Сводки от ополчения Новороссии 01 апреля 2018
- 11:54 Служу Республике. Боевая подготовка бойцов НМ ЛНР. Выпуск от 01.04.18.
- 31.03 22:29 ВСУ открыли огонь по Донецку.
- 31.03 20:05 Военнослужащий ВС ДНР Школьник: киевская хунта в аду гореть будет.
Служу Республике. Боевая подготовка бойцов НМ ЛНР. Выпуск от 01.04.18
ВСУ открыли огонь по Донецку
Подразделения украинской армии открыли огонь по поселку Трудовские Петровского района Донецка.
Об этом сегодня заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
«В 18.55 ВСУ открыли огонь по поселку Трудовские с применением стрелкового оружия», — отметил Якубов.
Кроме того, Якубов отметил, что в 18:05 ВСУ из АГС обстреляли поселок Старомихайловка Кировского района Донецка. По поселку было выпущено четыре боеприпаса.
Напомним, что в 00:01 30 марта в Донбассе начало действовать «пасхальное» перемирие, инициированное Главой ДНР Александром Захарченко. Тишина на фронтах продержалась недолго. Спустя 9,5 часов были зафиксированы первые нарушения со стороны украинских войск.
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