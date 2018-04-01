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Россия и Китай создают глобальную сеть

19:31. 1 апреля 2018 Просмотров - 231 2 коммент. Опубликовал:

Сразу после сводки новостей мы расскажем о намечающемся союзе России и Китая в космосе, новых стройках и героях, запомнившихся на этой неделе.

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей в нашем блоге на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/vremya

Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/

Время-вперёд! #285 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/OiVhQ8lnrNY

Ролик «Россия отрезает Прибалтику от денег» https://youtu.be/pIBhGatdwHk

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
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Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпусках используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)

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Яндекс-кошелёк: 410011121112063
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Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 1250 647
    Василий 1 апреля 2018 в 20:21 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Решил обобщить всю информацию про нашу изначальную Православную веру. Надоели эти россказни РПЦ, свидетелей, мормонов, баптистов, хиневичей и прочих левашовых, которые уводят нас от истины. Всем приятного чтения!

    На сайте “Проза.ру” седьмая глава “Православная вера” книги «Падение занавеса».
    http://www.proza.ru/2018/04/01/886

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  • 5572 4802
    Руса 1 апреля 2018 в 20:54 Ссылка Пометить
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    Страшная трагедия произошла в Кемерово и спасибо героям,
    которые живут среди нас, спасавших людей от гибели.
    Иначе жертв могло быть намного больше.
    Огромная благодарность им и низкий поклон.

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