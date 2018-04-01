Россия и Китай создают глобальную сеть
Сразу после сводки новостей мы расскажем о намечающемся союзе России и Китая в космосе, новых стройках и героях, запомнившихся на этой неделе.
Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей в нашем блоге на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/vremya
Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/
Время-вперёд! #285 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/OiVhQ8lnrNY
Ролик «Россия отрезает Прибалтику от денег» https://youtu.be/pIBhGatdwHk
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В выпусках используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…
и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)
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Источник: www.youtube.com
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Решил обобщить всю информацию про нашу изначальную Православную веру. Надоели эти россказни РПЦ, свидетелей, мормонов, баптистов, хиневичей и прочих левашовых, которые уводят нас от истины. Всем приятного чтения!
На сайте “Проза.ру” седьмая глава “Православная вера” книги «Падение занавеса».
http://www.proza.ru/2018/04/01/886
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Страшная трагедия произошла в Кемерово и спасибо героям,
которые живут среди нас, спасавших людей от гибели.
Иначе жертв могло быть намного больше.
Огромная благодарность им и низкий поклон.