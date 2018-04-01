Главная » Мировоззрение, Политика

Теперь будет негде проводить пикет

16:35. 1 апреля 2018 Просмотров - 118 2 коммент. Опубликовал:

В Санкт-Петербурге закрывают консульство Соединенных Штатов Америки. Одно из новостных агентств попросило меня, как жителя города на Неве, это прокомментировать.

Источник: www.spb.kp.ru

Николай Стариков иронично прокомментировал закрытие Генконсульства США

Петербургский писатель отметил, что теперь «негде будет проводить пикеты»

Мебель вынесли, пиццу доели – Генконсульство США прекращает свою работу в Петербурге. По мнению петербургского писателя Николая Старикова, ситуация между Штатами и Россией напоминает боксерский поединок. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

– Закрытие американского консульства в Петербурге вызывает двойственное чувство. С одной стороны, это абсолютно правильное решение, потому что не может быть безответных закрытий наших консульств и высылки наших дипломатов. А с другой стороны, мы с моими коллегами-единомышленниками очень сожалеем, потому что нам теперь негде будет проводить пикеты.

По словам писателя, международная ситуация – это ничто иное, как в игра в бокс:

– Если противник все время тебя бьет, а ты стоишь и улыбаешься, тебя отправят в нокаут либо нокдаун. Обмен ударами – и есть смысл этой спортивной дисциплины: наносят удар тебе, наносишь удар ты.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-325 за 9 ноября 2013
... отечественную промышленность, гражданам Украины негде будет применить себя даже в качестве... готовьте денежки господа автомобилисты – теперь будете платить взятки по евростандарту. Европейский..., везде вода была, корову негде было держать, отвели к людям...
Сменил квартиру на собственный дом…
...со словами: «Кто нам теперь будет стучать по батареям? Мыши ...хозяюшке  «царство маловато, разгуляться негде», вот поэтому ей и ...разный уровень хозяйственного подхода.     Вспоминаю теперь с  иронией  наши с...в дом.  Новая собака теперь будет жить на улице, в...
Новости Украины и Новороссии 22 ноября 2017
...одна показуха. Работать людям негде, зарплаты копеечные, бытовые ...члены НАТО.На беретах теперь будет новый знак: вместо ...эти внедрённые люди, которые теперь подверглись арестам и разоблачениям...внедрённые люди, которые теперь подверглись арестам и ...
Новости Украины и Новороссии 21 февраля 2018
...ехать в Донбасс, где им негде жить. Но их особо никто...возможности вооружённых сил. Вся ситуация теперь будет подконтрольна не Службе безопасности Украины...утверждения президента. То есть управлять теперь ситуацией будет Порошенко», — пояснил директор ...
Если бы я был Сталиным
... свобода и демократия, работать стало негде, мать подалась чем-то торговать... понял, говорю проще: работать вы теперь будете много, и не в уютненьких... получать будете мало, потому что работать придётся ради будущего. Теперь самое страшное...
Старец Анатолий прочество о 2012 (Отрывки)
...вот – смерть. Теперь будет хуже, под ударом будет весь мир. Проводится ..., поправишь силы. Теперь этого не будет, исчезнет вера в...голодную смерть, так и теперь будут воровать, отбирать съестное... – островитянам просто жить негде будет. О грядущей трагедии своих...

2 коммент.»

  • 1739 49
    VaSya 1 апреля 2018 в 16:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Надо было оставить их консульство. Было бы где пикет проводить, да и вообще как теперь вести переговоры?

    Ответить
  • 2027 1587
    Валерий 1 апреля 2018 в 17:06 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Меня волнует только одно: где теперь угнетенные либералы С-П будут получать очередной заряд “воздуха свободы” и очередную порцию либеральных ценностей. Ой, горе-горе….

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>