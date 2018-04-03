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Джулиан Бригден предупреждает, что рост доллара станет “финальной напалмовой атакой”, ведущей к краху

11:19. 3 апреля 2018 Просмотров - 391 Нет комментариев Опубликовал:

В последние недели уплощающаяся кривая доходности облигаций побудила инвестиционных стратегов заявить о том, что казавшееся начало циклического медвежьего рынка в облигациях на самом деле оказалось еще одной ложной тревогой. И вправду, хватило лишь кратковременной коррекции на фондовых рынках, чтобы Ритеш Самадхия из Bank of America испортил весь бычий настрой банка и заявил, что наибольший риск для рынков активов заключается в том, что номинальный глобальный рост замедляется гораздо быстрее, чем предполагает консенсус.

Но во время своего последнего интервью в программе Macro Voices Джулиан Бригден из Macro Intelligence Two Partners напомнил читателям, почему медвежий сценарий для рынков облигаций и акций одновременно – это сценарий кошмара, обладающий потенциалом разгромить популярные фонды паритета риска, которые, по иронии судьбы, предназначены для периодов рыночной турбулентности, когда, как считается, акции и облигации не могут распродаваться в одно и то же время.

Бригден, посоветовавший своим клиентам закрыть свою короткую позицию по облигациям прямо перед тем, как доходности десятилетних облигаций отскочили вниз от отметки 3%, сказал, что, по его мнению, долгосрочные перспективы медвежьего рынка в облигациях остаются неизменными, поскольку правительство США пытается инфлировать свой огромный долг.

Согласно модели Бригдена, пробой доходностями десятилетних трежерис отметки 3,25% означал бы и пробой 100-месячной скользящей средней, чего не случалось с середины 1980-х годов.

Бригден полагает, что пробой выше этого уровня в номинальных доходностях (в то время как реальные доходности остаются привязанными благодаря росту инфляции) приведет к хаосу как на рынках облигаций, так и на фондовых рынках. Дезинфляция удерживала доходности облигаций внизу в течение многих лет. Но поскольку инфляция возвращается, заставляя Федрезерв повышать процентные ставки быстрее, — так же, как ЕЦБ и другие центральные банки начинают сокращать свои стимулы — завышенные цены активов будут вынуждены спуститься с небес на Землю.

Федрезерв полагал, что программа QE является причиной того, почему снизились доходности казначейских облигаций, сказал Бригден, но они были неправы …

…настоящая причина, по его словам, заключалась в сочетании дезинфляции и активности иностранных центральных банков, которые подталкивали инвесторов, охотившихся за доходностями, к заходу на американские рынки.

То, что фактически понизило доходности казначейских облигаций почти за весь период QE, было связано со снижением инфляции. Это была дезинфляция. И я использую этот термин, потому что я не очень верю в дефляцию. Дефляция – это снижение совокупного спроса и падение цен. У нас же было снижение инфляции. Так что это дезинфляция. И именно она снизила доходности облигаций. Однако было интересно, что с конца 2015 года инфляция на самом деле растет, и относительно заметно в США. Она выросла до целых 2%. Но доходности (реальные доходности) упали. Почему? Потому что пришли другие центральные банки. Из-за нюансов своей политики (в частности, из-за NIRP и из-за нормативных требований, которые требуют, чтобы европейские инвесторы были полностью инвестированными, и чтобы их активы соответствовали их обязательствам) вы стали свидетелями цунами наличных денег, которое вышло из Японии и Европы, и которое подавляло доходности казначейских облигаций.

И если вы посмотрите на этот слайд, вы увидите это. Тогда у нас был этот невероятный период низкой инфляции. Невероятно стабильный. Шесть лет, когда инфляция колебалась около отметки 1,3%. У вас был Федрезерв, который думал, что его политика может привести к перегреву, потому что он верил в кривую Филлипса (в отличие от огромного количества людей, которые в Кривую Филлипса не верят), и вы получили то, что получили. Вы быстро разогрели экономику с кучей расходов. Что ж, вы пережарили гуся.

И я даже не показываю в этом слайде 70-е годы. Мне это не интересно. Но в те пять лет, инфляция прошла путь от 1,6% до более 3%, а затем снова отступила, когда они агрессивно попытались снова разогреть экономику, но после инфляция вновь ускорилась и достигла отметки почти в 6%.

Инвесторы на рынке казначейских облигаций потеряли 36% своих денег в реальных ценах. 36%. Треть. И они так и не вернули себе этих денег. Поэтому я думаю, что приведенная аналогия относительно похожа на текущую динамику.

Перейдя к теме акций, Бригден сказал, что, столкнувшись с угрозой перегрева в экономике, Федрезерв продолжит повышать ставки до тех пор, пока рынок не сломается, и акции не обрушатся вниз. Бригден сказал, что мы, возможно, находимся на пороге 20%-ной коррекции.

И хотя в следующие десять лет, когда дело касается акций, я думаю, что, если мы будем находится в инфляционной среде, они превзойдут фиксированный доход. Но я боюсь, что теперь их ожидает шок.

Я боюсь, что мы находимся на пороге 20%-ного обвала. Но все может быть потенциально хуже.И лично я чувствую, что мы уже прошли вершины. Я сказал, что, либо рынок должен обрушиться под собственным весом, или по какой-либо другой причине (более высокая волатильность, торговые переговоры, да все что угодно), а затем Федрезерв отступит.

Либо, столкнувшись с инфляционной картиной, Федрезерв просто будет повышать ставки до тех пор, пока в конечном счете рынки не сломаются. Это не будет преднамеренным актом. Такое никогда не делается преднамеренно. Но это всегда так. Поэтому я боюсь, что в этом году мы уже видели максимумы.

И так же, как рынки сломаются от напряжения жестких финансовых условий, созданных Федрезервом, политика администрации Трампа приведет к тому, что доллары с внешних рынков уйдут обратно в США — сценарий, который может подорвать долгосрочную стоимость валюты и, в конечном счете, ее резервный статус.

Прежде чем американская валюта начнет следующий этап своего циклического нисходящего тренда, доллар подскочит вверх, вызывая распродажи на рынках рисковых активов.

Но когда это произойдет — а мы знаем, что это произойдет, Эрик — когда доллар будет расти на фоне побега инвесторов от риска, ситуация начнет развиваться по сценарию порочного круга, и это будет происходить очень быстро. И, учитывая эту массивную дыру большого дефицита текущего счета, когда весь мир находится в зависимости от потоков горячих денег, и учитывая ситуацию, когда вы можете щелкнуть пальцами и вернуть деньги домой, этот круг может оказаться действительно порочным.

Будем честны, до сих пор у нас были мягкие финансовые, относительно мягкие монетарные условия. Правильно? Это изменилось только в последние пару месяцев. И, возможно, даже после того, как пришел Пауэлл. У нас были центральные банки, которые хотели — и, как я считаю, в большинстве своем все еще хотят — то, что мы могли бы назвать “горячей политикой”. Они хотят варить инвесторов на рынке облигаций медленно. Они хотят, чтобы номинальный ВВП был горячим.

Вот так мы и уменьшаем ценность долга в стареющих и погрязших в долгах обществах. Итак, да, мягкие фискальные, мягкие монетарные условия пагубны для валюты. Вещи понемногу меняются. Как я уже сказал, я думаю, что Федрезерв будет вынужден стать относительно более ястребиным. Но, более крупная картина, о которой я говорю, — это эпизодическое, окончательное, угрожающее, разрушительное ралли в долларе. Я думаю, что именно ралли в долларе и закончит перезагрузку системы. Я думаю, что после того, как доллар раллирует и уничтожим множество вещей, большее количество людей откажутся от него. Вы увидите больше использования ренминби. Я думаю, что мы находимся в циклическом снижении доллара.

Вы получаете давление на рынке облигаций и давление ставок, и проблемы на рынке акций, а затем и доллар. И вот приходит доллар, и он будто финальной напалмовой атакой запускает побег от риска, а затем мы начнем все заново.

Источник: Julian Brigden Warns The Dollar Will Be «The Final Napalm Run» Into The Crash

http://finview.ru/2018/04/02/drost-dollara-stanet-finalnojj-napalmovojj-…

Источник: pravosudija.net

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