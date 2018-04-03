Гречка неизвестного происхождения
19:25. 3 апреля 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Глава химической лаборатории в Портон-Даун, Гари Эйткенхед признался, что специалисты не смогли установить страну происхождения яда «Новичок», использованного для отравления Скрипаля, передает Skynews. По его словам, вывод о связи России и «Новичка» основан на данных разведки.
«Мы смогли идентифицировать это как «новичок», идентифицировать как боевое нервно-паралитическое вещество», — заявил Гари Эйткенхед, исполнительный директор лаборатории. При этом они не смогли определить «точный источник» происхождения вещества. После этого ученые предоставили данные правительству, «которое потом использовало множество источников, чтобы прийти к заключению, к которому пришло».
Эйткенхед пояснил, что для того, чтобы установить происхождение яда требовалась «дополнительная информация». Ее власти Великобритании получили в том числе из закрытых источников и от разведки. «Наша работа — предоставить научное обоснование того, что представляет собой этот конкретный нервно-паралитический агент. Мы определили, к какому конкретному классу веществ он относится, и что это боевое отравляющее вещество, но это не наша работа — установить место его происхождения», — заявил он.
В то же время Эйткенхед отметил, что процесс создания подобного вещества достаточно сложен. Это, по его мнению, может свидетельствовать о том, что к нему было причастно некое государство, а не частная группа лиц.
И не беда, что нет никаких фактов подтверждающих причастность России, но есть множество источников, которые мы вам не покажем, чтобы прийти к заключению, к которому мы хотели прийти. Ссылка на некие засекреченные данные разведки, которые конечно никому не показывают, напоминают известные эпизоды вроде "секретных данных разведки о ОМП Саддама Хуссейна", которые привели к вторжению в Ирак. В общем, скоро уже месяц, а позиция Британии выглядит все более смехотворной.
Согласно заявлениям в английских СМИ дело было так – боевая отравлляющая гречка была подброшена в чемодан к дочери Скрипаля в Москве. Приехав в Лондон, она густо намазала отравленной гречкой дверную ручку, после чего положила ее в систему вентиляции автомобиля, после чего отравилась вместе с папой, а другие люди не отравились, потому что это была гречка направленного действия, генетически запрограмированная убить Скрипаля с дочкой, но так, чтобы дочка как бы не должна была выжить, но выжила, потому что потому.
Источник: colonelcassad.livejournal.com