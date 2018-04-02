Пришло время напасть на Грузию
19:32. 2 апреля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал у vlad_dolohov
К грузинам у нас претензий нет, но дело в том, что американцы еще в середине девяностых на границе с Абхазией построили и оснастили несколько биолабораторий – сколько их и чем они занимаются, никто не знает. Россельхознадзор уже отмечал факты завоза в Россию вируса африканской чумы свиней именно из этого региона, причем заражение проходит невиданно быстрыми темпами.
Теперь вот новая напасть: нашествие коричнево-мраморного клопа, искусственно выведенного в рамках биологической диверсии.
Если обычный вредитель дает три потомства за сезон, то новый — шесть. В 2017 году вредители уничтожили в Абхазии 70% урожая фундука и более 50% урожая мандаринов.
Ситуация развивается стремительно, что вынудило срочно – уже с сегодняшнего дня! – ввести полный запрет на ввоз в Россию фруктов и орехов из Абхазии. В перспективе ограничительные меры могут быть продлены на неопределенный срок. Об этом сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Абхазская не дает гарантий в том, что сможет справиться с заразой самостоятельно. Грузины и возможности такой не имеют – американские биологические станции строго охраняются, доступ посторонних туда строго запрещен.
Так что вариант один: временно ввести на территорию Грузии небольшой военный контингент и уничтожить все эти пиндосские биостанции к чертям собачьим!
Грузинское правительство, кстати, можно накануне предупредить. Думаю, официально они взвоют, но на самом деле возражать не станут, поскольку сами мечтают избавиться от этого американского счастья.
…Впрочем, быть может, у вас есть иные варианты решения проблемы?
К грузинам у нас претензий нет, но дело в том, что американцы еще в середине девяностых на границе с Абхазией построили и оснастили несколько биолабораторий – сколько их и чем они занимаются, никто не знает. Россельхознадзор уже отмечал факты завоза в Россию вируса африканской чумы свиней именно из этого региона, причем заражение проходит невиданно быстрыми темпами.
Теперь вот новая напасть: нашествие коричнево-мраморного клопа, искусственно выведенного в рамках биологической диверсии.
Если обычный вредитель дает три потомства за сезон, то новый — шесть. В 2017 году вредители уничтожили в Абхазии 70% урожая фундука и более 50% урожая мандаринов.
Ситуация развивается стремительно, что вынудило срочно – уже с сегодняшнего дня! – ввести полный запрет на ввоз в Россию фруктов и орехов из Абхазии. В перспективе ограничительные меры могут быть продлены на неопределенный срок. Об этом сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Абхазская не дает гарантий в том, что сможет справиться с заразой самостоятельно. Грузины и возможности такой не имеют – американские биологические станции строго охраняются, доступ посторонних туда строго запрещен.
Так что вариант один: временно ввести на территорию Грузии небольшой военный контингент и уничтожить все эти пиндосские биостанции к чертям собачьим!
Грузинское правительство, кстати, можно накануне предупредить. Думаю, официально они взвоют, но на самом деле возражать не станут, поскольку сами мечтают избавиться от этого американского счастья.
…Впрочем, быть может, у вас есть иные варианты решения проблемы?
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com