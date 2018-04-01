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Право на деньги (Познавательное ТВ, Дмитрий Мыльников)

19:31. 1 апреля 2018 Просмотров - 159 Один комментарий Опубликовал:

Дмитрий Мыльников: Право на деньги. Деньги – это система управления. Финансы позволяют контролировать и направлять процессы в обществе.
ЖЖ Дмитрия Мыльникова: https://mylnikovdm.livejournal.com
Содержание:
0:00:00 – деньги это товар?
0:02:45 – деньги это средство учёта
0:06:06 – эталон
0:08:55 – продажа времени
0:10:47 – зачем нужна инфляция
0:11:31 – кредиты
0:14:42 – захват собственности через кредитную систему
0:15:18 – бесправные люди
0:17:37 – власть через деньги и ресурсы
0:25:43 – власть и деньги государства
0:28:54 – кто делает кризисы
0:31:34 – излишки населения
0:34:40 – методы сокращения населения
0:42:11 – разрушение семьи
0:44:57 – золото или зерно
0:52:06 – почему невозможен коммунизм
0:54:36 – армейские безденежные отношения
0:59:40 – разные контуры денежного обращения
1:00:41 – колониальная экономика России
1:08:17 – кто управляет деньгами
1:08:47 – как должна работать денежная система
1:13:26 – почему народ должен быть бедным
1:15:47 – что решают на выборах
1:17:34 – условность денежной системы
1:22:01 – пустота биткойна
1:25:13 – почему нельзя вернуть золотой стандарт
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 1252 645
    Василий 1 апреля 2018 в 20:35 Ссылка Пометить
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    Решил обобщить всю информацию про нашу изначальную Православную веру. Надоели эти россказни РПЦ, свидетелей, мормонов, баптистов, хиневичей и прочих левашовых, которые уводят нас от истины. Всем приятного чтения!

    На сайте “Проза.ру” седьмая глава “Православная вера” книги «Падение занавеса».
    http://www.proza.ru/2018/04/01/886

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