, "официальная оценка будет дана и соответствующие заявления будут подготовлены", решения по ответным мерам также "готовятся". Своих ближайших союзников США от аналогичным пошлин "временно" избавили, Россию, естественно, нет.

Что имеем в итоге?

Итак, если кратко подытожить вышесказанное, то получается, что на свое приглашение Трамп получил от Путина ответ, который увязан с дальнейшими действиями США, и оставляет только два варианта, два смысла. Или, как любил произносить на экране супершпион Джеймс Бонд, "возможно позже". Это если все будет хорошо. А если всё будет плохо - с этим ничего невозможно поделать - на ум приходит интернет-мем из азербайджанской мейханы: "Ты кто такой? Давай, до свидания!"

Трудно также отделаться от ощущения, что Трамп, возможно, приглашал Путина, будучи уверен, что получит отказ, чтобы получить возможность "обидеться" на российского президента и перестать скрывать своё истинное отношение к России. Эта метаморфоза особенно важна для него во внутриполитическом плане.

Почему Путин отклонил приглашение Трампа?

Было бы очень странным, если бы Путин принял приглашение Трампа и направился в США после тех откровенно провокационных и агрессивных шагов, которые предпринимал при Трампе Вашингтон против России и которые привели к тому, что двусторонние отношения оказались в столь ужасном состоянии, как сейчас. Путин счел ниже своего достоинства ехать в США после массовых высылок объявленных шпионами дипломатов, захватов объектов дипсобственности, появления новых "проскрипционных списков", включая "кремлевский", авиаудара по бойцам российской ЧВК в Сирии, разрешения поставлять "летальное" оружие на Украину и много чего еще.

Отвечая на вопрос "Царьграда", стоило или нет Путину лететь к Трампу в Вашингтон, и о чем могли бы поговорить два лидера, дипломат и политолог Вячеслав Матузов сказал:

Любые встречи в верхах между Америкой и Россией происходили и должны происходить на базе какой-то совместной договоренности. Должна быть цель этих встреч, какие-то соглашения, договоры. Потому что встречи на высшем уровне знаменуют собой определенные договоренности, сближение позиций обеих сторон. Если таких договоренностей нет, то любая встреча на высшем уровне, которая должна утрамбовать решенные вопросы, не имеет смысла. Потому что не царское это дело - заниматься боданием на переговорах. Переговоры - это сложный процесс. Переговоры состоят из сближения иногда двух взаимно исключающих позиций и поисков компромисса".

По мнению Матузова, у России и США пока нет "общего базиса" для того, чтобы обсуждать такие вопросы как Украина, Сирия, двусторонние отношения, обвинения во вмешательстве друг друга во внутренние дела. Поэтому встреча двух президентов может состояться только тогда, когда будет нащупан определенный консенсус и появится возможность договориться на ряду вопросов. Политолог дал понять, что переговоры с Трампом, особенно когда он и его ближайшие сотрудники делают, например, противоречивые заявления о будущей политике США в Сирии, могут оказаться просто бессмысленными.

С этим мнением трудно не согласиться. Мало того, после всех достигавшихся ранее – в Гамбурге или Дананге – договоренностей с Трампом позиция США резко ужесточалась, а достигнутые результаты, как правило, очень быстро просто испарялись. За американцами давно замечено, что они не намерены серьезно договариваться ни о чем с теми, кого считают не равными себе, или с, по их мнению, более слабыми - те обязаны подчиняться их диктату. Взятые на себя обязательства американцы в таких случаях обычно не выполняют, но скрупулезно ждут этого от другой стороны. И все дипломатические сделки с ними были именно такого рода.

Москва идет на компромисс и проходит свою половину пути, американцы обещают, но только на словах, а потом хотят новых переговоров с Россией, чтобы начать всё с начала. Именно так они долгое время дурачили русских в Сирии. Алеппо, например, по оценкам серьезных экспертов, можно было взять минимум на полгода раньше, если бы не ложные надежды на то, что с США и их союзниками о чем-то можно договориться. У СССР это получалось, потому что договаривались две сверхдержавы, современная Россия пока не достигла этого статуса.

Трамп сам не готов пока встретиться с Путиным

Произведенные Трампом перемещения и замены в своём ближайшем окружении также не оставляли сомнений в том, что со встречей с ним нужно повременить и, наверное, провести её не в США, а на нейтральной территории, скажем, в Австрии или Финляндии, как это бывало в прошлом.

Увы, вместо умного и острожного генерал-лейтенанта Герберта Макмастера Трамп назначил своим помощником по нацбезопасности "архи ястреба", презирающего международное право "диванного стратега" Джона Болтона, а ни в чем не уступающего ему в неприятии России директора ЦРУ Майка Помпео сделал главою американской внешней политики. Эти деятели должны наломать – и обязательно сделают это – немало дров, прежде чем поймут, что на дворе не "новый американский век", а многополярный мир, в котором Россия и США являются всего лишь двумя из целого ряда полюсов.

В Москве это понимают, в США - пока нет. Значит, такой встречи в обозримом будущем, скорее всего, не будет. Нечего пока обсуждать с американцами, не готовы они ещё к прагматичному диалогу. Путин вновь оказался прав.

Источник: tsargrad.tv