Лица советских людей 1

Не так просто в нашей теперешней реальности объяснить, из чего складывалась счастливая жизнь в СССР. Пожалуй, сегодня больше всего удивляет простота и открытость тех людей, которые могли помочь в трудную минуту. Любой чувствовал себя частью великой страны и важнее всего было вырасти Человеком. Именно светлая вера в человека и была залогом житейской радости. Чувства людей не зависят от технологий, а счастье не исчисляется деньгами.



Можно долго спорить о том, хорошо или плохо было тогда. Но нельзя вычеркивать это время из памяти, из нашей молодости и жизни наших родителей.



Источник: nashaplaneta.su