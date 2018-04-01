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Только Россия нас защитит от издевательств Запада: президент Сербии выступил с эмоциональной речью в Совбезе ООН

00:01. 1 апреля 2018 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:

Белград, 30 марта. Президент Сербии Александр Вучич выступил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН после вспыхнувших в стране волнений.

Как пишут СМИ, сербские жители массово вышли к мосту через реку Ибр. Мост разделяет город Косовска-Митровица на Косовскую и Сербскую части. Они возводят баррикады по границе, проходящей между этими частями города.

Обострение конфликта произошло в понедельник, когда глава канцелярии кабинета министров Сербии Марко Джурич был захвачен косовским спецназом. Вучич в ООН обвинил канцелярию Евросоюза в пособничестве «албанским бандитам». Он рассказал, что во время задержания были замечены машины европейской миссии.

Президент Сербии напомнил, что не было никаких нарушений со стороны сербского политика по пересечению границ между Косово и Сербией. Он также подчеркнул, что сербская сторона трижды заранее направляла официальные обращения косовским властям о предстоящей поездке Джурича в населенный пункт, близкий к границе с Косово.

Вучич считает, что инцидент направлен на запугивание сербов и проводился при прямой поддержке Запада. При этом он добавил, что только Россия может защитить Сербию «от издевательств» НАТО.

Источник: www.kramola.info

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