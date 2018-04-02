База ударных БПЛА в Кандагаре
21:53. 2 апреля 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О практике применения ударных БПЛА США в Афганистане:
США в Афганистане в 2017 г. нанесло ударов:
Всего сообщений 2607-2609
Всего сообщений об убитых 852-1445
Из них:
Гражданские лица 13-149
Дети 2-27
Всего сообщений о раненых 147-295
Всего вылетов на непосредственную авиационную поддержку с использованием, по крайней мере, одного вида вооружения 1104
Всего вылетов 4235
Всего применено оружия 3906
https://diana-mihailova.livejournal.com/1831253.html – цинк
На фото, база ударных БПЛА в Кандагаре.
Источник: colonelcassad.livejournal.com