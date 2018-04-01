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Миллиардера убьют и загрузят его мозг в компьютер, а он за это заплатит

13:12. 1 апреля 2018 Просмотров - 194 Нет комментариев Опубликовал:


Предприниматель Сэм Алтман — один из 25 человек, подписавшихся на процедуру, которую предоставляет Nectome — стартап, чья команда утверждает, что может загрузить содержимое человеческого мозга в компьютер, тем самым сохранив его навечно.
Что, если мы скажем вам, что можно сделать резервную копию вашей памяти?

Для совершения процедуры необходимо пройти через процесс, похожий на добровольную эвтаназию, — то есть сделать смертельную инъекцию, которая на сегодня является легальной только в пяти штатах Америки.



Сэм Алтман — один из самых узнаваемых выходцев из Кремниевой долины и основатель стартап-инкубатора Y Combinator, который занимается инвестициями в стартапы вроде Nectome.

Примечательно, что у стартапа пока нет технологии, необходимой для конечной цели всего предприятия — оцифровывания содержимого мозга и его структуры, его последующего хранения в компьютере и, как результат, его вечной жизни — хоть и в нетрадиционной форме.



На сегодня суть предложения лишь в том, чтобы забальзамировать мозг специальным веществом, которое обеспечит его невредимость и сохранит до тех пор, пока не станет доступна технология, с помощью которой содержимое мозга можно будет перевести в цифровой формат.



Основатели стартапа Роберт Макинтайр и Майкл Какканна

Основатели Nectome предупреждают, что их процедура «на 100% смертельна».

Чтобы сохранить мозг в нужном виде, на момент процедуры его ткани и клетки — в общем, вся материя — должны оставаться невредимыми, поэтому бальзамирование обязательно проводить на живом мозге.

Чтобы это сделать, желающего пойти на этот шаг необходимо живым подключить к оборудованию и затем произвести инъекцию раствора, который забальзамирует мозг.
«Пользовательский опыт напоминает суицид с врачебной помощью».

Роберт Макинтайр



На сайте компании говорится, что их миссия состоит в том, чтобы «сохранить ваши воспоминания невредимыми: начиная с самых памятных строк вашей любимой книги и заканчивая ужином с близкими друзьями».
«Что, если мы скажем вам, что можно сделать резервную копию вашей памяти?»

Nectome



У такого рода начинаний немало критиков. Например, нейробиолог из Университета Макгилла в 2015 году выступил с резкой критикой, не только указав на шарлатанство многих компаний, предлагающих услуги в области крионики, но и затронув этическую сторону вопроса.
«Наши потомки с ужасом будут смотреть на то, как в XXI веке самые богатые и комфортно жившие на земле люди решили потратить свои деньги на то, чтобы вечно быть обузой для будущих поколений. Надеюсь, это шутка. Ведь это просто мультяшное злодейство».

Майкл Хендрикс

Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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