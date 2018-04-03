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Андрей Воробьев пристально следит за ситуацией на ТБО «Ядрово»

06:26. 3 апреля 2018 Просмотров - 166 3 коммент. Опубликовал:

Волоквласть

В рамках очередного заседания по вопросам ликвидации последствий техногенной аварии на ТБО «Ядрово» близ Волоколамска губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл оценку выполнения плана работ по откачке фильтрата и дегазации мусорного полигона, реализуемого в преддверии рекультивации и закрытия свалки.

Андрей Воробьёв отметил, что специалисты различных ведомств трудятся в круглосуточном режиме и стремятся завершить комплекс действий по восстановлению нормальной экологической обстановки в регионе в максимально сжатые сроки: «Идет борьба и днем, и ночью. МЧС помогает очень здорово. Специально закуплены аэрозоли, ранцы. Если происходит разрыв в теле полигона, то он максимально тампонируется. Сегодня ветрено, соответственно, проблем не возникает. Но угроза такая, увы, существует. Здесь зарекаться нельзя».

По последним сообщениям представителей природоохранных сообществ, членов групп экологического мониторинга и оперативным данным МЧС, ситуация в Волоколамске стабилизировалась. Тем не менее, эксперты ежечасно проводят мониторинг, изучают пробы воздуха и грунта, а также передают оперативную информацию о количестве вредных веществ в атмосфере на специализированное информационное табло в режиме реального времени. Последний анализ показал, что предельно допустимая концентрация опасных газов значительно ниже нормы и продолжает падать.

Отмечается, что уже 3 апреля 2018 года близ ТБО «Ядрово» был установлен дополнительный пост мониторинга, который каждые 20 минут передаёт информацию о качестве воздуха в штаб МЧС. Место для установки станции выбирали инициативные группы жителей Волоколамска, плотно взаимодействующие с экологическими организациями и природоохранными объединениями.

Помимо плотной работы непосредственно на месте техногенной аварии, проводится работа с населением города: на данный момент более 120 человек воспользовались возможностью совершенно бесплатно отправиться в различные санатории и оздоровительные центры Российской Федерации с целью прохождения усиленных курсов восстановления здоровья и получения необходимых программ по реабилитации.

Несмотря на старания оппозиционных деятелей и антиправительственных СМИ, ситуация на ТБО «Ядрово» находится под полным контролем компетентных органов и федеральных властей. В данный момент дегазация и откачка фильтрата продолжается: на днях подрядчики будут осуществлять монтаж системы очистки фильтрата до состояния технической воды. Полный цикл работ в соответствии с планами рабочей группы по ликвидации последствий техногенной аварии будет завершён к началу лета 2018 года.

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Метки: общество, политика, Россия
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3 коммент.»

  • 76 52
    Федор Лаптев 3 апреля 2018 в 11:13 Ссылка Пометить
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    владелец параши это сын прокурора Чайки и этим все сказанно

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  • 152 96
    ioann 3 апреля 2018 в 11:21 Ссылка Пометить
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    “Несмотря на старания оппозиционных деятелей и антиправительственных СМИ, ситуация на ТБО «Ядрово» находится под полным контролем компетентных органов и федеральных властей.”
    Удивительная цитата. Причём тут оппозиция и мифические “антиправительственные СМИ”? Они что, мешают компетентным органам, что ли? Такое ощущение, что если кто-то против вонищи и свалочных ядов, то он не патриот…

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  • 850 620
    KOCMOHABT 3 апреля 2018 в 12:27 Ссылка Пометить
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    Давно пора научиться перабатывать мусор, а не загаживать им почву.

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