Обещания Додона

Вполне понятно, что у Додона сейчас связаны руки и в условиях, когда он не может добиться досрочных выборов в парламент, ему остается только ждать, рассчитывая получить всю полноту власти по итогам выборов.Основания для этого конечно есть, но оппоненты тоже не будут сидеть сложа руки, постараясь удержать в руках более значимые с практической точки зрения посты и большинство в парламенте.Если Додон проиграет, он до конца срока скорее всего останется хромой уткой, а политику Молдавии будут и дальше разворачивать в сторону конфронтации с Россией и использования этой страны в виде еще одного плацдарм для "сдерживания России".

Источник: colonelcassad.livejournal.com