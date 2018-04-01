Теперь будет негде проводить пикет
В Санкт-Петербурге закрывают консульство Соединенных Штатов Америки. Одно из новостных агентств попросило меня, как жителя города на Неве, это прокомментировать.
Источник: www.spb.kp.ru
Николай Стариков иронично прокомментировал закрытие Генконсульства США
Петербургский писатель отметил, что теперь «негде будет проводить пикеты»
Мебель вынесли, пиццу доели – Генконсульство США прекращает свою работу в Петербурге. По мнению петербургского писателя Николая Старикова, ситуация между Штатами и Россией напоминает боксерский поединок. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.
– Закрытие американского консульства в Петербурге вызывает двойственное чувство. С одной стороны, это абсолютно правильное решение, потому что не может быть безответных закрытий наших консульств и высылки наших дипломатов. А с другой стороны, мы с моими коллегами-единомышленниками очень сожалеем, потому что нам теперь негде будет проводить пикеты.
По словам писателя, международная ситуация – это ничто иное, как в игра в бокс:
– Если противник все время тебя бьет, а ты стоишь и улыбаешься, тебя отправят в нокаут либо нокдаун. Обмен ударами – и есть смысл этой спортивной дисциплины: наносят удар тебе, наносишь удар ты.
Источник: nstarikov.ru
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Надо было оставить их консульство. Было бы где пикет проводить, да и вообще как теперь вести переговоры?
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Меня волнует только одно: где теперь угнетенные либералы С-П будут получать очередной заряд “воздуха свободы” и очередную порцию либеральных ценностей. Ой, горе-горе….