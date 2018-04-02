Новости Украины и Новороссии 02 апреля 2018

Неожиданно: Гребенщиков выступил в поддержку русских на Украине и согласился ехать на гастроли на Донбасс и в Крым

Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, который после 2014 года предпочитал ездить с концертами на Украину, неожиданно заявил о своей готовности выступить в Крыму, Донецке и Луганске. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Гребенщиков напомнил, что часто ездит на Украину. «Каждый год. Там живут миллионы людей, воспитанных на русской культуре. Какое мы имеем право лишать их того, что роднит с Россией? По крайней мере, я не готов под этим подписаться», — говорит музыкант. При этом, как выясняется, он не против гастролировать и в Крыму. «После марта 2014-го нам не поступило ни одного разумного предложения по гастролям (в Крыму – прим. РВ). Сделают — поедем с большим удовольствием. Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму», — сообщил Гребенщиков. «Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления», — добавил он. В этом контексте его не волнует запрет на въезд в «незалежную», который может последовать за поездкой в Крым. «Разумные люди всегда найдут возможность договориться, а с придурками общаться не собираемся. Мы же не к политикам едем, а к зрителям, которых за эти годы и на Украине меньше не стало, уверяю вас», — пояснил он. Читайте также: Громкий скандал: семь футболистов стали жертвами изнасилования (ФОТО)

Порошенко остается президентом страны, которой нет

В том, что репутация Украины в мире серьезно испорчена, и что ей больше никто не верит, виноват лично президент страны Петра Порошенко. Об этом телеканалу NewsOne рассказал известный своими оппозиционными взглядами депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

«Если президент Порошенко и Украина как страна в его лице имели огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня, после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо», — заявил он.

Мураев также подверг критике работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое, по его мнению, было создано на деньги и по инициативе США: «Оно, с одной стороны, не зависит от президента, но, с другой стороны, полностью зависит от заокеанского обкома. И они будут проводить ту избирательную политику, которая будет в интересах США».

Напомним, Мюнхенская конференция по вопросам безопасности прошла с 16 по 18 февраля. Украинский президент выступил на ней с привычной речью, изобилующей «мантрами» о «российской агрессии», коснулся вопроса ввода миротворцев в зону конфликта в Донбассе и снова пожаловался на угрозу со стороны строительства «Северный поток — 2». При этом многие СМИ отметили, что Порошенко выступал перед полупустым залом, и его никто не слушал. Немецкие СМИ, в частности, отмечали, что теперь все перестали интересоваться ситуацией на Украине.

— Дело, конечно, не только в Порошенко, точнее, не только в нем одном, — уверен профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

— Дело в полной деградации власти и разложении госаппарата. И в запредельном уровне коррупции, которая съедает любые денежные вливания в нынешний режим. Западные страны, сталкиваясь с Украиной, считают ее совершеннейшей безнадегой. И только у США еще есть на нее какие-то, теперь уже весьма смутные, планы.

«СП»: — Мураев говорит о том, что у Украины четыре года назад был «вотум доверия» мира. Очевидно, он имеет в виду Запад?

— Вотума доверия у этой хунты не было никогда даже со стороны Запада. Просто на марионеток, поставленных на власть взамен сбежавших Януковича и его клиентеллы, Запад «по малолетству» делал определенные ставки. Затем наступило вполне предсказуемое разочарование: Запад на конкретных примерах сотрудничества с киевским режимом убедился, что «с такими друзьями врагов не надо».

«СП»: — С другим президентом имидж Украины улучшится?

— Страны как таковой уже нет — есть территория. Если другой президент вернет этой территории статус страны — у Украины появится хотя бы какой-нибудь статус, кроме «пока все сложно» и «в активном поиске» (спонсоров) в социальных сетях.

«СП»: — Говоря о потери имиджа, Мураев имеет в виду положение Украины в глазах Запада? А как насчет имиджа у России?

— Мураев вообще Россию не имеет в виду —для него важен только взгляд и позиция Запада. Коме того, он же обращается в том числе и к населению Украины, значительная часть которого зомбирована антироссийской пропагандой и верит в то, что Россия — враг и только и думает, как их «курей и поросей» захватить.

Нынешние провластные политики, ассоциированные с хунтой, только на мнение Запада и ориентируются: Запад для них — это одновременно и индикатор, и мечта, и последняя надежда. Они же знают, что если придет Россия — многим из них найдется место только на скамье нового Нюрнбергского трибунала. В этом плане куда бедному политикану податься? Конечно, на Запад.

— Порошенко, конечно, не является украшением Украины, но и сводить все репутационные потери этой страны к деятельности президента было бы неправильно, —считает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов.

— Строго говоря, у Украины после «Майдана» вообще не было никакой репутации, были некие ожидания, а существующая репутация сформировалась по ходу разочарования в этих ожиданиях. Может ли она быть хорошей? Порошенко же стал своего рода фронтменом этого «разочаровательного процесса»…

«СП»: — Что еще, по-вашему, портит репутацию Украины? Что нужно для того, чтобы изменить ситуацию? Нового президента? Новых депутатов? Новые законы?

— Украина находится в тупике, а каждое сильное действие, связанное с попыткой выйти из тупика, приводит к репутационным потерям. Украина пытается компенсировать потрясающую неэффективность экономики и зашкаливающую коррупцию имитацией «непримиримой борьбы с агрессором», наивно полагая, что ее за это полюбят на Западе. А Европу это пугает и раздражает, Европе нужны тихие, работящие и не слишком требовательные работники, а не герои «АТО» и борцы за расовую чистоту.

«СП»: — Мураев упоминает Мюнхенскую конференцию, видимо, имея в виду речь Порошенко, которого никто не слушал. Насколько, по-вашему, это стало какой-то поворотной точкой в отношении мира к Украине?

— Поворотной точкой отношения мира к Украине это не стало и не могло стать — мир просто не заметил Украину. Это скорее стало фактором отрезвления во внутренней политике. На Украине стали понимать, что просто неинтересны.

«СП»: — Это все разговоры про репутацию Украины на Западе. А сильно ли нынешняя Украина дискредитирована в глазах Москвы?

— Украина строит свое отношение с Европой на основании конфронтации с Москвой. С точки зрения европейцев это дико выглядит, им не нужна конфронтация вообще никакая и ни с кем. Что касается Москвы, то очень странно продолжать попытки выстраивать отношения со страной, которая, наоборот, строит свою политику на отсутствии таких отношений.

«СП»: — Мы часто слышим о том, что Европа «устала» от Украины. Тем не менее, она продолжает ее поддерживать. Долго ли еще до полной «усталости»?

— Европа не слишком-то поддерживает Украину, это поддержка, которая никогда не позволит Украине зажить самой. Если новая власть на Украине осознает свое реальное положение в мире и на европейском континенте в частности, может быть, отношения с Россией станут мало-мальски приемлемыми. Но это вряд ли.

— Действительно, интерес к Украине в мире падает, — считает политолог Иван Мезюхо.

— Безусловно, Киев постоянно несёт репутационные потери на международной политической арене. Полагаю, что в дальнейшем репутация Украины будет только ухудшаться.

«СП»: — Дело ведь не только в Порошенко? Что еще, по-вашему, портит репутацию Украины?

— Радикальные заявления и действия украинских политиков, заигрывание с интегральным национализмом, заоблачная коррупция, гражданская война и запредельный политический популизм сильно портят репутацию украинского государства. После государственного переворота 2014 года Украина погрузилась в состояние новой Руины. На «Майдане» был запущен механизмы по уничтожению государства, растоптан суверенитет страны. Пётр Порошенко не единственный на Украине политик, кто виноват в репутационных потерях Киева на международной политической арене.

«СП»: — По словам Мураева, Порошенко и Украина, как страна в его лице, еще четыре года назад имела «огромный вотум доверия». У кого? Насколько этот «вотум доверия» сейчас исчерпан?

— Я не считаю, что четыре года назад Украина имела огромный вотум доверия в мире. Именно поэтому я бы и не говорил о том, что какой-то вотум доверия исчерпан. Очевидно, что и США, и ЕС не удовлетворены работой своих политических марионеток на Украине. Запад в любой момент может провести серьёзную трансформацию власти на Украине.

«СП»: — То, что Запад продолжает поддерживать Украину, означает, что он ее будет поддерживать даже при сохранении нынешней ситуации? Или терпению Запада тоже есть предел? — Запад поддерживает не Украину, а свои интересы на территории Украины. В полной мере ни США, ни ЕС не удовлетворяют финансовые аппетиты Киева и удовлетворять их на 100% никогда и не планировали. Запад будет тратить деньги на Украину и при нынешней, и при следующей власти. «СП»: — Как насчет России? Сильно ли нынешняя Украина дискредитирована в глазах Москвы? Изменится ли это со сменой власти в Киеве? — Постмайданная Украина чётко придерживается антироссийского курса. Сомневаюсь, что новая власть на Украине будет настроена на построение добрососедских отношений с Российской Федерацией. Пророссийские политики на Украине подвержены травле, некоторых судят по надуманным обвинениям, их не пускают на телевидение, власть создаёт для них невыносимые условия для осуществления политической деятельности. Дмитрий Родионов

Порошенко не помогут ни Меркель, ни Волкер, — Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков, чьи остроумные злободневные записи в соцсети полюбились всем, кто следит за политикой, прокомментировал вчерашнее выступление Петра Порошенко. Как сообщала «Русская Весна», Порошенко во время своей вчерашней гастроли по Донбассу заявил в Волновахе, что ему вместе с лидерами Франции и Германии удалось «дожать» президента России Владимира Путина по вопросу перемирия в Донбассе. «Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter. Напомним, в этом же выступлении в Волновахе Порошенко заявил, что оно нужно Киеву «как воздух», поскольку является условием введения миротворческой миссии. Позднее в Twitter-аккаунте Порошенко появилось сообщение, в котором он призвал украинских военных «не жалеть патронов». Читайте также: Антарктида це Украина! Киев выдавит Россию с рынка углеводородов (ФОТО, КАРТА)

Порошенко едет в Германию, чтобы «выгнать Армию России» с Донбасса

Пётр Порошенко через десять дней совершит официальный визит в Германию для обсуждения ввода миротворцев на Донбасс. Об этом рассказал пресс-секретарь украинского президента-олигарха Святослав Цеголко. «Во время встречи с общиной Мариуполя Президент проанонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии», — сообщил Цеголко. Вчера во время своей гастроли по оккупированному Донбассу Порошенко также заявил: «10 числа я еду в Берлин. Будем говорить о миротворцах… Почему это так важно? Потому что, когда миротворцы будут везде от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, тогда не будет места российской армии, она пойдёт через границу». «Ну теперь громада (община, – прим. РВ) Маріуполя заживе!» — иронизируют украинцы под постом пресс-секретаря Петра Порошенко, явно намекая на множество нерешенных внутренних проблем, в первую очередь — на тяжёлую экономическую ситуацию, блокпосты, поломавшие жизнь тысячам и тысячам людей, разделившие семьи. Читайте также: На футбольном матче который посетил Порошенко произошла грандиозная драка (ФОТО, ВИДЕО)

Жалоба из Луганска

Борьба Уляны Супрун

Один из читателей живущий и работающий в Луганске жалуется, что работников гос.учреждений вынуждают подписываться на печатное издание "Жизнь Луганска". Попросил озвучить свою жалобу.Дело тут не в вопросе денег – на подписку он сдал 100 рублей, а в принципе, что далеко не все подписчики хотят это покупать и читать. На полгода подписка стоит 260 рублей.Как утверждает, распоряжения исходят устно от различных чиновников в министерствах и ГУПах.По его словам, такая практика в Луганске существовала и до 2014 года еще при Украине.Тема поднималась еще в марте в профильной группе https://vk.com/wall-61706629_2030187 Кто из читателей из Луганска или с ЛНР с таким сталкивался – интересно понять, насколько распространена подобная практика?И если кто-то ее выписывает или читает, насколько она интересна и стоит ли того, чтобы ее так активно распространяли?

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Появилось видео ожесточенных столкновений фанатов с силовиками в Мариуполе 18+

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