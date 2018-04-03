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Британия изымает имущество российских элит. Сэр Шувалов под ударом

17:59. 3 апреля 2018 Просмотров - 571 6 коммент. Опубликовал:

Если мы сами не можем бороться с коррупцией, остаётся надеяться на англичан


Министр обороны Британии заявил накануне, что в связи с делом об отравлении предателя Сергея Скрипаля власти Великобритании выдали ордера на арест иностранного имущества “сомнительного происхождения”, в том числе и российского. То есть если условный чиновник или олигарх не сможет объяснить, откуда у него средства для покупки условной виллы, или объяснение окажется очевидно коррупционным, то эта самая вилла, скорее всего, конфискуется. Что же будет с нашими элитами и элитками после этого НаканунеТВ рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

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Рекомендуем:

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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Накануне.RU

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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6 коммент.»

  • 9890 3622
    Юстас 3 апреля 2018 в 18:13 Ссылка Пометить
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    А кто сказал , что сами не можем бороться с коррупцией ? Надо мониторить информацию в сетях . Вот здесь , например , нанесён удар по либеральной кремлёвской группировке , крышуемой Медведевым :

    https://khazin.ru/articles/11-analitika-i-prognozy/57971-oshibka-brat-ev-magomedovykh

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    • 4084 2386
      mary Юстас 3 апреля 2018 в 20:13 Ссылка Пометить
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      Удивительно ,что эту тему ареста братьев Мамедовых никто здесь не поднимает,это самое громкое должно быть дело ,уже как неделя прошла ,масса интересного напечатано,а здесь все волокаламск перетирают,ерунду всякую про навального.Меняется парадигма поведения силовиков,а Серому не интересно,не в его заданной парадигме.Очень хорошая статья Хазина ,указанная у Юстаса,прочтите.

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  • 130 66
    Иван 3 апреля 2018 в 19:29 Ссылка Пометить
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    Жалко бедолажку. Всё что нашувалил непосильным трудом, всё пропало.
    А всё началось с расформирования НКВД. Они же плохие эти НКВДшники. А те кто шувалят днём и ночью – они не плохие.

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  • 1185 916
    Степан 3 апреля 2018 в 19:52 Ссылка Пометить
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    У Шувалова дилемма – свергнуть Путина и слить страну? Или хрен с ним с капиталами на западе, ещё наворую?
    Но если на западе его попросят объяснить за неисполнение переворота – откуда бабло? – то в России тоже придется спросить
    Ранее падлосаксы не трогали Шувалова – пусть приносить прибыль стране и берегли, как агента 5 колоны для переворота в России

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  • 2009 1327
    Вадим 3 апреля 2018 в 20:03 Ссылка Пометить
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    Как там Остап Бендер говорил “Заграница нам поможет”.

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