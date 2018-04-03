Грани Совести
Совесть – это не кредитная карта, которую не устают рекламировать в российском филиале Общества Потребления. Совесть – нечто совсем другое.
Два словаря
Большой энциклопедический словарь: СОВЕСТЬ – понятие морального сознания, внутренняя убежденность в том, что является добром и злом, сознание нравственной ответственности за свое поведение. Совесть – выражение способности личности осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить самооценку совершаемых поступков.
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля: СОВЕСТЬ – нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине; прирожденная правда, в различной степени развития.
Цитаты
Я считаю, что нельзя лучше жить, как стараясь делаться лучше, и что нет большего удовольствия, как чувствовать, что действительно становишься лучше. Это счастье, которое я не переставал испытывать до сих пор и о котором свидетельствует мне моя совесть.
Сократ
Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что не согласно с правдой. Соблюдай это самое важное, и ты выполнишь всю задачу своей жизни.
М. Аврелий
Человеческая совесть побуждает человека искать лучшего и помогает ему порой отказываться от старого, уютного, милого, но умирающего и разлагающегося – в пользу нового, сначала неуютного и немилого, но обещающего свежую жизнь.
А.А.Блок
Есть два желания, исполнение которых может составить истинное счастье человека, – быть полезным и иметь спокойную совесть.
Л.Н. Толстой
Русская Совесть
Мудрость предков хранятся и на уровне генов – в генетической памяти. И роль этого «хранителя» выполняет совесть. Она сохраняет стержень “загадочной” русской души.
Именно совесть подсказывает нам, куда нужно двигаться и как поступать в той или иной ситуации, даёт направление. Отклонение же от верного направления и вызывает так называемые угрызения совести, т.е. человек чувствует, что он что-то делает не так. Это подсказка-направление человеку на его жизненном пути, хранящаяся в его генетической памяти.
Но что же велит нам наша совесть? Какое заложено направление ею? Какой глубокий смысл?
Совесть велит нам действовать во имя своего рода. Действовать по совести – значит действовать в интересах своего рода, в интересах его сохранения, развития, совершенствования.
Именно этот стержень делает русов непобедимыми, помогает русам сохранить свой род.
Что понимается в данном случае под словом род?
Под словом РОД здесь понимается народ русов, народ, живущий на нашей родной русской земле, которая называлась в разные времена Русь, Рассения, Земля Свята Расы. Народ, объединённый общими традициями и культурой, поддерживаемыми на протяжении многих тысячелетий.
“Люди живут народами, и по-другому они жить не могут – таков способ существования нашего биологического вида… Совокупность людей делает народом общая для них культура – «генотип» данного народа. Каждый народ уникален и неповторим. Народ характеризует его психологическая цельность, которая и отличает один народ от другого…
Наша суровая природа и наша суровая история научили нас ясно понимать: выжить и жить мы можем только все вместе, единым народом и на основе приоритета общества.
Для русской нации, во все времена характерен смысл жизни, выходящий за пределы удовлетворения физиологических и бытовых потребностей людей…
… главные ценности для нас – Народ, Родина, Мiр (т.е. общество), Правда, Справедливость, Дружба, Мир: «Прежде думай о Родине, а потом о себе», «Сам погибай, а товарища выручай»… ” (А.С. Волков)
Таким образом, СО-ВЕСТЬ – это совместная весть, совместное послание наших предков, закреплённое на уровне генетики, записанное генетическим кодом. Код этот формировался многие тысячи лет. Он накоплен многими поколениями русов, славяно-ариев. Он помогает сохранять и развивать свой род.
Основополагающий принцип Западной культуры – неограниченная «свобода личности», то есть приоритет индивидуализма. Это культура «войны всех со всеми» даже внутри одного народа. Главной целью человека признаётся самоутверждение, победа над другими любой ценой: можно толкаться локтями, топтать других ногами, лезть вверх по их головам – и уж тем более это допустимо по отношению к другим народам и уж подавно к «братьям нашим меньшим» (индейцы Америки – далеко не единственный уничтоженный европейцами народ, киты в северном полушарии – далеко не единственный уничтоженный ими вид животных).
Безудержное потребительство и получение удовольствия, открыто провозглашаемые Западной культурой в качестве высших ценностей, не только полностью выхолащивают основную ценность именно человеческой жизни (ведь не может же она состоять в набивании брюха!), но и непосредственно угрожают Жизни на Земле: на удовлетворение их неограниченно растущих аппетитов ресурсов планеты не хватит уже очень скоро. (А.С. Волков)
Западные ценности активно внедряются и у нас. Идёт незаметная подмена высоких моральных принципов (совесть, честь, стремление к правде и справедливости), присущих нашему народу, внедрением чуждых нам понятий обмана как нормы жизни (отношения в том же бизнесе), карьерного ростаи стремления к власти ради наживы (чем выше продвинулся, тем больше материальных благ), обогащения за счёт других.
Это – прямое наступление на наш внутренний стержень и стремление убить в нас совесть.
В изоляции от общества человек не может развиться до высокого уровня (пример тому – дети, воспитанные животными – дети-маугли, которые не могли даже толком научиться говорить). Для развития человек должен впитать в себя опыт предков, усвоить необходимые знания, накопленные предыдущими поколениями – развитие человека невозможно вне общества, вне своего рода.
Но, развиваясь и совершенствуясь человек должен вносить свой вклад и в развитие рода. В свою очередь, развивая свой род, человек развивается сам. Всё взаимосвязано. Только сообща род развивается и даёт начало ещё более талантливым, творческим людям. Причём, если человек стремится максимально отдать свои силы своему роду, это даёт ему дополнительный потенциал, ускоряет его развитие многократно.
Человек развивается и на каждом этапе его развития совесть подсказывает, как нужно двигаться дальше. Чем больше человек развит, чем больше у него возможностей, тем больше он должен взять ответственности на себя – так велит совесть. И бездействие, если ты чего-то можешь, также вызывает «угрызения совести». Если можешь – действуй, делай мир лучше, помогай другим развиваться и идти вперёд, иначе не будешь сам развиваться, таковы законы совести.
Источник: www.kramola.info
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Хорошая тема. Обратите внимание, что понятие “совесть” начисто отсутствует в Библии, есть там понятие “страх божий”, но это совсем другое…
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Да, и живя по этому Библейскому проекту уже 2000лет,запад пришел к скотству полнейшему-Папа римский даже ад на неделе прошлой отменил,нет его говорит,делайте что хотите.Это насчет уважения нашей страны со стороны других стран.Мало того ,что то что хорошо русскому ,немцу смерть,так еще концептуально они не признают те ценности ,которые унас святые ,незыблемые,кроме нашей (в большинстве нерусской) элиты и крик здешних критиканов Лад .что нас не уважают ,не имеет под собой даже логики.Боритесь с концепцией элит уважаемые Серые ,а не с Россией и Путиным.
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В двух определениях совести: совесть это сознание (моральное и нравтвенное). Сейчас мы точно знаем что такое со-знание (совесть+знание). Это высшие формы материи. Без совести нет сознания, знание может быть, но сознания нет. И ещё из определения В.И.Даля: Совесть – прирожденная правда, в различной степени развития. Т.е. она измеряется. Деньгами ли? Сомневаюсь, что деньгами…
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Все на самом деле еще проще. Совесть – это просто звоночек из души, который говорит о том, что ты делаешь что-то не то. Совесть можно заставить замолчать. она перестанет надоедать, но душу ты потеряешь, что и произошло на Западе. Они любят прятаться за формальностями и законами, по закону ты прав, а совесть говорит, что ты сделал не то, вот они и ушли в сторону закона. Есть справедливость и есть закон, и это разные вещи, часто абсолютно противоположные. Все, что творят сегодня наше правительство подкреплено законами, но все идет против совести и во вред людям.