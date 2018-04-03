Гречка неизвестного происхождения

И не беда, что нет никаких фактов подтверждающих причастность России, но есть множество источников, которые мы вам не покажем, чтобы прийти к заключению, к которому мы хотели прийти. Ссылка на некие засекреченные данные разведки, которые конечно никому не показывают, напоминают известные эпизоды вроде "секретных данных разведки о ОМП Саддама Хуссейна", которые привели к вторжению в Ирак. В общем, скоро уже месяц, а позиция Британии выглядит все более смехотворной.Согласно заявлениям в английских СМИ дело было так – боевая отравлляющая гречка была подброшена в чемодан к дочери Скрипаля в Москве. Приехав в Лондон, она густо намазала отравленной гречкой дверную ручку, после чего положила ее в систему вентиляции автомобиля, после чего отравилась вместе с папой, а другие люди не отравились, потому что это была гречка направленного действия, генетически запрограмированная убить Скрипаля с дочкой, но так, чтобы дочка как бы не должна была выжить, но выжила, потому что потому.

Источник: colonelcassad.livejournal.com