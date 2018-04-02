ГДР vs ФРГ: почему немцы не любят друг друга? (ФОТО)

В бундесвер поступила директива — какими примерами из военного прошлого следует гордиться немецким солдатам. В том, что касается армии ГДР, чествовать полагается лишь тех, кто «восстал против правления СЕПГ или имеет особые заслуги в борьбе за германское единство». В единой Германии живут два разных по культуре народа — из ФРГ и ГДР.

Почему граждане бывшей Германской Демократической Республики испытывают «остальгию» по временам «тоталитаризма» — в материале РИА Новости.

«Хотят показать, как жили их родители»

Ostalgie Kantine — буфет «Остальгия» находится в земле Саксония-Анхальт на территории бывшей ГДР. Буфет — название условное. Скорее, это парк социалистического периода. Тут интерьеры тех времен, выставки советской военной техники и автомобилей «народной демократии», в том числе легендарных «Вартбурга» и «Трабанта», полки с игрушками.

Менеджер Майк Силабецки рассказывает, что 80 процентов посетителей — бывшие граждане ГДР.

«Часто приходят с детьми, чтобы показать им, какой была ГДР, как жили их родители. Школьников приводят классами на уроки истории», — объясняет он.

Силабецки полагает, что парк социализма пользуется популярностью, поскольку у многих из бывшей ГДР «хорошие воспоминания о тех временах, о социализме и СССР».

Из той же Саксонии-Анхальт издание Mitteldeutsche Zeitung сообщает тревожные вести. В городке Бёрде закрывается местный музей времен ГДР. Здание, где хранится собрание артефактов времен социализма, сносится.

Восток есть восток, запад есть запад

Германия воссоединилась в 1990 году. Юридически это выглядело так: в августе парламент Германской Демократической Республики принял решение (уже давно согласованное Восточным Берлином, Бонном и заинтересованными державами) о присоединении к Федеративной Республике Германия.

Третьего октября были упразднены все органы власти ГДР и ее вооруженные силы. Конституция ФРГ от 1949 года вступила в действие по всей стране.

То есть ГДР была расформирована, ее земли включены в состав Западной Германии.



© РИА Новости / Сергей Гунеев

Министры иностранных дел шести государств — СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ, а также Президент СССР М. С. Горбачев после подписания Договора об объединении ГДР и ФРГ. 1990 год

Объединенные немцы называли друг друга уменьшительно-ласкательно — «осси» и «весси», от немецких слов ost и west, «восток» и «запад», соответственно. Вскоре возник и термин «остальгия» — тоска по временам «народной демократии».

По экономическому развитию ГДР отставала от ФРГ, тем не менее Восточная Германия в 1980-е была на шестом месте по объемам промышленного производства в Европе.

В республике работали такие предприятия, как Robotron, ORWO, выпускались экспортировавшиеся за рубеж грузовые автомобили, вагоны, локомотивы, краны. Большая часть индустриального потенциала «народной демократии» была уничтожена в 1990-е. Бизнес весси вел себя на присоединенных землях как победитель.

ГДР просуществовала всего 41 год, но, как выяснилось, оставила глубокий след в коллективном немецком сознательном и бессознательном.

Один из российских блогеров интервьюировал в 2015-м осси, и тот ему описал экономические реалии объединенной Германии.

«Где-то через 15 лет, в 2003–2004-м, некоторые управленцы осознали ошибку: зачем было разорять часть своей же страны? И получить проблему субсидий?» — удивлялся бывший гражданин ГДР.

Сколько стоит единство Германии

В 2014 году в ФРГ решили подсчитать, во что обошлось воссоединение страны. Накануне 25-летия объединения Welt am Sonntag опубликовала результаты исследования экспертов Института экономики: «Два и двенадцать нулей — немецкое единство на сегодняшний момент стоит два триллиона евро».

«По данным немецкого Института экономических исследований (DIW), пять восточных земель и их население с момента объединения потребили примерно на 1,5 триллиона евро больше, чем произвели сами», — продолжали журналисты.

Через два года ситуация не слишком изменилась. В 2017-м Берлин официально признал, что земли бывшей Восточной Германии по уровню социально-экономического развития по-прежнему отстают от Германии Западной. Правительство выразило опасения, что разрыв между бывшими ГДР и ФРГ будет не сокращаться, а увеличиваться.

Объем внутреннего валового продукта на душу населения на востоке не превышает 70 процентов западногерманского.

И, что крайне показательно, 30 компаний — флагманов немецкой экономики, входящих в главный германский биржевой индекс DAX, не имеют штаб-квартир на востоке.



© РИА Новости / Юрий Сомов

Александрплац в Берлине, ГДР

«Повседневный расизм»

В немецком сегменте Сети популярны тесты «Кто вы — весси или осси?». Социологи фиксируют негативное отношение граждан бывших ГДР и ФРГ друг к другу. Так, в 2012-м выяснилось, что восточные немцы считают западных соотечественников высокомерными, чрезмерно жадными, склонными к формализму. А многие весси характеризуют осси как вечно недовольных, подозрительных и боязливых.

Насколько серьезно в Германии рассматривают эту проблему, можно судить по названию социологической статьи — «Весси против осси: повседневный расизм?». Там приводятся и расхожие стереотипы — «Весси просто используют осси», «Да эти осси просто ни на что не способны!».

«По словам немецких политиков, они в 1990-м надеялись, что им удастся «переварить» восток за пять лет, ну не за пять, но за десять, не за десять, так за пятнадцать.

Однако прошло уже двадцать восемь лет, и политики признают: разница между двумя частями страны сохраняется.

Один высказался прямо: мы до сих пор, по сути, живем в двух странах, — говорит ведущий научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Александр Кокеев. — И это, конечно, касается политики. Например, в бывшей ГДР большей поддержкой пользуются правопопулистские партии, такие как «Альтернатива для Германии».

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Вместе с тем, как подчеркивает эксперт, эта проблема сейчас не так остра, как сразу после воссоединения. Берлин ее решает и относится к ней со всей внимательностью.

«Так называемая остальгия есть, но она во многом иррациональна. Уровень жизни восточных немцев значительно вырос, просто многие сравнивают его с более высокими показателями в западной части страны, и, естественно, у кого-то это вызывает недовольство.

Кроме того, часть бывших граждан ГДР, в основном пожилого возраста, ощущают себя людьми второго сорта, которых выставили на лестницу из их квартиры и при этом еще поучают, как правильно жить», — резюмирует Кокеев.

Антон Лисицын