Право на деньги (Познавательное ТВ, Дмитрий Мыльников)

Дмитрий Мыльников: Право на деньги. Деньги – это система управления. Финансы позволяют контролировать и направлять процессы в обществе.

ЖЖ Дмитрия Мыльникова: https://mylnikovdm.livejournal.com

Содержание:

0:00:00 – деньги это товар?

0:02:45 – деньги это средство учёта

0:06:06 – эталон

0:08:55 – продажа времени

0:10:47 – зачем нужна инфляция

0:11:31 – кредиты

0:14:42 – захват собственности через кредитную систему

0:15:18 – бесправные люди

0:17:37 – власть через деньги и ресурсы

0:25:43 – власть и деньги государства

0:28:54 – кто делает кризисы

0:31:34 – излишки населения

0:34:40 – методы сокращения населения

0:42:11 – разрушение семьи

0:44:57 – золото или зерно

0:52:06 – почему невозможен коммунизм

0:54:36 – армейские безденежные отношения

0:59:40 – разные контуры денежного обращения

1:00:41 – колониальная экономика России

1:08:17 – кто управляет деньгами

1:08:47 – как должна работать денежная система

1:13:26 – почему народ должен быть бедным

1:15:47 – что решают на выборах

1:17:34 – условность денежной системы

1:22:01 – пустота биткойна

1:25:13 – почему нельзя вернуть золотой стандарт

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Источник: www.youtube.com