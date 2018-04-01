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Советские товары глазами американского фотографа

11:26. 1 апреля 2018 Просмотров - 159 Нет комментариев Опубликовал:

В 1959 году американский фотограф Харрисона Формана сделал весьма внушительный фоторепортаж о СССР, в котором были представлены Москва, Грузия, Узбекистан и Казахстан. Отдельную часть его фотообзора составляют снимки советских витрин, магазинов и уличной торговли. Можно легко увидеть цену на каждое изделие.

Бытовая техника в Москве. Harrison Forman, 1959 год:

Вафли ягодные, какао:

Советские товары 1959 г. на снимках Харрисона Формана. Часть 1 СССР, история, факты, фото

Велозапчасти:

Советские товары 1959 г. на снимках Харрисона Формана. Часть 1 СССР, история, факты, фото

Детская одежда:

Советские товары 1959 г. на снимках Харрисона Формана. Часть 1 СССР, история, факты, фото

Советские товары 1959 г. на снимках Харрисона Формана. Часть 1 СССР, история, факты, фото

Советские товары 1959 г. на снимках Харрисона Формана. Часть 2 СССР, история, факты, фото

Витрина в Москва, кубки, вазы, подстаканники и т.п.:

Советские товары 1959 г. на снимках Харрисона Формана. Часть 2 СССР, история, факты, фото

Отдел одежды в ГУМе:

Советские товары 1959 г. на снимках Харрисона Формана. Часть 2 СССР, история, факты, фото

Отдел тканей в ГУМе:

Советские товары 1959 г. на снимках Харрисона Формана. Часть 2 СССР, история, факты, фото

Газировка и соки в Москве:

Советские товары 1959 г. на снимках Харрисона Формана. Часть 2 СССР, история, факты, фото

Покупатели в ГУМе:

Советские товары 1959 г. на снимках Харрисона Формана. Часть 2 СССР, история, факты, фото

Динамики:


1959 Динамики в Москве. Harrison Forman2.jpg

Игрушки:
1959 Игрушки в Москве. Harrison Forman.jpg

Источник: www.kramola.info

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