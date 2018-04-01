Теперь будет негде проводить пикет

В Санкт-Петербурге закрывают консульство Соединенных Штатов Америки. Одно из новостных агентств попросило меня, как жителя города на Неве, это прокомментировать.

Источник: www.spb.kp.ru

Николай Стариков иронично прокомментировал закрытие Генконсульства США

Петербургский писатель отметил, что теперь «негде будет проводить пикеты»

Мебель вынесли, пиццу доели – Генконсульство США прекращает свою работу в Петербурге. По мнению петербургского писателя Николая Старикова, ситуация между Штатами и Россией напоминает боксерский поединок. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

– Закрытие американского консульства в Петербурге вызывает двойственное чувство. С одной стороны, это абсолютно правильное решение, потому что не может быть безответных закрытий наших консульств и высылки наших дипломатов. А с другой стороны, мы с моими коллегами-единомышленниками очень сожалеем, потому что нам теперь негде будет проводить пикеты.

По словам писателя, международная ситуация – это ничто иное, как в игра в бокс:

– Если противник все время тебя бьет, а ты стоишь и улыбаешься, тебя отправят в нокаут либо нокдаун. Обмен ударами – и есть смысл этой спортивной дисциплины: наносят удар тебе, наносишь удар ты.