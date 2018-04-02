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Откуда черпают вдохновение Борис Джонсон и Тереза Мэй

10:02. 2 апреля 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

На минувшей неделе глава британского МИДа Борис Джонсон попытался продемонстрировать свое знание Достоевского. Получилось не очень. Приходится констатировать, что русскую классику современные английские политики не знают. Зато нет никакого сомнения, что в юности они активно изучали совсем другую литературу.

И это оказало на их неокрепшую психику очень большое влияние. Возможно, именно поэтому Тереза Мэй и Борис Джонсон сегодня рассказывают всему миру… сказки. «Страшилки» об отравлении Скрипаля и его дочери страшными российскими шпионами по распоряжению по распоряжению «темного властелина» Владимира Путина.

Источником вдохновения Бориса Джонсона и Терезы Мэй является сказка известного английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Вы можете легко в этом убедиться. Вот фрагмент из этого произведения, который невероятно точно описывает сегодняшнюю методику «расследования» отравления в Солсбери и выдвижение обвинений в адрес России.

– Ваше величество! – крикнул Белый Кролик, поспешно вскочив с места. – Обнаружены новые доказательства! Только что найдена вот эта бумага.

– И что в ней есть? – спросила Королева.

– Я её ещё не разворачивал, – сказал Белый Кролик, – но есть… есть предположение, что это письмо от обвиняемого к… к… к кому-то!

– Раз письмо – значит, к кому-то, – сказал Король, – писать никому пока не в обычае!

– А кому оно адресовано? – заинтересовался кто-то из присяжных.

– Никому, – сказал Кролик. – Я хочу сказать, снаружи ничего не написано, – торопливо поправился он, развернул бумажку и добавил: – Ну конечно! Это даже и не письмо – это просто стишки!

– А почерк подсудимого? – спросил другой присяжный.

– В том-то и дело, что нет, – сказал Белый Кролик, – и это особенно подозрительно! Присяжные растерянно захлопали глазами.

– Выходит, он подделал чей-то почерк? – сказал Король. Присяжные успокоились и просветлели.

– Ваше величество! – неожиданно заговорил Валет. – Я этого не писал, и никто не докажет, что я это писал: там нет никакой подписи.

– Тем хуже для вас, если подписи нет, – сказал Король. – Не будь у вас на уме злодейства, вы бы подписались, как честный человек!

«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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