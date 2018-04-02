Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки‍.

За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется резиденция, также ему полагается ежемесячная выплата, служебное помещение и помощник, — рассказал полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло. Он сослался на региональный закон о присвоении Тулееву почетного звания «народный губернатор».

Льготы для бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева прописаны в региональном законе о присвоении ему звания народного губернатора. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, передает РИА Новости.

«Закон принят, он сегодня действует», — сказал он.

Документ, вступивший в силу в 2011 году, предполагает, что после выхода в отставку Тулееву положены ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей без учета НДФЛ. Эта сумма должна ежегодно индексироваться с учетом инфляции. Бывшему главе региона и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование охраняемое жилье в селе Мазурово

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Источник: lenta.ru