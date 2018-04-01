Вопросы без ответа
09:45. 1 апреля 2018 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На сайте МИД вывалили объемный список официально заданных вопросов Британии и Франции, на которые Россия хочет получить ответы. Англичане пока петляют и отвечать не хотят.
Вопросы Российской Стороны к Великобритании по сфабрикованному против России «делу Скрипалей»
31 марта Посольство Российской Федерации в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России "делу Скрипалей":
1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?
2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?
3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?
4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?
5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?
6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?
7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?
8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?
9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?
10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?
11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?
12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?
13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»?
14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?
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Вопросы Российской Стороны к Франции по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей»
31 марта Посольство Российской Федерации в Париже направило внешнеполитическому ведомству Франции ноту со списком вопросов к французской стороне по сфабрикованному против России "делу Скрипалей":
1. На каком основании Франция была привлечена к техсотрудничеству в расследовании Великобританией инцидента в Солсбери?
2. Направляла ли Франция официальное уведомление в ОЗХО о подключении к техсотрудничеству в расследовании инцидента в Солсбери?
3. Какие доказательства были переданы Франции Великобританией в рамках оказания техсотрудничества?
4. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?
5. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей, если да, то в какой лаборатории?
6. На основании каких признаков французские специалисты сделали вывод о применении боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналогов?
7. Какими экспертными знаниями располагает Франция в области изучения боевых отравляющих веществ этого типа или его аналогов?
8. На основании каких признаков (маркеров) французские специалисты установили «российский характер» происхождения вещества, примененного в Солсбери?
9. Имеются ли у Франции контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги?
10. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги во Франции, если да, то в каких целях?
PS. Есть мнение, что те, кому эти вопросы заданы, не будут торопиться на них отвечать, ибо прояснение ситуации явно не в их интересах, особенно в условиях, когда отсутствуют какие-либо фактические доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля.
Скоро уже будет месяц, как отравили Скрипаля, а до сих пор нет никакой ясности ни как его отравили, ни чем его отравили. Самих Скрипалей не показывают, страны громче всех кричащие про Россию сами имеют доступ к веществу, которым он якобы был отравлен. И т.д. и т.п.
Другой вопрос, что в современной международной политике, факты и логика далеко не всегда необходимы для осуществления каких-либо дипломатических действий или выдвигаемых обвинений. Тут как с "хим.оружия Асада". Уже давно было понятно, что никакого хим.оружия давно нет и у Асада нет разумных причин его использовать, но все равно – не только на уровне СМИ, но и на дипломатическом уровне шарманку про "хим.атаки Асада" продолжают крутить до сих пор, вопреки логике и фактам. Аналогичную схему сейчас применяют и в отношении России, поэтому крайне маловероятно, что по этому делу мы увидим мало-мальски объективное расследование, которые не вписывается в логику политической обусловленности идущей на Западе уже не первый год антироссийской кампании.
Источник: colonelcassad.livejournal.com