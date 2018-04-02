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Обещания Додона

00:07. 2 апреля 2018 Просмотров - 185 Нет комментариев Опубликовал:


Вполне понятно, что у Додона сейчас связаны руки и в условиях, когда он не может добиться досрочных выборов в парламент, ему остается только ждать, рассчитывая получить всю полноту власти по итогам выборов.
Основания для этого конечно есть, но оппоненты тоже не будут сидеть сложа руки, постараясь удержать в руках более значимые с практической точки зрения посты и большинство в парламенте.
Если Додон проиграет, он до конца срока скорее всего останется хромой уткой, а политику Молдавии будут и дальше разворачивать в сторону конфронтации с Россией и использования этой страны в виде еще одного плацдарм для "сдерживания России".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: додон, молдавия
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