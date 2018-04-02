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База ударных БПЛА в Кандагаре

21:53. 2 апреля 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:


О практике применения ударных БПЛА США в Афганистане:

США в Афганистане в 2017 г. нанесло ударов:

Всего сообщений 2607-2609
Всего сообщений об убитых 852-1445

Из них:
Гражданские лица 13-149
Дети 2-27

Всего сообщений о раненых 147-295

Всего вылетов на непосредственную авиационную поддержку с использованием, по крайней мере, одного вида вооружения 1104
Всего вылетов 4235
Всего применено оружия 3906






https://diana-mihailova.livejournal.com/1831253.html – цинк

На фото, база ударных БПЛА в Кандагаре.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: афганистан, бпла, Видео, война в афганистан, США, фотографии
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