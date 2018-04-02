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Славянская Свадьба

13:18. 2 апреля 2018 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов и Михаил Ять

К нам в редакцию пришли вопросы, с просьбой разъяснить: как же проходила Славянская Свадьба, и есть ли какие – либо отличия между ней и современным бракосочетанием?
В этой беседе, мы постарались подробней ответить на эти вопросы.

А что в итоге получилось из сей беседы – решать Вам…

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Источник: www.youtube.com

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