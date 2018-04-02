Главная » Невероятное в мире, Политика

“Красный бархат” в Пхеньяне

09:27. 2 апреля 2018 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:


В Пхеньяне в рамках деэскалации отношений с Южной Кореей прошел концерт южнокорейских артистов.
На мероприятии присутствовал и Ким Чен Ын, которому по его словам очень понравилась женская группа "Red Velvet".
Помимо семьи Ким Чен Ына, концерт посетил и руководитель Госсовета КНДР, а само мероприятие широко освещалось в северо-корейских СМИ.
На фоне предстоящих встреч Ким Чен Ына с Трампом и руководством Южной Кореи, Пхеньян сейчас демонстрирует подчеркнутое миролюбие и его не трудно понять – основная часть работ по получению ядерного оружия и МБР проделана, теперь надо зафиксировать новую ситуацию.
Визиты дружбы, как и недавняя Олимпиада, отличный способ показать, что отношения Пхеньяна и Сеула могут сводиться не только к угрозам обоюдного уничтожения.



Понравился комментарий "Я думал, что Ким Чен Ын злой диктатор, а ему нравится "Красный бархат".





Ну да, такой вот разрыв шаблона.

















Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, ким чен ын, музыка, северная корея, южная корея, ядерное оружие
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мавзолей для благородного разбойника
... часть украинских частей Красной армии. Под натиском врага красные отступили, оставив Киев... за своего друга Япончика, расстрелянного красными (хотя Котовский никак не участвовал... его положили в гроб, обитый красным бархатом, оставив в нём лишь небольшое...
ЦРУ и мир искусств. Культурный фронт холодной войны
...» Глюка в прекрасно освещённом, обитом красным бархатом «Адмирал Паласте» (Admiral Palast).Коренастые...
ОРЖЕНЦОВ ИГОРЬ: АЗЪ БОГИ или ИГО ОБОЗА, решать тебе…
...холмистые степные пески. . БАРХАТ (судно) БАР ХАТА БАРХАТ или бархот (от бархоут...Уронила ненароком слово ласковое, словно бархатом по сердцу повела. Суконце, что... выдумка, рассказ для прикрасы, ради красного (баского) словца; иносказательное, поучительное ...
Русский оборонительный доспех
... да пенпски, около опушка бархат черпчат подложен миткалем, цена ...отдельные весьма интересные предметы: "Ожерельишко, бархат космат, литовский чюбар, ветчано, ... "...бахторси железный, подложен стамедишком красным". Других видов оборонительного вооружения мы...
Человек, который сажает деревья. Три истории Гусмана Минлебаева
...исчезающими видами, занесены в Красную книгу и способны уже к... диабета. Мёд, получаемый с бархата амурского, лечит от туберкулёза.... ещё дожить надо. Сажаем бархат амурский. Его второе название ...учёных по гинкго билоба или бархату амурскому – таких, чтобы...
Лесное фермерство - восстановление погубленных земель
.... Собирать ведрами драгоценные ягоды бархата амурского Гусман планирует по соседству...(помимо плодов дает ценную древесину), бархат амурский, хурма, аралия…. Предусмотрительный Гусман...относится к видам, занесенным в Красную книгу. Это для Гусмана даже...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>