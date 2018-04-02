Трамп пригласил Путина в Белый Дом

Как сегодня сообщили в Кремле, 20 марта, еще до массовой высылки дипломатов из США и закрытия российского консультства, Трамп пригласил Путина на встречу в Овальном кабинете, в рамках политического саммита в Белом Доме.Никаких конкретных договоренностей не было, но предложение прозвучало. Сегодня его решили озвучить, перекинув мячик обратно американцам.В американских СМИ и соц.сетях это вызвало самую настоящую истерику на тему "приглашения диктатора в святая святых" и "хозяин Трампа приедет проведать подчиненного".Из особенно упоротого:1. Трамп делает из Мексики врага из-за своей проклятой стены, а из убийцы Скрипаля своего друга.2. Сколько еще амеркианских секретов Трамп намерен передать Путину?3. Маленькая сука Путина молчит о своем боссе. Ни одного негативного твита про Путина! Это ли не показатель?!4. Трамп лицемер. Его совсем не волнует атака России на наших британских союзников.5. Хорошо, что у Меланьи есть отдельная спальня.6. Надеюсь Путин окажется более цивилизованным чем Эрдоган, и его головорезы не будут избивать амеркианских граждан прямо у Белого Дома.7. Я ненавижу, что Путина приглашают на нашу землю и он будет обедать в Белом Доме. Он все равно не перестанет нападать на нас. Он никогда не будет уважать американцев.8. Трамп это коррумпированный автократ и поклонник Путина, желающий стать антиконституционным монархом.9. Для прокурора Мюллера это отличный повод допросить обоих главных подозреваемых.10. Взламывайте наши выборы, убивайте наших союзников химическим оружием. А ну быстро подошли к нашему американскому боссу, господину Путину!11. Только дураки не видят сговора Республиканской партии, Трампа и Путина. Тюрьма, слишком малое наказание для них. Лучше стрельба.12. Путин наконец решил проверить, за что Трамп получает свою зарплату.13. Это немыслимо, спустя 8 дней как наш ближайший союзник обвинил Россию в использовании химического оружия на британской территории, Трамп приглашает Путина в Белый Дом. Это просто нереально.14. Почему мы постоянно узнаем о планах Трампа из Кремля?15. Будет ли Путин спать в спальне Авраама Линкольна?16. Диктатору Путину мало России, он продолжают запускать свои лапы в нашу страну.17. Теперь понятно, почему Трамп поздравлял диктатора с фальшивыми выборами. Они явно в сговоре.18. Только такие отвратительные каналы как Fox-News довольно деградированием этой страны благодаря Трампу, Путину и Республиканской партии.19. С такими мыслительными процессами как у Трампа, он идеальная марионетка для Путина.20. Приглашая Путина в Вашингтон, Трамп подрывает все усилия свободного мира по противостоянию путинской диктатуре!21. Не имея надежных людей в Белом Доме, Трамп пригласил единственного человека, которому может доверять. Это отчаяние.22. Последний раз, когда Трамп встречался с русскими в Белом Доме, он передал им израильские секреты и согласился уволить директора ФБР, который вел расследование о его связях с русскими.В общем. читать комментарии американцев к этой новости было особенно забавно. Накал идиотии весьма примечательный.Вполне очевидно ,что даже разговоры о такой встрече приведут к усилению информационных атак на Трампа через призму "Раша-гейта".

Источник: colonelcassad.livejournal.com