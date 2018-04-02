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Африка раскалывается на две части?

22:49. 2 апреля 2018 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:

После сильных дождей и сейсмических работ в понедельник, 19 марта, в Восточно-Африканской рифтовой долине образовался огромный разлом, который свидетельствует о грядущих континентальных трансформациях. Трещина протянулась на 3000 километров в кенийском округе Нарок. Ее глубина и ширина составляют более 15 метров.

Геологи говорят, что через несколько миллионов лет африканский континент распадется на две части вместе с Сомалийской тектонической плитой, которая отходит от Нубийской на 6-7 миллиметров в год, а на юге — со скоростью 2,5 сантиметра в год. Первая включает Великую рифтовую долину, которая простирается от Африканского Рога до Мозамбика.

Наблюдая за Африканской рифтовой долиной, ученые отмечают этапы континентального разлома. По словам кенийского геолога Дэвида Ахеда, движение земли привело к появлению слабых участков, где образуются линии разломов и трещины, которые обычно заполняются вулканическим пеплом, предположительно, от соседнего вулкана Лонгонот.

По его мнению, источник движений — щитовой вулкан Сусва, который лежит у основания Великой рифтовой долины с ее историей тектонической и вулканической активности.
«Вы не можете остановить геологический процесс, потому что это происходит из глубины земной коры», — сказал он, добавив, что необходимо провести больше исследований, чтобы понять геологию района и нанести на карту линии разломов.

Образовавшийся в начале прошлой недели разлом затронул оживленную дорогу Май Махью— Нарок. Правительство Кении поручило заполнить участок камнями и цементом, чтобы транспортные средства могли продолжить свой путь. Дома в районе также были разорваны на две части, включая дом пожилой женщины, которая обедала с семьей, когда земля разверзлась под ногами.

Источник: www.kramola.info

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