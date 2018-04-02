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Давайте поговорим… Есть ли у души пол?

22:49. 2 апреля 2018 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов и Юлона Стоянова

В передаче мы ответили на следующие вопросы: 

Имеет ли душа пол? И почему душе, в каждой из жизней, приходится играть разную роль? Почему сущность меняет свои маски половой принадлежности? Как этот вопрос отражается в ведической традиции? Также разобрали, какие ещё составляющие даются сущности вместе с человеческим телом. И какой инструмент используют гипнотизёры, колдуны и средства массового НЛП.

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Источник: www.kramola.info

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