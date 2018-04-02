К вопросу о фабрике фейков, где работают либо проплаченные предатели, либо идиоты
Мы видим отлаженную машину, конвейер по генерации фейков, который действует уже несколько месяцев. И с окончанием избирательной кампании, как некоторые надеялись, его работа не была свёрнута.
События в Кемерово, а точнее реакция на них в медиа-пространстве, являются лишь последовательным этапом в раскачивании ситуации.
Началось всё со вброса про «644 погибших в Сирии наёмника ЧВК Вагнера». На этом вбросе обкатывали технологию — координировали распространение, оттачивали формулировки, выявляли готовых репостить и реагировать, определяли целевые группы, отслеживали реакцию и так далее.
И теперь у пятой колонны действуют чётко налаженные механизмы вброса и распространения фейков.
В качестве инфоповода используется любое негативное событие — боевые столкновения в Сирии, авиакатастрофы, выбросы мусорного газа, пожары.
В каждом случае реализовывается примерно один и тот же сценарий:
1. Анонимные «свидетельства очевидцев».
2. Публикации в различных СМИ, зачастую иностранных (в том числе подконтрольных ИГ, Ходорковскому и так далее).
3. Подхватывание и раздувание этой информации пулом «оппозиционных» (в том числе «вместопатриотических» и «псевдолевых») блогеров.
В частности, вброс про количество трупов в моргах Кемерово запустил украинский блогер «Евгений Вольнов» (Никита Кувиков), плотно сотрудничающий с кураторами из СБУ. «Вольнов» также давно сотрудничает с Навальным и Собчак, работал на их избирательных кампаниях и различных акциях.
4. Каждый раз количество жертв существенно преувеличивается. Как будто самого факта трагедии не достаточно, и «для большой страны нужно больше жертв».
5. «Власти скрывают» и «мы хотим знать».
6. Сообщения в подконтрольных им СМИ сочетаются с массовыми вбросами ботов в соцсетях.
Вот, например, совершенно дурацкий вброс на «Рамблере» (на видео Данила Козловский рекламирует свой новый фильм, а в заголовке говорится, что он «назвал реальное число жертв в Кемерово»).
7. Для вбросов используются также различные внешне «нейтральные» паблики в соцсетях — в популярных рубриках «Юмор», «Наука», «Природа», «История», где вроде бы не должно быть политики. Некоторые из этих пабликов насчитывают больше миллиона подписчиков, так что охват аудитории огромен.
И большинство из этих групп ориентированы на молодёжную аудиторию, которая телевизор не воспринимает, так что мейнстрим-пропаганда это не обезвреживает. Причём в них целенаправленно воспитывают нигилизм, цинизм и «смешарики».
Это, в том числе, и работа на перспективу, превращение молодого поколения в антипатриотов, не верящих никакой власти и не имеющих собственной системы ценностей.
8. Обвинения во всём представителей власти (или аффилированных с ней персонажей), а по цепочке — непосредственно Путина.
9. Попытки вывести людей на несанкционированные митинги по каждому поводу. Во всех этих митингах (начиная с «Платона» и заканчивая Кемерово), опять же, принимает определённое количество «профессиональных протестующих». В том числе «либеральная общественность» и украинские гастарбайтеры.
Пример 1. «644 погибших в Сирии наёмника ЧВК Вагнера».
Ключевые мессиджи наброса:
— Американцы убили русских, а власть боится ответить, поэтому скрывает.
— Русские гибнут за интересы путинских олигархов.
— Героев Донбасса (пассионариев) утилизируют в Сирии.
— Нищета толкает россиян становиться наёмниками.
Когда начинаешь копать — погибших не 644, а то ли семь, то ли пять. Причём двое, которых «похоронил» Несмиян, оказались живы-здоровы, и ни в какой Сирии вообще не были. Запущен вброс был Анатолием Несмияном, Игорем Гиркиным и Владимиром Кучеренко. Опирался в том числе на твиттерские публикации пропагандистов ИГ. Практически сразу был подхвачен укроСМИ и украинскими «патриотическими блогерами, а также ботами. Распространялся через группы типа «Мы — донецкая Петровка», «Новороссия» и «Военный обозреватель», чтобы ударить по патриотическому/националистическому сегменту.
Причём «закладки» про «ЧВК Вагнера» закладывались ещё три года назад, соответствующими публикациями «РБК» и «Фонтанки».
Пример 2. Выброс газа в Волоколамске.
Власти сработали достаточно оперативно — создали ситуативный штаб, быстро засыпали разлом, поставили новейшие аэрозольные пушки для разложения раза на составляющие, увеличили количество датчиков воздуха, выделили бесплатные путёвки в санатории для пострадавших и так далее.
Но вброс жил своей жизнью, игнорируя реальность. Уже после нейтрализации аварии проводились митинги протеста, продолжали писаться статьи и сниматься сюжеты.
Фокус пропаганды, опять же — власть плохая, система прогнила, виноват Путин.
Пример 3. Трагедия в Кемерово.
Ключевые мессиджи наброса:
— Погибло не 64, а 300-400 человек.
— Власти скрывают.
— Поджог устроила сама власть, чтобы
а) вызвать бунт, а потом его подавить и провести всеобщую чипизацию
б) ввести военное положение;
в) «порадовать своих жидовских хозяев убийством христиан в церковный праздник»;
г) поблагодарить кровавой жертвой Сатану за переизбрание Путина (не надо смеяться, я сам это читал и скринил — это тоже расчитано на определённую аудиторию, «православнутых» и «царебожцев»).
— После такого власть должна уйти в отставку, как где-то там. Под шумок некоторые блогеры чётко отрабатывали заказуху конкретно против Тулеева.
— Путин сначала дорешал свои денежные дела в Катаре, а только потом соизволил прилететь в Кемерово (можно подумать, что если бы он приехал на несколько часов раньше, то помогло бы быстрее потушить пожар или вернуло кого-то из мёртвых).
— «Власть начала мерзкую кампанию лжи» и так далее, строго по методичке (наверняка вы сами неоднократно видели эти одинаковые тексты, массово тиражируемые под копирку). От имени «я сама кемеровчанка, дочь шахтёра» и «у жены есть родственник на скорой помощи/в пожарной/в морге».
Вброс про сотни погибших, нехватку мешков для трупов, забитые морги чётко отслеживается до Украины, СБУ и «Минстеця». Всё это сопровождается многочисленными видео, интервью «свидетелей» и «потерпевших», «перехваченными переговорами пожарных» и прочими «пруфами». Я очень сомневаюсь, что такой огромный массив дезинформации можно смастерить без предварительной подготовки (а это уже наводит на размышления).
Причём, что меня особенно зацепило и вызвало омерзение, тексты и видео с вбросами размещались в пабликах-миллионниках между анекдотами и рекламой, что явно указывает на их проплаченность (человек, которого реально тронула подобная тема, не будет чередовать подобное обсуждение с анекдотами и комиксами).
Возмущение, что «На телевидении твари не отменили развлекательные передачи, и не объявлен общенациональный траур», а рядом, в соседнем посте, через полчаса — анекдот про, извините, говно. «Посты крутятся, лавэха мутится» и «ничего личного, просто бизнес».
На размещение были потрачены (учитывая охват аудитории) миллионы рублей.
В том числе в ряде групп было не просто проплачено размещение, их попросту купили и переименовали.
Чётко видна координация, дирижирование, работа пиарщиков, журналистов, райтеров (психологов?), СММ-щиков и так далее.
Фактически мы видим отлаженную машину, конвейер по генерации фейков, который действует уже несколько месяцев. И с окончанием избирательной кампании, как некоторые надеялись, его работа не была свёрнута. Наоборот, в их действиях появилось что-то типа отчаяния, по принципу «сгорел сарай — гори и хата».
Американцы и их шестёрки не оставляют надежды организовать майдан в России. Причины этого, почему они так торопятся, я уже описывал в предыдущей статье — американцы могут поддерживать относительно высокий уровень жизни у себя только за чужой счёт, только за счёт непрерывного грабежа других стран.
У событий вокруг Кемерово есть прототип на Украине — Врадиевка (все желающие могут загуглить, какой шабаш там устроили будущие майдауны). Нужно сделать всё, чтобы сценарий госпереворота и гражданской войны не смогли реализовать.
Самое мерзкое в этой истории — это попытки пиариться, ловить хайп и использовать детские смерти для достижения своих карьерных и политических целей. Мерзкие, циничные танцы на ещё не оплаканных могилах.
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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“где работают либо проплаченные предатели, либо идиоты”
Где-где? На первом канале ТВ!
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Ни чо себе открытие, фейки вбрасываются организованно, несколько месяцев! А предыдущие лет 15 они типа неорганизованно вбрасывались?