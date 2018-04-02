Давайте поговорим... Есть ли у души пол?

Алексей Орлов и Юлона Стоянова

В передаче мы ответили на следующие вопросы:

Имеет ли душа пол? И почему душе, в каждой из жизней, приходится играть разную роль? Почему сущность меняет свои маски половой принадлежности? Как этот вопрос отражается в ведической традиции? Также разобрали, какие ещё составляющие даются сущности вместе с человеческим телом. И какой инструмент используют гипнотизёры, колдуны и средства массового НЛП.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!