Британия изымает имущество российских элит. Сэр Шувалов под ударом

Концептуал СМИ Если мы сами не можем бороться с коррупцией, остаётся надеяться на англичан

Министр обороны Британии заявил накануне, что в связи с делом об отравлении предателя Сергея Скрипаля власти Великобритании выдали ордера на арест иностранного имущества “сомнительного происхождения”, в том числе и российского. То есть если условный чиновник или олигарх не сможет объяснить, откуда у него средства для покупки условной виллы, или объяснение окажется очевидно коррупционным, то эта самая вилла, скорее всего, конфискуется. Что же будет с нашими элитами и элитками после этого НаканунеТВ рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

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Антискрепа, Кричевский Н.А.

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