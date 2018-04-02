Откуда черпают вдохновение Борис Джонсон и Тереза Мэй
На минувшей неделе глава британского МИДа Борис Джонсон попытался продемонстрировать свое знание Достоевского. Получилось не очень. Приходится констатировать, что русскую классику современные английские политики не знают. Зато нет никакого сомнения, что в юности они активно изучали совсем другую литературу.
И это оказало на их неокрепшую психику очень большое влияние. Возможно, именно поэтому Тереза Мэй и Борис Джонсон сегодня рассказывают всему миру… сказки. «Страшилки» об отравлении Скрипаля и его дочери страшными российскими шпионами по распоряжению по распоряжению «темного властелина» Владимира Путина.
Источником вдохновения Бориса Джонсона и Терезы Мэй является сказка известного английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
Вы можете легко в этом убедиться. Вот фрагмент из этого произведения, который невероятно точно описывает сегодняшнюю методику «расследования» отравления в Солсбери и выдвижение обвинений в адрес России.
– Ваше величество! – крикнул Белый Кролик, поспешно вскочив с места. – Обнаружены новые доказательства! Только что найдена вот эта бумага.
– И что в ней есть? – спросила Королева.
– Я её ещё не разворачивал, – сказал Белый Кролик, – но есть… есть предположение, что это письмо от обвиняемого к… к… к кому-то!
– Раз письмо – значит, к кому-то, – сказал Король, – писать никому пока не в обычае!
– А кому оно адресовано? – заинтересовался кто-то из присяжных.
– Никому, – сказал Кролик. – Я хочу сказать, снаружи ничего не написано, – торопливо поправился он, развернул бумажку и добавил: – Ну конечно! Это даже и не письмо – это просто стишки!
– А почерк подсудимого? – спросил другой присяжный.
– В том-то и дело, что нет, – сказал Белый Кролик, – и это особенно подозрительно! Присяжные растерянно захлопали глазами.
– Выходит, он подделал чей-то почерк? – сказал Король. Присяжные успокоились и просветлели.
– Ваше величество! – неожиданно заговорил Валет. – Я этого не писал, и никто не докажет, что я это писал: там нет никакой подписи.
– Тем хуже для вас, если подписи нет, – сказал Король. – Не будь у вас на уме злодейства, вы бы подписались, как честный человек!
«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл
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Источник: nstarikov.ru