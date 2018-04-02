Осада Порт-Артура как черная страница в японской военной истории

Источник: topwar.ru

Поражение русской армии в войне с Японией в 1904—1905 г.г., позорный мир, заключенный по ее итогам, первая русская революция и антипатриотические настроения, царившие в тогдашнем русском обществе оставили без внимания саму войну, в частности, один из важнейших и героических её эпизодов — оборону Порт-Артура.



Вся история той далекой, теперь уже всеми забытой войны до сих пор вызывает много вопросов, сомнений и споров среди исследователей, да и просто любителей военной истории.

Из различных источников известно, что Порт-Артур так и не успели должным образом подготовить к обороне, главную причину сложившегося положения связывают с отсутствием необходимого государственного финансирования, в те времена, русскую армию преследовали такие же проблемы с финансированием, как и сейчас.

Согласно планов военного ведомства, полностью завершить все строительные работы и другие мероприятия по приведению крепости в полную боевую готовность планировалось только к 1909 году, однако выделять деньги на строительные работы царский минфин начал только с началом войны, всего успели выделить около 4,5 млн. рублей из 15 млн. запланированных, что составляло примерно менее одной трети от необходимого.

В результате, к началу боевых действий в крепости было выполнено лишь немногим более половины всех работ, причем наибольшее внимание было обращено на приморский фронт, то есть от врага собирались обороняться в основном со стороны моря, а не с сухопутья.

Другим просчетом при строительстве Порт-Артура считается то обстоятельство, что его оборонительная линия слишком тесно примыкала к городу и гавани, это давало японцам в дальнейшем возможность подвергать артобстрелам большую часть крепости, практически с самых первых дней осады, в том числе и саму морскую гавань с боевыми кораблями флота.

Получалось, что в военно-инженерном отношении Порт-Артур просто не подходил по своим инженерным параметрам к нормативам тогдашней современной крепости типа Вердена или Брест-Литовска, так называемым классическим крепостям. Порт-Артур являлся не крепостью, а скорее всего, представлял из себя комплекс различных оборонительных позиций и сооружений. Русское военное командование, прекрасно осознавая все слабые места обороны Порт-Артура, всю систему основных крепостных сооружений строило, опираясь на довольно выгодный для обороны рельеф местности.

Большая часть укреплений, в основном, сооружались на господствующих высотах, напротив которых к северу от крепости находилось сравнительно ровное пространство, которое по мере его приближения к укреплениям переходило в открытую покатую местность, вся данная местность, была превращена обороняющимися в зону сплошного артиллерийского и ружейного огня. Задние склоны высот служили хорошим прикрытием для людей и орудий.

С началом боевых действий возведение укреплений ускорилось, работы велись днем и ночью. В крепость до самого последнего момента продолжали прибывать эшелоны с войсками, артиллерией, пулеметами и боеприпасами. Но полностью выполнить все инженерные и строительные работы за пять месяцев, которые рассчитывались на пять лет, так и не удалось.

Из различных источников также известно, что уже к июлю 1904 г. на вооружении порт-артурской крепости было всего 646 артиллерийских орудий и 62 пулемета, из этого общего числа 514 орудий и 47 пулеметов было установлено на сухопутном фронте.

Снарядов имелось из расчета около 400 на каждое орудие. Для перевозки грузов, материальной части, боевого запаса, продовольствия и т.д. в крепости было свыше 4,5 тыс. лошадей.

К началу оборонительных боев гарнизон Порт-Артура был обеспечен продовольствием, в т.ч. мукой и сахаром на полгода, мясом и консервами только на один месяц. Затем пришлось довольствоваться кониной, запасов зелени было мало, из-за чего во время осады в гарнизоне было очень много случаев заболевания цингой.

Общая численность гарнизона крепости насчитывала 41 780 солдат и 665 офицеров. Кроме того, в бухте Порт-Артура стояло 6 броненосцев, 6 крейсеров, 2 минных крейсера, 4 канонерских лодки, 19 миноносцев и минный транспорт «Амур».

Личного состава на эскадре и Квантунском флотском экипаже числилось до 8 тысяч человек, это была по настоящему хорошо подготовленная, кадровая армия, состоящая из солдат по призыву, средний возраст которых составлял не старше 30-ти лет, поэтому бойцы из состава гарнизона Порт-Артура, в отличии от солдат армии Куропаткина, состоявшей в своем большинстве из запасников, воевали профессионально, с минимальными собственными потерями, нанося при этом максимальный урон врагу.

Оборону Порт-Артура возглавлял генерал А. М. Стессель, которому подчинялись все сухопутные и инженерные войска, а также крепостная артиллерия. Однако что было интересно отметить, флот, который базировался в бухте крепости, подчинялся не Стесселю, а главнокомандующему, который находился в Маньчжурии и не мог им реально управлять.

Даже при отсутствии достаточного количества долговременных, хорошо укрепленных сооружений Порт-Артур встретил врага организованной обороной и, как показали дальнейшие события, стал настоящей могилой для японской сухопутной армии.

Японцы стремились к захвату Порт-Артура, прежде всего, в целях уничтожения его как основной базы русского военного флота, то есть сухопутная армия действовала в интересах флота, события войны показали, что японский флот воевал гораздо лучше, чем сухопутные войска. Для осады и взятия Порт-Артура японцы сформировали специальную 3-ю армию, которая состояла из трех пехотных дивизий, двух резервных бригад, одной полевой артиллерийской бригады, двух отрядов морской артиллерии и резервного саперного батальона.

На начальном этапе осады, не считая специальных войск, командующий генерал Ноги имел под своим командованием свыше 50 тысяч штыков, более 400 орудий, из них 198 стволов специальной осадной артиллерии.

В дальнейшем, осадная группировка японских войск постоянно наращивалась и вскоре достигала уже порядка 100 тыс. солдат, и это не считая резервов, вместе с которыми японцы держали у Порт-Артура до 200 тыс. солдат и офицеров.

Боевые действия за Порт-Артур начались в первой половине мая 1904 г. на дальних к нему подступах, с так называемого сражение при Паньшане. Это место называлось Цзиньчжоуский перешеек шириной около 4 км (самое узкое место Квантунского полуострова) позиции оборонял усиленный 5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, который всего насчитывал около 3 тысяч 800 человек при 65 орудиях и 10 пулеметах. В течение 13 часов полк противостоял частям японской 2-й армии, это около 35 тысяч человек при 216 орудиях и 48 пулеметах. Японцы вначале действовали по шаблону, пытались в лоб штурмовать высоты, шли буквально по трупам своих убитых солдат, 8 последовательных атак были отбиты русскими без особого труда.

В конце концов, не получив подкреплений, полк вынужден был отступить с занимаемой им тактически выгодной и хорошо укрепленной позиции. В результате первого боя, войска генерал-лейтенанта Ясукаты Оку потеряли 4,5 тыс. из 30 тысяч человек, участвовавших в сражении. Потери русских войск составили около 1 тысячи человек. Это было только начало, основные жертвы осады ждали японцев еще впереди.

Далее штурмы непосредственно укреплений Порт-Артура производились японцами в строгой очередности, словно по расписанию, так, например,

штурм, проведенный в период с 19 по 24 августа, окончился полным поражением японцев, одной из причин которого стала замечательная по меткости ночная стрельба русской артиллерии. Итог штурма — за две недели беспрерывных боев японцы положили только убитыми более 15 тысяч своих солдат, некоторые подразделения, а то и целые части генерала Ноги, просто перестали существовать или были больше небоеготовными, русские войска также понесли серьезные потери приблизительно около 3 тысяч человек.

В период с 15 по 30 сентября, генерал Ноги нанес свой очередной плотный массированный фронтальный удар, на этот раз удачно. Японцам даже удалось захватить некоторые второстепенные позиции, однако ключевой пункт всей оборонительной системы — высота 203 — отразила все атаки. Ударные колонны сметались вниз снова и снова, пока склоны холма не покрылись трупами японских солдат. В этом сражении японцы потеряли 7 тысяч 500 челочек, русские — около 1 тысячи 500 человек.

Особо удачно и эффективно при отражении всех этих японских штурмов действовали подразделения русских пулеметчиков, очередь за очередью они косили несметные цепи японцев, отправляя их десятками, а то и сотнями на небеса к своим японским богам, стволы раскалялись до красна и не успевали остывать, от интенсивной эксплуатации, пулеметы выходили из строя, подносчики еле успевали подносить патроны с лентами, вокруг стоял грохот боя, навалом лежали трупы врага, японские солдаты, словно зомби, продолжали идти вперед, а впереди их ждала только смерть.

В ноябре состоялось очередное так называемое «пятое генеральное» наступление японцев и опять оно было отбито русскими на всех позициях и стоило японцам более 12 тысяч жизней.

И только, наконец, то 22 ноября (5 декабря) противник полностью занял высоту 203 (гору Высокую). Общие потери японцев при штурме горы составили около 10 тыс. человек. Русские войска потеряли 5 тыс. солдат и офицеров, это были самые большие единовременные потери русских войск за всю оборону Порт-Артура.

С захваченной горы японцы стали корректировать огонь тяжелых осадных орудий по русским кораблям. Вскоре большая часть кораблей 1-й Тихоокеанской эскадра была потоплена на рейде Порт-Артура. Участь крепости была предрешена. Неудача постоянных штурмов, а также и всей осады крепости в целом резко усложнили обстановку в осадной армии японцев. Во многих соединениях был превзойден «предел так называемой устойчивости», в результате чего моральный дух японских войск резко понизился.

Имели место случаи неповиновения и даже попытка бунта, и это среди всегда дисциплинированных японцев, имеющих свою особенную от всех народов философию жизни и смерти, которые, как говорят знатоки-японисты, ни когда не боялись умереть за своего императора, видно не все так — боялись и еще как боялись. Интересно и поведение самого японского высшего командования, которое бросало прямо как на убой десятки тысяч своих солдат, можно прямо сказать японцы буквально трупами своих солдат завалили защитников крепости.

По различным данным, известно, что в ходе осады Порт-Артура японская армия потеряла убитыми, ранеными, умершими от ран и болезней от 90 до 110 тыс. своих солдат, — это были поистине ужасающие потери. Русские потери составили всего 15 тыс. погибших, из них непосредственно боевые потери составили 7800 солдат и офицеров.

23 декабря 1904 (5 января 1905 г.) была заключена капитуляция, согласно которой гарнизон в составе 23 тыс. человек (считая с больными) сдавался военнопленными со всеми запасами боевого снаряжения.

В те времена ещё действовали рыцарские традиции и русским офицерам японцы разрешили вернуться на Родину. Тем, кто согласился дать при этом честное слово, что не будут участвовать в военных действиях.

До сих пор остается спорным вопрос, мог бы и далее продолжать сопротивление Порт-Артур, или силы сопротивления гарнизона действительно были полностью исчерпаны? Кем является начальник гарнизона генерал Стессель — преступником, сдавшим крепость врагу или заложником сложившихся обстоятельств. Одни исследователи утверждают, что дальнейшее сопротивление защитников крепости было бесперспективным, полностью блокированный с моря и суши, без боеприпасов и достаточного количества продовольствия Порт-Артур был обречен, и действия Стесселя как командующего были оправданными, они позволили спасти оставшихся в живых защитников крепости. Есть и другое мнение, что Стессель совершил предательство, так как сдал японцам всю артиллерию, а это не менее 500 ед. артиллерийских орудий различных калибров и систем, большие запасы провианта и других материальных ценностей, которые на момент капитуляции продолжали оставаться в крепости.

Стессель все же предстал перед военным трибуналом, который приговорил его к смертной казни за сдачу крепости и порта. Суд установил, что в течение всего периода обороны Стессель не руководил действиями гарнизона по защите крепости, а, наоборот, сознательно готовил её к сдаче. Однако, приговор потом заменили 10-летним заключением, но уже в мае 1909 года он был прощён царем. Обществу тогдашней России были совсем не интересны подробности проигранной войны, студентов и курсисток тогда больше интересовали бомбисты и революционеры различных мастей, а героическая оборона Порт-Артура, находящегося аж на другом конце света, война с какими-то японцами, — все это воспринималась большой частью общества скорее как экзотика и не более того.

Автор: Андрей Лебедев

Источник: nstarikov.ru