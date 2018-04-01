Книга 4. Глава 7. Недосказанная Физика для понимания Целого

Николай написал: «…к примеру, в одной книге автора В . Головачёва говорится о мече Святогора, лезвие которого имело способность преобразовывать пространство, разворачиваясь и сворачиваясь! Это прекрасный пример того, что Человек распространяет чисто земные представления на принципиально новые явления. И этот автор не единственный в подобном, так же как и многие другие, имея некоторые возможности и способности от рождения, начинает проецировать своё земное понимание, когда тем или иным способом прорвутся на другой уровень реальности. И начинают создавать в другой реальности «волшебные мечи», лазерные пистолеты и мазары. И всё это «космическое оружие» блуждает из книжки в книжку от одного контактёра или ясновидящего к другому! И при этом они проецируют свои заблуждения о том, что на других, «более» высоких уровнях, существуют только Светлые существа. И начинают получать от «Высшего разума» «сакральную» информацию и носятся с ней, как с писаной торбой, не понимая, что цена этой информации – грош! А «Высшему разуму» только этого и надо, «сольют дезу» , вперемешку с правдивой информацией о реальных земных событиях, и посмеиваются над наивными жёлторотиками»!

Хочу обратить особое внимание на очень распространённое сегодня явление, и особенно среди молодёжи. Под влиянием Восточных «учений» у многих увлекающихся эзотериков сложилось совершенно ложное понимание. «Принято» считать, что высшие земные уровни населены «высокодуховными» существами, так как при наличии полных семи тел любое разумное существо достигает высшего уровня развития – входит в состояние нирваны и сливается с Абсолютом, а это означает, что все, сидящие чуть-чуть пониже – априори высокие духовные существа! Все такие мягкие и пушистые, и это заблуждение только на руку этим «высокоразвитым» существам!

Главное – «великие» индусы принимают завершение нулевого, планетарного уровня, за конечную точку развития только потому, что, используя недопонятые Знания, ПЕРЕДАННЫЕ ИМ БЕЛЫМИ УЧИТЕЛЯМИ, ПРИШЕДШИМИ С СЕВЕРА, на уровне ясельной группы, упёрлись при своём развитии в одну точку, дальше которой они так и не смогли пройти. И объявили они эту точку собственной ограниченности «высшей» точкой духовного развития. А потерявшие свою генетическую память и знания своих предков люди Белой расы (тем более сегодня, когда идут интенсивнейшие процессы, связанные с воспроизводством изначальных состояний, в том числе и Мозга) с открытым ртом ловят каждое слово этих «великих» учителей, не понимая, что они сами на генетическом уровне и уровне потенциала своего Мозга (Сущности) являются носителями истинных возможностей, которые даже и не снились «великим» учителям Востока ! Это очень характерный пример того , почему «»возможности подобных учителей , гуру , экстрасенсов и всевозможных целителей , и предсказателей – изъяты в настоящее время.

7.4 По совести

Багаж совести нельзя сдать в камеру хранения даже пред вратами Рая . Последнее время ловлю себя на мысли, что так же, как Левашов, я был и остаюсь мечтателем (правда, более осторожным), который старается видеть в людях только хорошее! Я это пишу для тех, к кому эта книга попадёт раньше книг Н. Левашова – в них он описал своё отношение к людям именно так. Это не означает, что я был слепым, просто я надеялся, верил и верю, что у каждого, есть хоть что-то светлое, пускай ещё в зародыше, независимо от его биологического возраста. И нужно Человеку помочь увидеть это в самом себе – сделать так, чтобы эта небольшая искорка разгорелась мощным светом, который выгонит из Человека мрак навсегда! Я всегда считал и считаю, что НИКОГО НЕЛЬЗЯ ЛИШАТЬ ВЫБОРА , нельзя лишать права на правильный выбор. Даже если девяносто девять Человек тебе сделали зло, это ещё не значит, что сотый сделает то же самое! Может быть, он и сделает, но пока нет самого действия, нельзя вешать на такого Человека ярлык обречённого на совершение зла! Даже если и будут мысли о том, чтобы сделать что-нибудь «эдакое», существует возможность, что в самый последний момент он изменит своё решение и поступит по Совести! Нельзя на Человека повесить подобный ярлык только за намерение, т.к. только сам поступок, само действие может быть оценено! Да и то, надо учитывать обстоятельства! Опять же, отсылаю Вас к прочтению «Третьего обращения к Человечеству» , где это подробнейшим образом «разжёвано». Осталось проглотить, но и этого почему-то многие не могут.

Всё это не значит, что нужно прощать Человеку подлость, предательство и т.п.! Отнюдь нет! Можно и нужно быть готовым к возможности такого поступка, и желательно даже сделать невозможным такой поступок или поступки, но никоим образом не выносить свой вердикт Человеку заранее, только на основании того, что он может так поступить, или даже если у него мелькнула такая мысль. Никто и никогда не может лишить Человека права выбора. Конечно, этот выбор могут сделать за Человека другие, но независимо от этого, принимает этот чужой выбор сам Человек, хотя потом этот Человек находит себе оправдание тем, что его заставили так сделать! Но вне зависимости от того, кто и почему заставляет другого Человека что-нибудь сделать, делает это «что-нибудь» всё-таки сам Человек. Это никоим образом не снимает вину с «заставившего», но и исполнитель чужой воли ответственен за свои действия! Так или иначе, каждый Человек имеет право выбора, и никто не должен лишать его этого права. Я в этом убеждён, и поэтому никогда не проецирую свой отрицательный опыт с одними людьми на других, что, собственно, и рекомендую делать всем. Только мой опыт привёл меня к пониманию того, что НЕ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК ДОСТОИН ШАНСА , по крайней мере, шанса, который появляется после прохождения качественного изменения Мозга с помощью Программ «СветЛ» . Человек должен доказать своими делами, что он достоин, и только после этого лично для меня становится ясно, готов он к получению новых качеств и возможностей или нет. Но доказать он должен прежде всего себе.

Я уже писал и говорил, что так же, как и Н . Левашов , А . Хатыбов , Б . Маков и другие, не пытаюсь «играть» роль Бога, и даже не потому, что я не верю в Бога, имея все на это основания, а потому что несу ответственность за последствия своих действий! Если Человеку дать новые качества и новые возможности с применением Комплекса «СветЛ », и этот Человек применит их во зло, ради корысти, амбиций, даже неважно, по какой причине, то это – и моя ответственность, так как именно я дал инструменты для подобного! Но и отказать Человеку в праве применить (стать обладателем Комплекса) – я не имею права. Мне это очень доходчиво в своё время Николай и объяснил, а я понял именно так, как здесь изложено. Но многие выводы я пока не имею права делать, так как у меня нет ещё достаточно фактов, чтобы сделать какие-то определённые устойчивые заключения, хотя опыт применения и Программ, и самих Комплексов «СветЛ» уже большой. Ведь я только недавно (всего-то пять с небольшим лет) стал создавать без «участия» Н. Левашова Программ «СветЛ» , позволивших подойти и начать качественные изменения Мозга и, естественно, самой Сущности Человека. Но меры предосторожности, описанные выше, стал применять после первого же случая. И не ошибся в этом, потому что некоторые Пользователи Программ «просто» забывают о том, каким образом у них появились новые качества и возможности, которых у них никогда не было раньше! В принципе, не важно, что и как думали и думают эти люди. Важным является то, что они (к сожалению) разменяли действительно ценное на иллюзорное!.. Комментировать их истинную деятельность я не стану, но поверьте, я достаточно глубоко с ней ознакомлен.

7.5 Предвзятость в познании

Предвзятости, как одной из самых распространённых ошибок в мышлении людей, я уже касался, и довольно основательно. Не стану просто повторяться – рассмотрим проблему в немного ином ракурсе. Коль эта «болезнь» характерна для очень многих людей, можно попытаться отследить её проявления как на уровне целостности личности и общества, так и на организменном, а если точнее, – клеточном уровне, причём во взаимосвязи одного с другим. Как и о большинстве важных основополагающих моментов сути Человека, об этом «феномене» было сказано и, кроме того, проиллюстрировано А . М . Хатыбовым . Выражаясь языком физики, скажу: информация, попадающая в нашу голову (в Мозг), вызывает у большинства значительную инерцию, которая приводит не только к разрушению личности и жизнеобеспечения деятельности организма на клеточном уровне, но и к появлению (в глобальных масштабах) различных социальных заболеваний.

Если проанализировать рисунок, Хатыбова, который мне удалось найти, то нетрудно заметить, что именно таким заболеваниям (социальным болезням) и «подвержены» сегодня люди в соответствии с их прошлым предназначением относительно генотипов Мозга, которые приводят к заболеваниям медицинским.

Как соотносятся указанные «заболевания» с предвзятостью? Врачи, учителя, юристы, философы и финансисты – люди в большей степени умственного труда, – а болит живот. Вожди, то есть «слуги народа», – заняты в основном получением удовольствий за счёт всех остальных, – а болит голова и горло. Торгаши, воры, паразиты – люди, обеспечивающие себя возможностью получать удовольствия без официального разрешения (у вождей это разрешение и зелёный свет для той же, в общем, деятельности имеется и даже в бóльших масштабах), а болит ниже пояса. Производители – рабочие, крестьяне и ремесленники – работают только они и притом обеспечивают всех предыдущих, заняты руками в основном, думать особо даже и некогда, – а болят сердце и лёгкие – то, что в грудной клетке.

На первый взгляд – закономерности неясны, но привязка по градиенту высоты расположения проблемной зоны – как бы имеется. Предвзятость первых в том, что они считают себя теми, кто знает всё в теории, но каждый – только в своей узкой области, и именно это (узкий профессионализм), с их точки зрения, – наиболее ценно. Это мнимое состояние уверенности бе з (с)полезно разбивать – так и было задумано и воплощено. Эти люди во многом формируют через созданные институты образования и лошадиной грамоты мировоззрение будущих поколений, а вернее, делают так, чтобы оно было заданным образом искажено. Вожди имеют другое состояние предвзятости. Они, получая определённую информацию и в строго выверенных рамках того, что им дают, действовали всегда в полной уверенности своей безнаказанности, правоты и вынуждены были (не осознавая глубоко происходящего) приводить в исполнение как бы по их ощущениям именно, и только «свои» далеко идущие замыслы. Переубедить в этом – практически невозможно, особенно представителей других типов, которым, согласно происходящему уже не первый десяток лет, пора бы было снять розовые очки и убедиться в том, что «слуги народа» – вовсе не слуги, а совсем наоборот. Но, вопреки любому здравому смыслу, этого не происходило и только сейчас – лед тронулся. Паразиты, торгаши и воры находятся в состоянии мнимой свободы, и уверенности, что она реальна. Они неспособны соотнести себя со своими потребностями и кажущимся благополучным укладом социального общества, принять необходимость и верность непаразитического существования не могут, как не убеждай – так устроены. Производители – слишком заняты необходимостью делать дело (да ещё и за пятерых), чтобы вдаваться глубоко в осмысление хотя бы одного того, почему они должны делать не только за себя, а и ещё за кого-то.

Если отбросить лирику, ВСЕ ЭТИ ВАРИАНТЫ – УЩЕРБНЫ, но в той или иной мере (разной) и в той или иной области (тоже строго различаются). Отсюда и топологические отличия в привязке «болячек». Вспомним, что их природа по сути своей имеет чисто информационный характер, о чём мы говорили ранее, и не раз. И ущербность определяется в своей степени и локализации заданными Программами, для реализации которых и было произведено искажение информационного обеспечения. Каждому типу давалось только что-то своё, определённое, и притом в изменённом, согласно интервентским задачам, виде, а остальное – даже технически не могло быть принято по причине сопряжённого этому обеспечению изменений Мозга и, в конце концов, просто отсутствия трансляции в тех или иных диапазонах за счёт упрощения исходной конструкции всего и вся.

Возможен ли вариант самостоятельного спонтанного восстановления нормального состояния представителей всех категорий только лишь при восстановлении полноценной трансляции? То есть, если обобщить, – дают всем всё (как было когда-то, в допотопные времена), нужно только взять? Нет, этот вариант невозможен. Одна из причин – в изменениях Мозга и закономерных изменениях клетки. Можно ли направить и спровоцировать, запустить заданным образом нужные изменения именно в сторону восстановления полноценности? Можно, и один из вариантов такой помощи – Программы «СветЛ» . Достаточно ли этой помощи для гарантированного возврата к нормальному полноценному состоянию? Нет, не достаточно. Необходимы сознательные усилия индивидуума – без понимания произошедшего и, как следствие, необходимости принятия определённых усилий по осознанию реальной картины мироустройства от микро- до макроуровня с целью изменения самого себя, расширив свой собственный частотный диапазон (Мозга), – мало что изменится.

Может ли всё свершится без применения Программ «СветЛ» ? Ряд изменений произойдёт в любом случае – это касается и Клетки, и Мозга в их взаимосвязи. Но к требуемым изменениям, которые достаточны для развития Человека в изменяющихся условиях, может привести только сочетание и внешних воздействий в виде уже запущенных и будущих Программ Системы Управления , и внутренних факторов, зависящих в основе своей от Человека. Можно обойтись и без Программ «СветЛ» , но КАЖДЫЙ САМ ВЫБИРАЕТ, КАК ПОСТУПИТЬ , например, при переломе ноги – отрезать и выкинуть всё отломанное или восстановить исходную целостность.

Если рассмотреть предвзятость под иным углом – по сути, её можно считать инструментом, с помощью которого формировалось столетиями то ограниченное миропонимание у людей, к которому мы, в конце концов, пришли. Выпестованная система образования, а точнее, система привития лошадиной грамоты – совокупность утверждений, далёких от реальности, – это основа для проявления в людях предвзятости в самых разных видах. Искажённый изначально фундамент развития Человека НЕ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕПРЕДВЗЯТОСТЬ. Это технически не является возможным. Просто проявляться она будет в разном – в зависимости от генотипа Мозга и заданной Программы (а значит, воспитания, социального положения и прочих житейских особенностей) и приводить на физически плотном уровне к разным проблемам в состоянии здоровья, которые и восприниматься будут как само собой разумеющиеся, например – «все чем-то болеют».

Очевидный вывод из этого – чтобы не просто решить проблемы со здоровьем, а преобразовать себя в новую, принципиально иначе организованную конструкцию, нужно начать с избавления себя самого от этого наиболее широко распространённого пока дефекта мышления – предвзятости. Нетрудно оценить, что за этим последует (но не само по себе – самотёком, а собственным целенаправленным трудом) – заметное продвижение в Познании, купирование имеющихся патологий, восстановление здоровья, параллельно этому развитие и стимулируемое им преобразование Мозга и далее – по нарастающей в указанном направлении. Если теперь сделать моментальный экскурс к прочитанным главам, оценив то, что вложено в Программы «СветЛ», попытаться увидеть всё, что было в этой связи сказано о них, – станет очевидно, какова роль этого творения Николая и его перспективы в разворачивающихся процессах, касающихся не просто каждого Человека – оцените масштабы происходящего хотя бы в том, что каждому доступно объять сознанием – от каждой клетки Вашей «рубашки» до перехода всей Земли в её комплексном состоянии, включающем и возрождённого Человека как неотъемлемого элемента, на следующий этап развития ( 512-1024 ).

7.6 Можно ли сломать стереотипы?

Какие формы может принимать предвзятость, вернее, как она проявляется и в чём её основа? Помимо рассмотренного и сказанного выше, нужно понять, что предвзятость – это и возможность уцелеть, так что при определённых условиях она может рассматриваться как целесообразность.

Возьмём простой пример. Животные в лесу перемещаются не абы как, иначе не могли бы мы видеть (особенно привычным для подобного глазом) тропы зверей. Этологи на этом вообще собаку «съели». Да и любой «небиолог», но хозяин кошки, собаки, попугая и т.д. знаком с консерватизмом, отражающим предвзятость животных. Когда Вы приносите домой котёнка, он начинает постепенно обследовать незнакомую ему и оттого опасно-враждебную территорию. За несколько первых дней легко заметить, что новосёл освоился, стал увереннее, спокойнее и чувствует себя свободно. Но, если понаблюдать внимательнее – легко заметить, что перемещается по квартире (дому) он по строго определённым «тропинкам», спит не где попало, а в одном-двух «полюбившихся» местах, играет с одной-двумя вещами и т.д. Это далеко не случайность, как не случайными являются многие «привычки» детей – миллионы выдуманных ритуалов, которыми мы сами в детстве себя окружали (любимая кружка, «счастливая» ручка, не наступать на трещинки асфальта и прочее). Попробуй годовалому ребёнку незаметно изменить пару деталей в том, что для него стало ритуалом… Если не прочитать «любимую» сказку, в полюбившемся стихотворении изменить пару слов или немножко «не так» надеть шапку – негодование обрушится на нарушителя немедленно, а порядок будет восстановлен. И, наконец, у взрослых людей ритуалы – неотъемлемая часть жизни, в них увязано уже гораздо больше, чем просто шанс выжить у зайца в лесу, – он выше, если пробежать тем путём, которым без потерь воспользовался последние три (тридцать три) раза, а по дорожке, на которой встретил вчера лисицу – более никогда не ходить.

Мы рассмотрели сейчас предвзятость именно КАК ВАРИАНТ УВЕЛИЧЕНИЯ ШАНСОВ ВЫЖИТЬ, немного покопавшись в своих житейских наблюдениях. И сделанный вывод прост: предвзятость , принимаемая нами как некий консерватизм в поведении – «наследство» , которое позволяло и позволяет в каких-то условиях сохранить жизнь . Звёзд с неба хватать, конечно, не получится, но если всегда «ходить по одной проверенной тропинке» – некая гарантия безопасности и чувство уверенности имеется. Детали опустим.

Сдвинемся теперь немного ближе к привычному и «современному». Представим – человек осваивает компьютер. Перед ним стоит простейшая задача – создать текстовый файл. Допустим, он создал этот файл в текстовом редакторе, открыв его и сохранив через меню с предложенным именем «Документ 1». Задача выполнена. Всё. В ближайшее время (для кого-то это минуты и часы, а для других – годы) предвзятость проявит себя в полной мере – создавать текстовый файл этот человек будет именно и только таким способом – им самим проверенным, надёжным и результативным. И если он возьмётся кого-то обучать, обучит из самых лучших побуждений и с осознанием своей грамотности и ответственности именно этому способу. Но существует огромное число других возможностей создать пресловутый текстовый файл. Их освоение не отметает целесообразность использования первого варианта, но даёт широкие возможности для гибкости в применении инструмента (компьютера), но не каждый освоит не то, что их все, но вообще станет в этом направлении двигаться. Я сам знаком с Человеком, который, занимаясь написанием статей, писал их в одном документе (файле) – одна статья за другой, дальше начиналась следующая и далее – вниз дописывались другие. Один за другим разные по назначению тексты, десятки и сотни страниц, всё в одном документе. Кому-то покажется это невероятным, знаю, он сейчас уже и сам всё понял и во всём разобрался, но и ваши собственные многие привычки и убеждения не менее странные и бе з (с)смысленные.

Что бы не говорилось, а большинство современных людей доверяют медицине. В далёком детстве родители, воспитатели в саду, учителя в школе, сами врачи сформировали прочный фундамент для предвзятости в этом вопросе. Всё настолько абсурдным стало к настоящему моменту, изменившись за какие-то десятилетия, что можно собрать отдельный сборник из реальных примеров. Чем хороша «советская» (не российская) медицина? Тем, что врачи имели хоть и неглубокое, но понимание, а не список инструкций для разных болезней, как это организовано сейчас. Расскажу одну из врачебных историй (в них, кстати, можно много интересного для себя почерпнуть – медики рассказывают с удовольствием, не осознавая порой, чтó выдают).

«У моего друга есть маман , стаж врачебного опыта за 40 , сейчас уже на пенсии , но врачебная хватка чувствуется . Вечером сидят в ресторане (дело было заграницей) , мирно беседуют , маман благодушно , с видом светской львицы , потягивает винцо . Вдруг за соседним столиком девушка сперва побелела , потом покраснела и с хрипом свалилась со стула . Народ начал бегать – вокруг , шум , гам , зовут доктора . Маман , не вставая из-за стола , говорит сыну: «Похоже на анафилактический шок – вон , девка объелась кальмаров» .

Сын: И что дальше?

Маман: Да, сейчас скорая приедет , вколет ей адреналинчику с антигистамином и всё будет «хокей» , если успеет , конечно . Хотя спроси у её кавалера , у аллергиков должен быть шприц с адреналиновой микстурой на такой вот случай . Друг переводит кавалеру , на что тот , смекнув , что маман имеет какое-то отношение к медицине , затараторил , что вот сейчас никаких медикаментов нет , но помогите «плиз»! И потащил старушку к своей девушке . Скорая пока не появилась , а девушка уже начала хрипеть и пошли судороги . Маман забеспокоилась и закрутила головой в поисках скорой , которой все ещё не было . Потом с воплем: « Слава медицине!» – хватает со стола вилку и с размаху втыкает её в ляжку девицы . Народ в шоке , девица взвыла , резко ожила и полезла с кулаками на маман . На что та ловко увернулась и , буркнув: « Жить будет ... » – направилась на своё место .

Тут уже и скорая через пару минут приехала . Санитар , сделав необходимые уколы и обработав рану , начал выяснять откуда дырки-то ? Девица с кавалером , злобно зыркая , показали пальцами на маман . Санитары потребовали объяснений .

Маман: Видите ли , молодые люди , пока мы вас дожидались , пациент мог уже откинуть копыта . Поэтому , т . к . адреналина у нас не было , пришлось импровизировать . От боли у неё выделился адреналин из надпочечников , да и общий тонизирующий эффект был налицо …

Нужно понимать, что в равной степени Человек оказывается заложником своей предвзятости и когда бежит в поликлинику или аптеку при первом чихе, и когда, сложа руки от безсилия медиков перед серьёзной проблемой, беззаботно полагается на Технологии «СветЛ». Именно беззаботно, отбросив в сторону элемент хоть какого то познания в направлении Технологий! Ну а если по каким либо причинам (в основном играя жалостью на моей безотказности, от которой очень тяжело избавиться) удается уговорить меня, напрямую через Программы заняться «пациентом», то вообще всякая разумность теряется. Сколько раз повторяю –Технологии, не «волшебная» это палочка, а я Богом не работаю. Это СКОРЕЕ ДУБИНА ПО ГОЛОВЕ ПОСТУЧАТЬ и заставить Мозги (читай заставить Мозг выправлять рубашку для себя же родимого) трудиться.

Все ждут однозначности и определённости, потому что думать не надо – решил раз и навсегда – и свободен . И ещё, наверное, потому что тогда очень хорошо ощущается энергичное движение в своём собственном как бы развитии. Одно дело, если вам дали в рамках какого-то большого дела задачу, и вам её нужно решить, и другое – когда вы сами ставите перед собой задачи и цели .

В первом случае не нужно задумываться о том, как сработает вся конструкция, ведь в вашем ведении, к примеру, только три винтика, и задача поставлена – качественно их сделать. Можно вообще не знать, какой смысл от всей конструкции и в какую большую конструкцию она встроена и т.д. Достаточно хорошо сделать три винтика – и цель будет достигнута, и чувство удовлетворения от сделанного будет, и вид работающей конструкции с теми вашими винтиками будет радовать. Это неплохо (в сравнении с тем, что можно и с тремя винтиками не справиться). Но если отбросить предвзятость (мне поручили винтики и я должен сосредоточиться на том, чтобы их качественно сработать), если осмыслить суть того, в чём участвуешь, то не будет ни дикой радости от выполненной задачи (хотя три винтика будут сделаны и поставлены куда надо), не будет ощущения, что идёт энергичное движение и развитие, не будет любования работающей большой конструкцией, зато появятся другие ощущения – неуверенности , сомнений , терзаний и непрерывного мысленного поиска . Стороннее одобрение собственных достижений перестанет иметь значение, зато обострится потребность в критике, но не для самоуничижения, а для активации и расширения дальнейших поисков.

Вернёмся ко второму варианту – когда задачи и цели Человек себе ставит сам. Это не исключает того, что он всю жизнь будет перебирать винтики (если ограничил себя ими), но размышления в направлении поиска задач МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОНИМАНИЮ того, а зачем винтики делаются и далее по цепочке к достижению цели через смену самой задачи.

Есть реальная вероятность (и такие случаи, к сожалению, нередки) когда люди, выбравшись за рамки одной «предвзятости», не замечают, как погружаются в «другую». Например, разобравшись в медицине, вверяют своё здоровье и почему-то ещё и будущее Технологиям «СветЛ», как я уже говорил, а сами ждут наступления счастья. Или открытия Мозга. Или ещё чего-нибудь. Чувствуете, как сработала предвзятость в этом случае? В общем-то, в этом узком вопросе ничего не изменилось – просто один предмет заменили на другой, но сохранили своё отношение и мышление. Раньше всё было отдано на откуп медикам, а сейчас – Технологиям (Комплексу). Так поступают к сожалению, многие. И в основном, те, кто получают свой «СветЛ» в подарок, либо те, кто даже делают сами свой обдуманный выбор, приобретая на свои средства, но замыкаясь в рамках собственных стереотипов. Конечно, люди получают некоторый (больший или меньший, в зависимости от индивидуальной ситуации) сдвиг к лучшему в плане здоровья, избавляются от каких-то проблем. Речь о том, работают Технологии «СветЛ» или не работают – сегодня уже не идёт, но почему-то не возникает вопроса: «а как это работает?» Перестала болеть спина – и хорошо, не мучают без(с)конечные сезонные ангины и гриппы – замечательно, значит и правда – работает. Но более НИЧЕГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ , РАЗВИТИЯ НЕТ . И вот с этим что-либо сделать крайне трудно. Заставить поверить – нетрудно, особенно когда Человек потерял надежду или когда накатывает паника (подобное часто бывает с родителями маленьких и не очень маленьких детей), тогда люди готовы на всё. Но в рамках своей предвзятости. Если зайти в детскую поликлинику и, встав под плакатами, агитирующими прививаться от гриппа, рассказать всем присутствующим правду, к вам вызовут санитаров. Если собрать Пользователей «СветЛ» и рассказать, что можно иначе, без прибора, восстановить свой организм, – санитаров, может, и не вызовут, но и всерьёз не воспримут. В первом случае, кажется, всё понятно – рамки предвзятости жёсткие, люди убеждены в других, ложных истинах. Чтобы сломать такой забор – нужно время и усилия с обеих сторон – и со стороны тех, кто хочет выйти за рамки, и со стороны тех, кто снаружи приглашает на выход (если повезло и кто-то такой рядом имеется). Во втором случае – ровно то же самое, хотя, возможно, это покажется невероятным.

Но, возвращаясь к оздоровлению и Комплексам «СветЛ» (Программам) – определим, что из себя представляют Комплексы и Программы. «СветЛ» – это пси-генерация, которая в чистом виде может вообще НИКАК НЕ ВЛИЯТЬ НИ НА КОГО . Чтобы имелось заданное воздействие, нужны Программы. Тогда это уже будет генерация для обретения (в нашем случае о «СветЛ» речь ведём) гармонии психики, а отсюда все наблюдаемые эффекты развития и оздоровления. В условиях сегодняшних можно смело обозначить такую пси-генерацию «СветЛ» объективной целесообразностью и необходимостью.

Человек сам по себе – тоже пси-генератор, более или менее мощный, и даже сразу с программами. Как только происходит нарушение собственной пси-генерации (в широком смысле – ослабление, превышение неких пределов, «программное» искажение) – проявляются последствия в виде нарушения обменных процессов, что неминуемо быстрее или медленнее приближает тризну. Это – беда, и в этом случае Комплекс «СветЛ» нужен. Теперь соотнесите, как часто ваша собственная пси-генерация отклоняется от нормальной (идеальной)? Начнём с того, что она силами эбровских экспериментаторов изначально искажена. Если Вы на птицефабрике выводите несушек золотых яиц и только этим озабочены – Вас в последнюю очередь будет интересовать их психическое состояние, комфорт и уровень жизни, если только это катастрофически не сказывается на результате, то есть на яйцах. Но даже если всё в этом плане (относительно собственной пси-генерации) более-менее удачно выстроено – по факту единицы пребывают в стабильном состоянии и объективно не нуждаются в корректирующей пси-генерации. Конечно же, очень многое зависит и от конкретного генотипа (подгенотипа) Мозга. И ни один из них не проживает в условиях города. Лучшую пси-генерацию даёт природа, о чём большинство» экс-повелителей» мира сего знают. Меняйте прописку, ройте землянки и силком перевозите туда своих домочадцев с их гаджетами и модными девайсами – здоровье поправите и себе, и им. Нет возможности – наведывайтесь на такую «дачу» время от времени, это тоже с пользой будет. Многие себе подобное могут позволить?

«СветЛ» нужен, повторюсь, когда случилась беда, – для содействия в восстановлении части функций Мозга. Вот у нас на Планете случилась такая беда. Поэтому Николаю «было поручено» (в том числе) создание «некоего программного продукта» в целях оказания помощи в сложившейся ситуации. Не помочь тем, кому он успеет за отведённое (да ещё и обрезанное стараниями многих) ему время, а реализовать возможность помощи людям на Планете. Масштабы именно такие. не кому повезёт, а всякому, кто в помощи нуждается и главное - ЗАХОЧЕТ ЕЁ ПРИНЯТЬ , поэтому всё изначально планировалось масштабно и в развитии согласно предстоящим (которые отчасти уже наступили и ещё грядут) событиям. И не нужно цепляться к словам «…ему было «поручено..»», как это любят делать те, кто мнит себя знатоками деятельности Н. Левашова. Считайте, что он сам принял такое решение, если вам от этого комфортней.

Вернёмся к пси-генерации. Мозг, выполняя функцию генерации, довольно слабенький, но можно «взять» несколько Мозгов – станет посильнее. Если масштаб сознания расширить больше площади квартиры – ещё лучше. Можно и до размера города, страны. Как это «пощупать» можно – люди «занимаются» пси-генерацией , и даже сами не подозревают об этом порой . А те, кто среагировал – неправильно понимают и принимают это. Человек в состоянии такой генерации может картины писать, и люди думают, что они на эти картины реагируют. Начинают рассуждать об идущей от картин «энергетике»… НЕ НАДО ЭТОМУ ПОДДАВАТЬСЯ . Это остатки разных прошлых учений, которые были востребованы и объективно нужны были когда-то по причине того (и мы этого уже касались), что тогда люди были такими, вернее их уровень – позволял только так, через подобные образы всё это мог представлять. Люди реагируют (в хорошем смысле), но не на картины как на изображение, выполненное в той или иной манере, а на пси-генерацию Человека, ЭТИ КАРТИНЫ СОЗДАВШЕГО . Работает не изображение, а то, что художник генерирует в момент написания. Энергетики картин не существует, сама картина как таковая, ничего не даёт, но Человек, который на картину смотрит, генерирует гармонию или дисгармонию своего энергетического состояния. А художник – может создавать конструкции энергоинформации, формируемые Мозгом смотрящего на картину. В этот момент Мозг наполнен на много уровней выше, чем ограниченные пять чувств, и, в конечном итоге, отдельные позиции информационных цепей из энергетических блоков начинают управлять процессом формирования комплексного энергетического состояния чего-либо. Через подобное люди получают коррекцию функций Мозга. Это может проявляться как некий комфорт. Сам рисунок может говорить и о возможностях автора, масштабах его сознания, о состоянии информационных цепей, соединений информационных блоков, формировании схем соединения.

ВАЖНА ЖЕ – ПСИ-ГЕНЕРАЦИЯ ПРИ СОЗДАНИИ. А для автора это как «геронтология» для самого себя. Я это понял не так давно и на основании познанного решил опробовать и создать нечто подобное в реалии. Последнее время, у меня скопилось много «рисунков» генерации (работы) Генераторов и того Генератора, который перенесен из Франции. Вот я и решил – взять «Лунную сонату» Л. Бетховена, которая сама по себе, при прослушивании работает как механизм взаимодействия с Мозгом и под это создать некий визуальный ряд работы Генератора Левашова, привязав всю эту собранную конструкцию к самому Генератору. Эффект, по отзывам людей, которые начали смотреть и слушать – превзошёл все ожидания. Получился еще один действенный инструмент помощи людям и в вопросах их оздоровления и в вопросах улучшения «работы» Мозга в столь сложное время. Но окончательные выводы буду делать позднее , когда на основании писем от людей сформулирую все плюсы и минусы. Обязательно по этому поводу напишу статью, хотя еще раз уже сегодня повторяю – эффект превзошёл все ожидания.

Всё это не касается картин, которые создал Н. Левашов. Эти картины – информация. Информация значимая, и эта информация уже воплощается в реалии. Пока не вся, потому что каждая картина – блок информации в определённом направлении. Мне пока удалось «расшифровать», 4 картины, но понять и применить только две картины. Результат использования этой информации в применении – ошеломляет.

И это касается не только Программ «СветЛ», в которых подобная информация использована и применена. Я попросил два года назад Валерия Алексеевича Чудинова попробовать «расшифровать» какую-либо из картин Н. Левашова, так как он в этом направлении является одним из немногих специалистов. Однако до сих пор ему это не удалось (на фото встреча с ним и его супругой Наталией, которая является Пользователем Программ «СветЛ»). Не удалось только по причине его предвзятости в этом вопросе. Но это мое мнение.

Предвзятость в постоянной необходимости выбора между чёрным и белым, плохим и хорошим, правым и левым лежит в основе большинства проблем. Вопрос не в том, что Человек предвзято относится к чёрному и левому, и поэтому выбирает белое и правое. На порядок выше нужно посмотреть. Проблема в самой необходимости всё разобрать в двоичном подходе, разделить на чёрное и белое, а потом что-то выбирать.

Судите сами, что считается главным у большинства для достижения состояния устойчивого здоровья? Найти хорошего доктора и иметь возможность приобретать все необходимые, по его мнению, препараты и получать иную квалифицированную медицинскую помощь. В итоге все врачи будут разделены по каким-то критериям на плохих и хороших (например, по цене: без(с)платные – плохие, платные – хорошие, либо наоборот). Все медикаменты – аналогично (критерий может быть другой или тот же самый). Происходящее далее уже не суть важно, но основа будет той же – постоянный выбор между дискретными вариантами при их небольшом (искусственно ограниченном) числе, традиционно сводящемся в итоге к двум. И даже когда происходит сдвиг в понимании, когда Человек видит, что из себя представляет современная медицина и, к примеру, обращается к нашим Технологиям – мало что изменяется в самом двоичном способе мышления. Конечно, размышления о здоровье переходят в несколько иную плоскость, приходит понимание, что на состояние здоровья влияет не только качество употребляемых медикаментов или научная степень лечащего врача. Большое внимание уделяется, например, правильному питанию, и тут размах размышлений при своей грандиозной широте не имеет никакой глубины по упомянутой причине предвзятости. Почему-то все ищут какую-то правильную диету или правильный тип питания, обсуждают, что можно употреблять в пищу, а что нельзя, пытаются оценить «октавность» продуктов, рассчитывая, видимо, высокооктавной диетой поднять октавы своего Мозга ? По сути, старые привычки переносятся на новые рельсы . В ИТОГЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ НИЧЕГО, просто заменяется предмет размышлений. Это, конечно, шаг вперёд, но не в плане изменения мышления, а только в узких рамках движения к оздоровлению «рубашки». Разве может быть какой-то единый рецепт некоего правильного питания? Все люди разные, Мозг у всех разный и по причине различий по генотипу, и внутри одного генотипа. Не нужно далеко за примерами ходить, про грузинский «стиль» питания, о котором я ранее писал, достаточно вспомнить, и уже многое должно быть ясным. И не нужно пытать об остальных вариантах вменённых «диет», чтобы ответственно и грамотно, через силу, но по правилам питаться так, как положено. Таких диет, как программ, на территории нынешней России 208 . Это как 208 национальностей , если говорить о них через призму программ энергобиогенезиса плоти. Если выделить рыбака и навязать ему то, что программой предусмотрено для офисного планктона, получим отравление чизбургерами и гамбургерами. Можно, конечно, насильно навязать, но это инициирует нарушение обменных процессов. Ровно также у мясоедов – если склонить, убедить, – Человек будет лишён состояния физиологического комфорта. Это состояние он сам себе создаёт через потребность, а потребность реализуясь через аппетит, вызывает желание: Мозг «сказал» идти за мясом – вот и отправляйтесь , не пытаясь убедить себя , что салат полезнее .

Вся информация касательно подобных моментов имеется, и вся она у вас уже есть, просто не нужно её глушить модными макдональдсами, деликатесами, кетчупами, майонезами и чужеземными кофе с чаем. Нужно просто НАЧАТЬ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К САМОМУ СЕБЕ и употреблять то, что хочется, а не то, что рекламируется или считается изысканной кухней. Это и будет самой полезной, и только для вас, диетой. Её ваш Мозг составит, и когда поймёт, что уже к нему прислушиваются – развернётся по полной программе. Вспомните тогда уже сами про «щи да кашу – пищу нашу», ощутив на себе весь смысл этого высказывания. Репку научитесь готовить. Про заморские фрукты забудете и перестанете ходить по ресторанам и кафе. Мозг сам определит, что нужно, Правда, тут предвзятость начнёт права качать , так как в головы вбито, что, к примеру, « питание должно быть разнообразным и сбалансированным » . Может случиться казус – Мозг будет требовать, к примеру, гречку, а вы будете заботливо подсовывать ему ещё и котлету с салатом. Для разнообразия. Или другая несуразность в рамках двоичного мышления – раз Мозг лучше знает и нужно кушать то, чего хочется – то и буду есть чипсы, мороженое и печеньки, – самое как раз любимое, всегда этого охота. Если на полном серьёзе появились такие рассуждения – давайте начнём с определения, что вообще можно отнести к продуктам питания, а что нельзя. Для любителей двоичности: если вы покупаете в магазине что-то готовое к употреблению со сроком хранения более месяца – это за редким исключением уже практически никакие не продукты питания.

Ну а если посмотреть глубже, то при обменных процессах происходят реакции аннигиляции, суперпозиции, нормализации. Это реакции накопления потенциалов, удаления ненужных потенциалов. Более 66% накопленных потенциалов идёт на контроль. В зависимости от того , что Вам надо накапливать (или выбрасывать) , и формируется диета .

Cказанного, уверен, более чем достаточно для того, чтобы стало понятно – вам не нужны никакие инструкции относительно большинства вопросов, связанных с собственным здоровьем. Всё это и так имеется у вас самих и в самом идеальном именно для вас виде – готовом к употреблению. Нужно просто определить рамки своей предвзятости в этом узком вопросе, увидеть их, затем избавиться, и всё встанет на места безо всяких навязанных диет и в плане питания, и в любом другом.

7.7 «Заримся» на святыню