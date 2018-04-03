К чему приведет торговая война США с Китаем

Источник: www.aif.ru

В ответ на новые пошлины на сталь и алюминий, которые Штаты ввели фактически только в отношении России и Китая, Пекин вводит зеркальные торговые ограничения на американскую продукцию.



Китай зеркально ответил на торговые ограничения со стороны США. Со 2 апреля Поднебесная вводит торговые пошлины на 128 наименований и 7 импортируемых из Америки товаров (15% — на 120 товаров и 25% — на 8).

Как говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, ужесточение торговых барьеров на продукцию из Штатов вводится для защиты своих интересов и компенсации ущерба от введенных Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий.

«Си Цзиньпина уважаю, но экономика дороже»

Когда Дональд Трамп был только кандидатом в американские президенты, в своей предвыборной кампании он обещал мощную поддержку национальным производителям. Возглавив США, Трамп обещание сдержал. Для начала он не захотел продолжать начатое Бараком Обамой дело под названием «Трансатлантический союз с Европой». А недавно президент ввел повышенные пошлины на импорт стали и алюминия, чем очень задел Китай, Россию и Евросоюз.

Повышенные пошлины на импортные алюминий и сталь в Штатах действуют с 23 марта. Это 10% и 25% соответственно. Решение ужесточить торговые барьеры Дональд Трамп объяснил демпингом иностранных металлургов, из-за чего проблемы испытывают американские производители.

При этом американский лидер обещал, что может смягчить пошлины для тех государств, которые признают его лозунг «Америка превыше всего». И он их действительно снизил до 1 мая для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и Евросоюза. России и Китая в списке «прощенных» нет. Напротив, Вашингтон как будто ещё сильнее развязывает торговую войну с Пекином.

В середине марта Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении Китая. Как пишет издание The Hill, президент США считает, что пошлины, введенные против КНР, обойдутся экономике Поднебесной в 60 млрд долларов. «Это первая мера из множества», — отметил Трамп.

По его словам, он уважает Си Цзиньпина, в том числе за сотрудничество по Северной Корее, но у США и Китая торговый дефицит в 375-504 млрд долларов. «Это самый большой торговый дефицит для любой страны в мире», — подчеркивал американский лидер. В общей сложности торговый дефицит США в прошлом году составил 800 млрд долларов.

«Проводя данную политику в отношении американских производителей, Дональд Трамп встал на путь торговой войны против большинства стран мира, которые экспортировали свою продукцию в США. Мир оказался в сложной ситуации. Введение пошлин на сталь и алюминий повлекло за собой убытки для металлургических компаний, поставляющих данную продукцию в США. Также введенные пошлины на продукцию из Китая обострили ситуацию», — рассуждает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов.

Победивших не будет

Главными потерпевшими в объявленной Трампом торговой войне станут Россия и Китай, как считают в газете «Коммерсантъ». «Вашингтон приостановил введение пошлин на сталь и алюминий против почти всех основных партнеров, кроме Москвы и Пекина, фронт борьбы с которым, наоборот, резко расширился», — говорится в заметке.

Российские производители из-за новых американских пошлин потеряют 3 млрд долларов, как подсчитали в Минпромторге. «Что касается убытков наших предприятий, наших компаний, то, по предварительным расчетам, это не менее 2 млрл долларов по стали и 1 млрд долларов по алюминию», — заявил в эфире «России 24» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Москва с Пекином объединили усилия в борьбе с «американской несправедливостью»: страны раскритиковали действия Вашингтона и подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). Их поддержали Бразилия, Евросоюз, Турция, Южная Корея, Япония.

Китайцы уже ввели пошлины на американскую продукцию. Россия тоже не останется в долгу, как считает Гасанов. «Со стороны России также будут предприняты меры по ограничению импорта американских товаров. А увеличение товарооборота между Россией и Китаем пойдет на пользу обеим странам. Ведь Китай является перспективным стратегическим партнером для России», — подчеркивает он.

Глава американского Минфина Стивен Мнучин даже анонсировал инвестиционные ограничения против КНР. По его словам, таково поручение Трампа. Мнучин, кстати, признавался, что не боится торговой войны с Поднебесной. «Мы намерены продолжить дело с пошлинами, мы над этим работаем», — заявил он в эфире Fox News.

В свою очередь, официальный представитель китайского Министерства коммерции Гао Фэн отметил, что Вашингтон может сам угодить в вырытую для других яму. «Мы бы порекомендовали США воздержаться от каких-либо действий, которые могут нанести ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран, иначе США сами угодят в вырытую для других яму. <…> Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру, прикладывает усилия, чтобы создать новую модель международных отношений, где сотрудничество учитывает интересы всех стран и является взаимовыгодным», — цитирует Фэна РИА Новости.

Автор: Елена Трегубова

Источник: nstarikov.ru