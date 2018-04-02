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Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки‍.

12:12. 2 апреля 2018 Просмотров - 0 5 коммент. Опубликовал:

pic_489c7d6b5259371e273ff11ba9f1faee.jpgЗа бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется резиденция, также ему полагается ежемесячная выплата, служебное помещение и помощник, — рассказал полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло. Он сослался на региональный закон о присвоении Тулееву почетного звания «народный губернатор».

Льготы для бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева прописаны в региональном законе о присвоении ему звания народного губернатора. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, передает РИА Новости.

«Закон принят, он сегодня действует», — сказал он.

Документ, вступивший в силу в 2011 году, предполагает, что после выхода в отставку Тулееву положены ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей без учета НДФЛ. Эта сумма должна ежегодно индексироваться с учетом инфляции. Бывшему главе региона и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование охраняемое жилье в селе Мазурово

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Источник: lenta.ru

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5 коммент.»

  • 736 526
    Мефодий 2 апреля 2018 в 12:29 Ссылка Пометить
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    да тяжёлая работа у слуг народа,надо больше льгот давать бедным.

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  • 1790 28
    VaSya 2 апреля 2018 в 12:31 Ссылка Пометить
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    Ни чего себе он ряху наел! Даже не узнал его на фото.
    Тулеев получил заслуженное перед властью поощрение за проведённый обряд жертвоприношения детей гоев в честь еврейской пасхи и переназначения Путина.

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  • 784 604
    макс 2 апреля 2018 в 13:18 Ссылка Пометить
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    А может юрту в Туркмении и три барабана ну пенсию целых семь тысяч рублей что нет не подходит?!

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