Грани Совести

Совесть – это не кредитная карта, которую не устают рекламировать в российском филиале Общества Потребления. Совесть – нечто совсем другое.

Два словаря

Большой энциклопедический словарь: СОВЕСТЬ – понятие морального сознания, внутренняя убежденность в том, что является добром и злом, сознание нравственной ответственности за свое поведение. Совесть – выражение способности личности осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить самооценку совершаемых поступков.

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля: СОВЕСТЬ – нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине; прирожденная правда, в различной степени развития.

Цитаты

Я считаю, что нельзя лучше жить, как стараясь делаться лучше, и что нет большего удовольствия, как чувствовать, что действительно становишься лучше. Это счастье, которое я не переставал испытывать до сих пор и о котором свидетельствует мне моя совесть. Сократ

Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что не согласно с правдой. Соблюдай это самое важное, и ты выполнишь всю задачу своей жизни. М. Аврелий

Человеческая совесть побуждает человека искать лучшего и помогает ему порой отказываться от старого, уютного, милого, но умирающего и разлагающегося – в пользу нового, сначала неуютного и немилого, но обещающего свежую жизнь. А.А.Блок

Есть два желания, исполнение которых может составить истинное счастье человека, – быть полезным и иметь спокойную совесть. Л.Н. Толстой

Русская Совесть

Мудрость предков хранятся и на уровне генов – в генетической памяти. И роль этого «хранителя» выполняет совесть. Она сохраняет стержень “загадочной” русской души.

Именно совесть подсказывает нам, куда нужно двигаться и как поступать в той или иной ситуации, даёт направление. Отклонение же от верного направления и вызывает так называемые угрызения совести, т.е. человек чувствует, что он что-то делает не так. Это подсказка-направление человеку на его жизненном пути, хранящаяся в его генетической памяти.

Но что же велит нам наша совесть? Какое заложено направление ею? Какой глубокий смысл?

Совесть велит нам действовать во имя своего рода. Действовать по совести – значит действовать в интересах своего рода, в интересах его сохранения, развития, совершенствования.

Именно этот стержень делает русов непобедимыми, помогает русам сохранить свой род.

Что понимается в данном случае под словом род?

Под словом РОД здесь понимается народ русов, народ, живущий на нашей родной русской земле, которая называлась в разные времена Русь, Рассения, Земля Свята Расы. Народ, объединённый общими традициями и культурой, поддерживаемыми на протяжении многих тысячелетий.

“Люди живут народами, и по-другому они жить не могут – таков способ существования нашего биологического вида… Совокупность людей делает народом общая для них культура – «генотип» данного народа. Каждый народ уникален и неповторим. Народ характеризует его психологическая цельность, которая и отличает один народ от другого…

Наша суровая природа и наша суровая история научили нас ясно понимать: выжить и жить мы можем только все вместе, единым народом и на основе приоритета общества.

Для русской нации, во все времена характерен смысл жизни, выходящий за пределы удовлетворения физиологических и бытовых потребностей людей…

… главные ценности для нас – Народ, Родина, Мiр (т.е. общество), Правда, Справедливость, Дружба, Мир: «Прежде думай о Родине, а потом о себе», «Сам погибай, а товарища выручай»… ” (А.С. Волков)

Таким образом, СО-ВЕСТЬ – это совместная весть, совместное послание наших предков, закреплённое на уровне генетики, записанное генетическим кодом. Код этот формировался многие тысячи лет. Он накоплен многими поколениями русов, славяно-ариев. Он помогает сохранять и развивать свой род.

Основополагающий принцип Западной культуры – неограниченная «свобода личности», то есть приоритет индивидуализма. Это культура «войны всех со всеми» даже внутри одного народа. Главной целью человека признаётся самоутверждение, победа над другими любой ценой: можно толкаться локтями, топтать других ногами, лезть вверх по их головам – и уж тем более это допустимо по отношению к другим народам и уж подавно к «братьям нашим меньшим» (индейцы Америки – далеко не единственный уничтоженный европейцами народ, киты в северном полушарии – далеко не единственный уничтоженный ими вид животных).

Безудержное потребительство и получение удовольствия, открыто провозглашаемые Западной культурой в качестве высших ценностей, не только полностью выхолащивают основную ценность именно человеческой жизни (ведь не может же она состоять в набивании брюха!), но и непосредственно угрожают Жизни на Земле: на удовлетворение их неограниченно растущих аппетитов ресурсов планеты не хватит уже очень скоро. (А.С. Волков)

Западные ценности активно внедряются и у нас. Идёт незаметная подмена высоких моральных принципов (совесть, честь, стремление к правде и справедливости), присущих нашему народу, внедрением чуждых нам понятий обмана как нормы жизни (отношения в том же бизнесе), карьерного ростаи стремления к власти ради наживы (чем выше продвинулся, тем больше материальных благ), обогащения за счёт других.

Это – прямое наступление на наш внутренний стержень и стремление убить в нас совесть.

В изоляции от общества человек не может развиться до высокого уровня (пример тому – дети, воспитанные животными – дети-маугли, которые не могли даже толком научиться говорить). Для развития человек должен впитать в себя опыт предков, усвоить необходимые знания, накопленные предыдущими поколениями – развитие человека невозможно вне общества, вне своего рода.

Но, развиваясь и совершенствуясь человек должен вносить свой вклад и в развитие рода. В свою очередь, развивая свой род, человек развивается сам. Всё взаимосвязано. Только сообща род развивается и даёт начало ещё более талантливым, творческим людям. Причём, если человек стремится максимально отдать свои силы своему роду, это даёт ему дополнительный потенциал, ускоряет его развитие многократно.

Человек развивается и на каждом этапе его развития совесть подсказывает, как нужно двигаться дальше. Чем больше человек развит, чем больше у него возможностей, тем больше он должен взять ответственности на себя – так велит совесть. И бездействие, если ты чего-то можешь, также вызывает «угрызения совести». Если можешь – действуй, делай мир лучше, помогай другим развиваться и идти вперёд, иначе не будешь сам развиваться, таковы законы совести.