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О безобразиях на заводе №8

15:57. 1 апреля 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:


О безобразнейших фактах, имевших место на заводе № 8.
Постановление Президиума ЦКК ВКП(б).

(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 15 июня 1933 г.).

Президиум ЦКК ВКП(б) констатирует, что на заводе № 8 систематически устраивались банкеты и вечера с обильной, выпивкой.
С августа 1932 г. по май 1933 г. было организовано 37 таких банкетов и вечеров, из них 17 в 1933 г. На эти банкеты и вечера директором завода т. Мирзахановым было израсходовано свыше 40.000 рублей государственных средств, в том числе около 13.000 рублей на коньяк, шампанское и другие дорогостоящие спиртные напитки.
Указанные банкеты и вечера устраивались на заводе, главным образом, для приема представителей Военведа и ВОАО-НКТП, приезжающих для проверки работы завода и испытания качества его продукции.
Работникам столовой (61 чел.), в которой устраивались банкеты и вечера, дирекция завода предоставила бесплатно комнаты с обстановкой и питание, на что ежемесячно расходовала 15.000 рублей.
Покупка и расходование остро-дефицитных и дорогостоящих продуктов (икра, балык, окорока, фрукты и т. п.), часть которых приобреталась “по знакомству” в Инснабе, производились бесконтрольно. В указанной столовой имелись большие запасы различных вин (коньяк, ликеры, шампанское и пр.), (покупаемых на средства заводоуправления), из которых снабжались руководящие работники завода.

Секретарь Мытищинского райкома ВКП(б) т. Полещук, быв. секретарь парткома завода Ожехинский и члены парткома — т.т. Матвеев и Прицкер, вместо борьбы с безобразнейшими фактами, свидетельствующими об элементах разложения среди руководства завода принимали участие в банкетах и вечерах, устраиваемых директором завода и сами организовывали выпивки за счет заводоуправления.
Начальник ВОАО‑НКТП т. Будняк и начальник ГАУ РККА т. Ефимов, зная о большинстве банкетов и вечеров, происходивших на заводе, не только не принимали мер к их предотвращению, но в целом ряде случаев сами принимали в них участие.

Тов. Будняк в связи с совещанием директоров заводов объединений в декабре 1932 г. в гостинице “Селект” организовал банкет, на который израсходовал государственных средств свыше 12.000 руб. (120 руб. на человека), а до этого устроил у себя на даче выпивку за счет средств завода № 8.
Тов. Будняк допустил разбазаривание значительной части имущества, ранее закупленного объединением для иноспециалистов (мебель, дорогостоящие ковры, шелковые одеяла и т. п.), путем произвольного снижения стоимости этих предметов и раздачи их в бесплатное пользование группе работников объединения.
Эти преступно безобразные факты, свидетельствующие о наличии элементов бытового разложения среди отдельных руководящих работников заводоуправления, парткома и Мытищинского райкома ВКП(б), в известной мере могли влиять на ослабление бдительности, необходимой в условиях заботы важнейшего военного предприятия.

Президиум ЦКК ВКП(б) постановляет:

1) Директор завода № 8 т. Мирзаханов А. И. (член ВКП(б) с 1905 г.) за антипартийное поведение, выразившееся в преступном разбазаривании государственных средств, устройство и участие в банкетах и вечерах с выпивкой на заводе заслуживает исключения из партии, но учитывая осознание, и осуждение им допущенных антипартийных поступков, ограничиться объявлением ему строгого выговора и предупредить его, что при малейшем повторении подобных поступков, он будет исключен из партии.

2) Секретаря дирекции т. Виноградова В. И. (член ВКП(б) с 1926 г.), являвшегося фактическим организатором банкетов и вечеров с обильными выпивками у систематически принимавшего участие в них, за использование служебного положения в личных целях ИЗ ПАРТИИ ИСКЛЮЧИТЬ И С РАБОТЫ СНЯТЬ.

3) Бывшему секретарю парткома завода (в данное время начальника политотдела Каширской МТС) т. Ожехинскому, за отсутствие партийной бдительности и антипартийное поведение, выразившегося в том, что он не только не принял мер к прекращению банкетов и вечеров, происходящих на заводе № 8, но и сам принимал в них участие — ОБЪЯВИТЬ СТРОГИЙ ВЫГОВОР.

4) Секретарю Мытищинского райкома ВКП(б) т. Полещук (член ВКП(б) с 1915 г.), который вместо, борьбы с безобразиями, происходящими на заводе № 8, свидетельствующими об элементах разложения среди руководящих работников завода, — сам участвовал в банкетах и вечерах, организуемых на заводе — ОБЪЯВИТЬ СТРОГИЙ ВЫГОВОР.

5) Врид. секретарю парткома завода № 8 т. Матвееву А. И. (член ВКП(б) с 1928 г.), за антипартийное поведение и отсутствие классовой бдительности, выразившееся в том, что он вместо борьбы с безобразиями, происходящими на заводе, сам принимал участие в банкетах и вечерах — ОБЪЯВИТЬ СТРОГИЙ ВЫГОВОР и вывести из состава парткома.

6) Культпропу парткома завода № 8 т. Прицкер (член ВКП(б) с 1919 г.), знавшей о безобразиях, происходящих на заводе и не принявшей мер к их прекращению — ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР.

7) Начальнику ВОАО‑НКТП т. Будняк (член ВКП(б) с 1906 г.), за непринятие мер к прекращению преступно-безобразных фактов, имевших место на заводе № 8, участие в ряде банкетов и вечеров, устраиваемых директором завода, организацию банкета для совещания директоров заводов объединения, за трату государственных средств свыше 12.000 руб. и допущение разбазаривания имущества, принадлежащего объединению — ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР.

8) Начальнику ГАУ РККА т. Ефимову (член ВКП(б) с 1918 г.), за участие в ряде банкетов и вечеров на заводе № 8 и непринятие мер к прекращению этих безобразий — ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР.

9) Председателю Мытищинского НК‑РКИ т. Кузнецову (член ВКП(б) с 1917 г.), проглядевшему безобразные факты, имевшие место на заводе № 8, за отсутствие бдительности — ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР и ПРЕДУПРЕДИТЬ ЕГО, ЧТО ПРИ ПОВТОРЕНИИ ПОДОБНЫХ ФАКТОВ В ЕГО РАБОТЕ, К НЕМУ БУДУТ ПРИМЕНЕНЫ САМЫЕ СТРОГИЕ МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ.

10) Предупредить руководителей заводов и объединений военной промышленности, что за устройство каких-либо угощений, приезжающих на заводы по служебным обязанностям работников НКТП, объединений и Военведа, а также допущения в какой либо форме незаконной оплаты труда приемщиков, они будут привлечены к самой суровой партийной ответственности.

11) Обязать т. Будняка:

а) средства, израсходованные на банкеты и вечера, организованные заводом № 8 и объединением, взыскать с их участников в течение 1933‑34 г.г.;

б) в месячный срок взыскать всю задолженность с работников объединения за использование имущества, принадлежащего объединению (мебель, ковры и пр.) по действительной стоимости.

12) Предложить директору завода № 8 т. Мирзаханову:

а) в месячный срок взыскать задолженность со всех работников заводоуправления как по столовой, так и за отпущенную мебель;

б) немедленно установить оплату работникам столовой №1 в полном соответствии с колдоговором, отменив все виды натуральной оплаты (бесплатное питание, комнаты).

13) Принять к сведению, что директором завода № 8 т. Мирзахановым столовая № 1, обслуживающая руководящих работников завода, передана в распоряжение ОРС'а.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 924. Л. 28-30.

http://istmat.info/node/58906 – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1933, алкоголь, вкп(б), документы, пьянство, репрессии, ссср
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