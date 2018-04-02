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Латвия запретила обучение на русском языке в средней школе

15:23. 2 апреля 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:
Латвия запретила обучение на русском языке в средней школе | Русская весна

Президент Латвии Раймонд Вейонис 2 апреля утвердил образовательную реформу, согласно которой школы национальных меньшинств обязаны перейти на латышский язык обучения. Среднее образование в стране теперь можно будет получить только на государственном языке.

Об этом сообщила пресс-служба латвийского президента.

«Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это создаст более сплоченное общество и сильное государство», — утверждает глава государства.

Президент Латвии великодушно позволил детям продолжить изучать предметы, «связанные с национальными меньшинствами, их идентичностью и культурой», а также изучать «значительное» количество предметов на родном языке.

Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

Реформа предусматривает, что в начальной школе (1–6-е классы) 50% предметов преподается на латышском языке, в 7–9-х классах 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, а в средней школе (10–12-е классы) обучение идет исключительно на латышском, за исключением предметов «родной язык» и «литература».

Переход будет постепенным: в 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы.

В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться школьники в 10-11-х классах, через год — во всех классах.

Напомним, в МИД России подчеркивали, что переход школ национальных меньшинств Латвии на обучение на государственном языке «усложняет двусторонние отношения» и является продолжением «дискриминационной политики принудительной ассимиляции русскоязычных».

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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