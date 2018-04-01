Спящие-2
18:07. 1 апреля 2018 Просмотров - 211 3 коммент. Опубликовал: brahman
Посмотрел продолжение "Спящих".
Прямо скажем, оно оказалось куда как слабее, нежели нашумевшая первая часть https://colonelcassad.livejournal.com/3780560.html.
И вроде бы как и и прежде злободневная политическую конъюнктура на месте. Тут и центр информационной войны в Праге, который фактически дословно пересказывает метод поведения "свободных СМИ" в случае трагедии в небольшом городе (фильм кстати снят еще до Кемерево, так что тут авторы попали в точку – пожалуй это самый удачный момент в фильме – на уровне удач "Карточного домика" и "Родины"), и нелегальные продажи украинского оружия за границу, и секретные операции американских спецслужб по торговле с террористами в Ливии, и давление через активы и санкции на "эффективных менеджеров" и их покровителей среди высокопоставленных чиновников. Все на злобу дня. И даже герои те же самые. Но снято все куда как менее талантливо, нежели это получилось у Быкова. Сюжет весьма прямолинеен, повествование скомканное, сюжетные повороты необходимые для того, чтобы семья главного героя оказалась в Тунисе выглядят прямо скажем натянутыми. Главная проблема фильма это сценарий. Авторы несмотря на анонс, решили таки не снимать про Украину, а укатили в далекие Тунис и Ливию, которые конечно тоже интересны, но не так как Украина.
Программу минимум конечно отработали.
1. Если познакомится с незнакомой девушкой в Турции, тебя могут продать как раба в Ливию. Есть.
2. Если всплывают нелегальные поставки оружия на Ближний Восток и Северную Африку, то возможно, след ведет на Украину. Есть.
3. Если высокопоставленный чиновник начинает выступать на тему "Хватит кошмарить бизнес", возможно он замазан в криминале и пособник американских спецслужб. Есть.
4. Если боевики нелегально торгуют нефтью, то где-то рядом замешаны американцы. Есть.
5. Если в городе случилась авария и погибли люди, то у журналистов и блогеров виноват Путин. Есть.
6. Если в американских спецслужбах есть разногласия между хорошими и плохими спецслужбистами, то плохие как правило побеждают. Есть.
7. Если пускаете в картиру пожить несколько мужчин восточной внешности, то они могут быть готовы сбить самолет из ПЗРК. Есть.
8. Если сотрудник ФСБ работает в банке, то там ему приходится сталкиваться с тем, что идет распил денег. Есть.
9. Если деньги выводятся из России для мутных схем, то в первую очередь на Кипр. Есть.
10. Если на аукционах всплывают предметы древности, то возможно они украдены террористами на Ближнем Востоке и Северной Африке. Есть.
И так далее.
Другой вопрос, что все это наверняка можно было подать более развернуто и интересно, а так получилось, что посредством кино развернули несколько злободневных тем, но без качественного художественного оформления все это выглядело достаточно бесцветно. Как будто политинформацию прослушал в простой художественной упаковке. А ведь первая часть наглядно показывала, что тоже самое можно делать куда как более талантливо и интересно.
Возможно причина в формате, когда было снято всего 4 серии, отсюда и получилось галопом по Европам. Но и без этого, новый режиссер явно уступает Быкову в подаче. Главная мотивация главаря террористов предельно банальна и уже обыгрывалась в десятках однообразных фильмов про террористов и даже в аналогично-конъюнктурной "Родине". Экшн достаточно бесхитростный.
Если первая часть представляла из себя жанровый коктейль из детектива, боевика и драмы, то продолжение превратилось по сути в обычный боевик с политическими вставками, который выезжает только на политическом актуале и старых героях.
В итоге. такой себе актуальный проходнячок на один раз в духе последних сезонов "Родины". Если будут снимать 3-ю часть, то там явно надо что-то менять в подаче. Концепция по-прежнему интересна, но уровень исполнения надо поднимать.
3-ю часть надо непременно снимать про происки британских спецслужб и отравления олигархов и шпионов в Лондоне.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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А я вчера начал и сегодня досмотрел Зал ожидания(1998) 10 серий. Довольно современный фильм оказывается.
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
Вы уж Извините,за ,,не,,ПРАВИЛЬНОЕ…ИТАК:
~~~ Вторые “спящие”…~~~
_ Эти – вторые,Т.Н.”спящие” – уже НЕ настоящие!
Они(и это ТАК)- НЕ интересные,а какие-то “пресные”…
Это в Первой части – Интересно ВСЁ показывается!
а вот во 2-ОЙ…какОЙ-то “винегрет” показывается…
_ Да – НЕ интересные 2-ые Т.Н.”спящие”!
Они – В-НАТУРЕ-ПРЕСНЫЕ…как-бы НЕ настоящие!
Сценарий – это какОЙ-то “салат” – ему народ НЕ рад!
Исполнители ВРОДЕ те-жже,НО…как-бы инОЙ “отряд”…
_ Нету Захватывающей – Интеллектуальной Интриги…
Какие-то “бармалеи” восточные И…Западные “БАРЫГИ”…
Эти “спящие” вторые ВЕЩАЮТ о – РУТИНЕ текущих дней…
НЕТ,2-ые НЕ то,а во Первые – Были ГОРАЗДО Интересней!
_ Во вторых – сценарий НЕ тот,так ГОВОРИТ народ!
Хотелось-бы чтобы ТРЕТЬИ “Спящие” – были-бы Настоящие…
Чтобы ПОЛИТ-интрига была…а НЕ полит–”МЫЛО”…
НЕ “поскользьнитесь” на Идеологии – как во 2-м БЫЛО…
““““““““““““““““““““[41-30]“`
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 01-04-18.
P.S.ГОВОРЯТ…что 3-ьи “спящие” – будут про ОЛИГАРХАТ…
ГОВОРЯТ…что ТАМ будет – “тень” нынешнего противостояния…
ГОВОРЯТ…что ТАМ будет – НАМЁК на ПРЕДСТОЯЩЕЕ…
—> да мало-ли,ЧТО говорят…на Первое(1-е)Апреля…
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Соседствующие
https://regnum.ru/news/polit/2398580.html