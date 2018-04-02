“Красный бархат” в Пхеньяне

В Пхеньяне в рамках деэскалации отношений с Южной Кореей прошел концерт южнокорейских артистов.На мероприятии присутствовал и Ким Чен Ын, которому по его словам очень понравилась женская группа "Red Velvet".Помимо семьи Ким Чен Ына, концерт посетил и руководитель Госсовета КНДР, а само мероприятие широко освещалось в северо-корейских СМИ.На фоне предстоящих встреч Ким Чен Ына с Трампом и руководством Южной Кореи, Пхеньян сейчас демонстрирует подчеркнутое миролюбие и его не трудно понять – основная часть работ по получению ядерного оружия и МБР проделана, теперь надо зафиксировать новую ситуацию.Визиты дружбы, как и недавняя Олимпиада, отличный способ показать, что отношения Пхеньяна и Сеула могут сводиться не только к угрозам обоюдного уничтожения.Понравился комментарий "Я думал, что Ким Чен Ын злой диктатор, а ему нравится "Красный бархат".Ну да, такой вот разрыв шаблона.

Источник: colonelcassad.livejournal.com