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Жорес Алферов призвал вернуться к социалистической плановой экономике  

10:55. 1 апреля 2018 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:

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На дискуссионной площадке Московского экономического форума «Экономика России: позитивный сценарий» лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Алферов высказался за возвращение к ряду принципов советской эпохи.
 
«15 лет назад, когда я читал лекции в шведских университетах после получения Нобелевской премии, местные студенты переживали и спрашивали: как у нас дела с наукой, с образованием, с экономикой и т.д. Тогда я отвечал: у нас в стране остались одни оптимисты – все пессимисты уже уехали.
 
Хочу отметить, что для меня Альберт Эйнштейн остается выдающимся ученым, перевернувшим всю науку. Но мало кто знает, что помимо физики у него выходили статьи и на экономическую тему.
 
 
В одной из них он отмечал, что частная собственность породила капиталистический олигархат путем силового захвата имущества знатью еще в Средневековье. Неограниченная конкуренция современного рынка ведет к изувечиванию сознания личности, людям со школы внедряют стремление к конкуренции, учат поклоняться успеху и приобретательству.
 
России нужна социалистическая экономика с долгосрочным планированием, с ориентацией на подлинные общественные нужды. Сегодня нам необходимо развитие высокотехнологичных секторов экономики.
 
К сожалению, реформа РАН, спущенная сверху без обсуждения с учеными, нанесла огромный ущерб нашей науке. Ныне академическая наука у нас не востребована как властью, так и обществом. Надо в корне менять этот подход.
 
Рынок – всего лишь один из механизмов, который реализуется в стратегическом планировании развития страны. Не надо делать Бога из рыночной экономики», – резюмировал Жорес Алферов
 

Источник: khazin.ru

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