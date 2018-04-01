Вопросы без ответа

На сайте МИД вывалили объемный список официально заданных вопросов Британии и Франции, на которые Россия хочет получить ответы. Англичане пока петляют и отвечать не хотят.* * *PS. Есть мнение, что те, кому эти вопросы заданы, не будут торопиться на них отвечать, ибо прояснение ситуации явно не в их интересах, особенно в условиях, когда отсутствуют какие-либо фактические доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля.Скоро уже будет месяц, как отравили Скрипаля, а до сих пор нет никакой ясности ни как его отравили, ни чем его отравили. Самих Скрипалей не показывают, страны громче всех кричащие про Россию сами имеют доступ к веществу, которым он якобы был отравлен. И т.д. и т.п.Другой вопрос, что в современной международной политике, факты и логика далеко не всегда необходимы для осуществления каких-либо дипломатических действий или выдвигаемых обвинений. Тут как с "хим.оружия Асада". Уже давно было понятно, что никакого хим.оружия давно нет и у Асада нет разумных причин его использовать, но все равно – не только на уровне СМИ, но и на дипломатическом уровне шарманку про "хим.атаки Асада" продолжают крутить до сих пор, вопреки логике и фактам. Аналогичную схему сейчас применяют и в отношении России, поэтому крайне маловероятно, что по этому делу мы увидим мало-мальски объективное расследование, которые не вписывается в логику политической обусловленности идущей на Западе уже не первый год антироссийской кампании.

Источник: colonelcassad.livejournal.com