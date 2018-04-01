Испытаниями «Сатаны» Путин напомнил, что с ним придётся считаться, — CNN

Всего через несколько дней после высылки Западом российских дипломатов из-за дела Сергея Скрипаля Владимир Путин продемонстрировал новую «мощную и провокационную» ракету «Сармат», передаёт CNN.

Как отмечает канал, таким образом российский лидер пытается показать как США, так и своим гражданам, что Россия по-прежнему остаётся военной державой, с мнением которой нельзя не считаться.

Россия демонстрирует свой военный потенциал. Только что она опубликовала новое видео испытаний межконтинентальной ракеты — она называется «Сармат», а НАТО окрестило её «Сатана-2». Это событие произошло всего через несколько дней после того, как несколько стран выслали российских дипломатов, а Москва предприняла зеркальные меры. Брайан Тодд расскажет о дипломатических последствиях этих ракетных испытаний.

Мощная и провокационная — и теперь её увидели все. Очередная угроза Владимира Путина Америке — межконтинентальная баллистическая ракета, которая носит имя «Сармат», однако за её разрушительную мощь западные чиновники прозвали её «Сатана-2». Запуск ракеты Россия показала на видео в высоком разрешении. По словам Путина, у неё нет практически никаких ограничений дальности, и она может достать до США.

Владимир Путин, президент России: Он («Сармат». — прим.ред.) способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. «Сармат» — это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха.

Русские говорят, что эта ракета может нести 16 ядерных боеголовок — достаточно, чтобы стереть с лица земли Техас. Этот впечатляющий ракетный запуск, который, по мнению экспертов, должен был послать США сигнал, произошёл после грандиозной презентации Путиным других российских систем вооружения, прошедшей несколько недель назад.

Там среди прочего была представлена крылатая ракета на ядерном движке, которая может летать на малых высотах и обходить препятствия, не давая обнаружить себя радарам, а также подводный дрон, запускаемый с подлодки. Он может доставить ядерную боеголовку непосредственно к городу противника.

Американские чиновники сообщили CNN, что они сомневаются в том, что многие из этих образцов вооружения находятся в близком к боеготовному состоянию. Однако эксперты считают, что русские доведут их до ума. Путин же сейчас ведёт более крупную игру.

Какая у него мотивация?

Майкл Кофман, военный эксперт по России: У него две аудитории. Во-первых, всегда есть отечественная аудитория. Он показывает россиянам и остальному руководству, что Россия — это по-прежнему крупная военная держава. Что касается другой аудитории, то он всегда ведёт диалог с Соединёнными Штатами, чтобы показать нам, что с ним надо считаться.

Играя военными мускулами, Путин оказался втянут в крупный дипломатический спор с США и их союзниками из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Англии.

В Кремле заявления Великобритании о том, что Путин стоит за нападением, отрицают. Однако когда администрация Трампа вместе с несколькими европейскими странами выслала десятки российских дипломатов, Путин принял ответные меры, выслав из России западных дипломатов.

По данным Politico, новый посол России в США Анатолий Антонов в письме сенатору-республиканцу Оррину Хэтчу пожаловался на то, что ему не удаётся встретиться ни с кем из Белого дома Трампа, как и с министрами и членами конгресса. Если это правда, то почему Атнонову не дают этого сделать?

Джон Кирби, аналитик CNN по военным и дипломатическим вопросам: Без всяких сомнений, если бы я входил в администрацию, последний человек, которого я бы хотел видеть в своём расписании, — это посол России в США — по крайней мере сейчас.

И если бы я с ним встречался, то я бы сделал так, чтобы эта встреча была как можно более прозрачной, а в комнате было бы много людей. Это защитило бы меня. Во-вторых, это (нежелание общаться с послом. — прим.ред.) может быть ответом на отравление в Великобритании и доказательства того, что за этим делом стояла Россия.

Брайан Тодд, корреспондент CNN: Однако в Белом доме теперь утверждают, что заявление посла Антонова не соответствует действительности. Высокопоставленный чиновник из Белого дома сообщил CNN, что они всегда отвечали Антонову и что он в течение года несколько раз встречался с высокопоставленными членами Совета национальной безопасности.

Кроме того, они способствовали его встрече с другими членами американского правительства. Этот чиновник указывает на то, что в Москве подобного доступа посол США в России Джон Хантсман не получил.

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