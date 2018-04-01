Советские товары глазами американского фотографа

В 1959 году американский фотограф Харрисона Формана сделал весьма внушительный фоторепортаж о СССР, в котором были представлены Москва, Грузия, Узбекистан и Казахстан. Отдельную часть его фотообзора составляют снимки советских витрин, магазинов и уличной торговли. Можно легко увидеть цену на каждое изделие.



Бытовая техника в Москве. Harrison Forman, 1959 год:

Вафли ягодные, какао:

Велозапчасти:

Детская одежда:

Витрина в Москва, кубки, вазы, подстаканники и т.п.:

Отдел одежды в ГУМе:

Отдел тканей в ГУМе:

Газировка и соки в Москве:

Покупатели в ГУМе:

Динамики:





Игрушки:

