Сводки от ополчения Новороссии 01 апреля 2018

Подразделения украинской армии открыли огонь по поселку Трудовские Петровского района Донецка.

Об этом сегодня заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«В 18.55 ВСУ открыли огонь по поселку Трудовские с применением стрелкового оружия», — отметил Якубов.

Кроме того, Якубов отметил, что в 18:05 ВСУ из АГС обстреляли поселок Старомихайловка Кировского района Донецка. По поселку было выпущено четыре боеприпаса.

Напомним, что в 00:01 30 марта в Донбассе начало действовать «пасхальное» перемирие, инициированное Главой ДНР Александром Захарченко. Тишина на фронтах продержалась недолго. Спустя 9,5 часов были зафиксированы первые нарушения со стороны украинских войск.

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