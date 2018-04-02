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Лица советских людей 1

22:54. 2 апреля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Не так просто в нашей теперешней реальности объяснить, из чего складывалась счастливая жизнь в СССР. Пожалуй, сегодня больше всего удивляет простота и открытость тех людей, которые могли помочь в трудную минуту. Любой чувствовал себя частью великой страны и важнее всего было вырасти Человеком. Именно светлая вера в человека и была залогом житейской радости. Чувства людей не зависят от технологий, а счастье не исчисляется деньгами.

Можно долго спорить о том, хорошо или плохо было тогда. Но нельзя вычеркивать это время из памяти, из нашей молодости и жизни наших родителей.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
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