Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки.
За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется резиденция, также ему полагается ежемесячная выплата, служебное помещение и помощник, — рассказал полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло. Он сослался на региональный закон о присвоении Тулееву почетного звания «народный губернатор».
Льготы для бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева прописаны в региональном законе о присвоении ему звания народного губернатора. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, передает РИА Новости.
«Закон принят, он сегодня действует», — сказал он.
Документ, вступивший в силу в 2011 году, предполагает, что после выхода в отставку Тулееву положены ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей без учета НДФЛ. Эта сумма должна ежегодно индексироваться с учетом инфляции. Бывшему главе региона и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование охраняемое жилье в селе Мазурово
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Источник: lenta.ru
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да тяжёлая работа у слуг народа,надо больше льгот давать бедным.
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Бедные годятся только в качестве овц для заклания.
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Ни чего себе он ряху наел! Даже не узнал его на фото.
Тулеев получил заслуженное перед властью поощрение за проведённый обряд жертвоприношения детей гоев в честь еврейской пасхи и переназначения Путина.
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А может юрту в Туркмении и три барабана ну пенсию целых семь тысяч рублей что нет не подходит?!
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Лучше сжечь его, пусть прочувствует, что дети чувствовали в Зимней вишне.