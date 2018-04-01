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Научное доказательство плоской Земли?

17:30. 1 апреля 2018 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:
Наша реальность может быть намного фантастичнее самой смелой фантастики…

Скажу сразу: я не отношу себя к сторонникам версии плоской Земли. Но когда появляются логические доказательства, факты, их нужно обсуждать, а не игнорировать. Сегодня 1 апреля, День смеха и розыгрышей. Можете приурочить эту статью к этой дате. Но в каждой шутке есть доля шутки… Вообще, не считаю правильным делать фейки. По-этому, на полном серьёзе собрал список информации «за» и «против» этой версии.


Пару дней назад вышел фильм независимых исследователей, которые провели ряд инженерных исследований и опытов на предмет подтверждения/опровержения кривизны Земли на определенном расстоянии. Фильм почти сразу озвучили на русский язык.

Оригинал фильма здесь
Если вкратце, то смысл фильма таков: любому понятно, что кривизна Земли должна присутствовать в размере значений метра (ов) на расстояние уже в десятки километров. Якобы по этой причине мы видим уплывающий за горизонт корабль.
Но как показано в фильме (вывод из экспериментов) – кривизны нет вообще.

Наблюдение многим известного А.Кунгурова:


Противоречит всем исследованиям, показанным в фильме зарубежных ученых.
Аналогичное наблюдение здесь


Здесь приведен калькулятор кривизны поверхности.
Почему у исследователей получилось опровергнуть эти расчеты? Чесно, не знаю. Нужно разбираться в их исследованиях. Для этого они должны выложить их в открытый доступ.

Видео, которое объясняет странности поведения гироскопов на авиалайнерах (горизонт на автопилотах) и почему гироскоп не поворачивается из-за вращения Земли:



Но давайте по-размышляем логически. Если эксперименты зарубежных исследователей верны, то их нужно интерпретировать в русле двух мнений: шарообразной и плоской Земли:

1. Шарообразная Земля.

Наша Земля настолько огромна, что кривизна проявляется на тысячах километров. На расстоянии в десятки километров кривизна порядка сантиметров. Тогда нам врут официальные цифры размера планеты.
Либо: Земля гораздо больше, но обитаемая часть с океанами и континентами – это одна из сот на ее поверхности. Версия сотовой Земли.

Модель плоской Земли противоречит трассам полетов авиалайнеров. В их модели самолеты летают по кругу. Как и спутники.

Авторы привели фото с их камеры, поднятой в стратосферу. Если они применяли не широкоугольные линзы, то Земля все-равно выглядит сферической.


Что за континент за льдами? Нужны более веские доказательства!
Почему все планеты и звезды – круглые? Или это все голограммы и вся картинка крутится вокруг Земли?

Основные противоречия версии плоской Земли собраны здесь:





2. Плоская Земля.

Приводить аргументы этой точки зрения на мироустройство не буду. Кому интересно, можно ознакомиться в многочисленных роликах в интернете. Приведу лишь один:



Если плоскоземельщики правы, то нас держат в состоянии, описанным в сюжете фантастического фильма «Темный город»:



Либо, вообще, все еще запутаннее и каждый из нас живет по сценарию фильма «13-й этаж» – в виртуальном мире.


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: Видео, заблуждения, земля
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