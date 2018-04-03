Британия изымает имущество российских элит. Сэр Шувалов под ударом
17:59. 3 апреля 2018 Просмотров - 571 6 коммент. Опубликовал: brahman
Если мы сами не можем бороться с коррупцией, остаётся надеяться на англичан
Министр обороны Британии заявил накануне, что в связи с делом об отравлении предателя Сергея Скрипаля власти Великобритании выдали ордера на арест иностранного имущества “сомнительного происхождения”, в том числе и российского. То есть если условный чиновник или олигарх не сможет объяснить, откуда у него средства для покупки условной виллы, или объяснение окажется очевидно коррупционным, то эта самая вилла, скорее всего, конфискуется. Что же будет с нашими элитами и элитками после этого НаканунеТВ рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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А кто сказал , что сами не можем бороться с коррупцией ? Надо мониторить информацию в сетях . Вот здесь , например , нанесён удар по либеральной кремлёвской группировке , крышуемой Медведевым :
https://khazin.ru/articles/11-analitika-i-prognozy/57971-oshibka-brat-ev-magomedovykh
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Удивительно ,что эту тему ареста братьев Мамедовых никто здесь не поднимает,это самое громкое должно быть дело ,уже как неделя прошла ,масса интересного напечатано,а здесь все волокаламск перетирают,ерунду всякую про навального.Меняется парадигма поведения силовиков,а Серому не интересно,не в его заданной парадигме.Очень хорошая статья Хазина ,указанная у Юстаса,прочтите.
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Попытка была, только материал разместили в рублике Свобода слова.
https://pandoraopen.ru/2018-04-01/zachem-putin-nachal-razgrom-liberalov/
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Жалко бедолажку. Всё что нашувалил непосильным трудом, всё пропало.
А всё началось с расформирования НКВД. Они же плохие эти НКВДшники. А те кто шувалят днём и ночью – они не плохие.
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У Шувалова дилемма – свергнуть Путина и слить страну? Или хрен с ним с капиталами на западе, ещё наворую?
Но если на западе его попросят объяснить за неисполнение переворота – откуда бабло? – то в России тоже придется спросить
Ранее падлосаксы не трогали Шувалова – пусть приносить прибыль стране и берегли, как агента 5 колоны для переворота в России
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Как там Остап Бендер говорил “Заграница нам поможет”.