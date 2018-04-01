Новости Украины и Новороссии 01 апреля 2018

Украина готовит ультиматум России – Семченко

Украинцев предупредили о росте цен из-за «странного решения» властей

Через несколько месяцев украинцы могут испытать очередной рост цен из-за странного решения национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики, которая второй раз за год повышает стоимость электроэнергии для промышленности, сообщают украинские СМИ.

Из-за этого решения производить товары и услуги станет дороже. Дополнительную стоимость предприниматели переведут на покупателей, пишет УНИАН со ссылкой на сюжет ТСН.

Отмечается, что, к примеру, добавление нескольких копеек к стоимости киловатт-часа для Запорожского завода ферросплавов выльется в 30 млн гривен в месяц, которые предприятие будет переплачивать из-за роста тарифов на свет.

В НКРЭ утверждают, что тариф вырос из-за девальвации гривны, роста зарплат, инфляции и подорожании на 38% угля на бирже в Роттердаме. При этом в тариф заложили именно стоимость угля в Роттердаме, хотя большинство его идет или из России, или с Украины.

Это привело к тому, что Украине оказалось выгоднее покупать свет в Венгрии или других соседних странах, чем производить свой, отмечают эксперты. При этом странным эксперты считают тот факт, что Украина продает свет в Европу дешевле, чем своим предприятиям.

Такая политика, отмечает ТСН, может привести к социальной катастрофе, так как украинское производство станет даже дороже, чем в Европе, а украинцы в очередной раз обеднеют.

Отметим, что украинцы и так сильно страдают от непомерно больших тарифов. Так, по состоянию на конец февраля 2018 года граждане Украины задолжали за газ, отопление и горячую воду около 36,8 млрд гривен (80,08 млрд рублей).

Жебривский: Донецкий кокс идет в Россию, а металл в Турцию

Добываемый в донбасских республиках уголь поставляется в РФ, а также на некоторые предприятия, которые продолжают работу в ЛДНР.

Об этом заявляет глава так называемой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

“Запустили Енакиевский металлургический завод, работает Макеевский металлургический завод, работают некоторые шахты, например “Комсомолец Донбасса”, шахта Скочинского, им.Засядько, которые дают достаточно серьезные угли. Запустили они также некоторые коксохимы. И в принципе кокс идет как на металлургические заводы Донеччины, неподконтрольных Киеву так и в Россию”, – сказал Жебривский.

При этом он выразил сомнение в том, что этот уголь поступает на Украину.

“Даже если Украина берет у России антрацитовый уголь, то на границе таможенники проверяют, и можно отличить антрацитовый уголь, который добывается на территории Донбасса и на территории Ростовской или других областей России”.

Жебривский сказал, что на данный момент лабораторные исследования не подтвердили ни одного факта захода на Украину через Россию угля, добытого на территории, которая не контролируется украинским правительством.

“Нет и металлургической продукции, так как она на самом деле отправляется и в Турцию, и в ту же Польшу”, – добавил он.

Украинские нацисты против «европейцев»: «Нацкорпус» сорвал тренинг по работе с ЛГБТ (ВИДЕО)

Боевики «Национального корпуса» в Полтаве сорвали тренинг организации TERGO для психологов, посвященный особенностям работы с представителями ЛГБТ-сообщества. Как рассказала председатель TERGO Елена Глоба, националисты ворвались в помещение, где проходило мероприятие, порвали материалы организаторов, забирали телефоны у участников семинара. «Примерно 15 человек ворвались утром, в начале тренинга. Мы позвонили в полицию. Пока ехала полиция, они успели порвать материалы — наши сертификаты, которые мы выдаем участникам, блокноты для заметок, вели себя грубо, отбирали телефоны, потому что активисты пытались их снять. Полиция вывела этих скандалистов», — рассказала Глоба. Организаторы написали заявление в полицию. Тренинг «Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества» был запланирован на пятницу и субботу. 18 психологам рассказывали о проблемах толерантности и инклюзии. В то же время пресс-секретарь «Нацкорпуса» Роман Чернышев сообщил, что инициатором акции была полтавская организация. «Это была незапланированная акция, по инициативе полтавской организации. Мероприятие прошло без применения силы, никто не пострадал», — сказал он. Причиной срыва мероприятия Чернышев назвал то, что «полтавская организация восприняла тренинг как пропаганду гомосексуализма». Читайте также: Вся суть Украины: подаренные немецким фондом тренажёры украдены в частный спортклуб

«Придут хохлы и будут всех убивать», — на Украине угрожают крымчанам (ВИДЕО)

Украинский телеведущий Мыкола Вересень заявил, что после возвращения Крыма в состав Украины украинцы будут мстить жителям полуострова. По его словам, те крымчане, которые «не сбегут в Россию, будут сидеть и дрожать». «В Крыму тоже нужен переходный период, потому что я вижу украинских парней, которые потеряли друзей на Донбассе, которые поедут мстителями в Крым просто мстить: „А вы, суки, это вы сделали!“. И нужно какую-то сформировать ситуацию, когда не будет, как бы сказать, угрозы со стороны простых украинцев по отношению к жителям Крыма», — сказал Вересень в эфире телеканала «Прямой». «Какая-то часть сбежит в Россию, но какая-то часть будет дрожать и думать, что сейчас придут хохлы и будут всех убивать. И такие хохлы найдутся», — заявил ведущий. Читайте также: А нас за что? Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из России

Украина вляпалась в самый громкий коррупционный скандал в своей истории – Семченко

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