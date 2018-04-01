Глава Счетной палаты призывает отказаться от прожиточного минимума

Адресная система социальной защиты должна базироваться не на показателе прожиточного минимума, а на показателе потребительского бюджета, заявила вчера на коллегии Минфина председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Ранее экономисты из команды Кудрина предлагали ликвидировать прожиточный минимум, чтобы властям можно было сэкономить за счет отказа от выплаты пенсий и пособий тем, чьи родственники имеют автомобиль или держат домашний скот – кроликов, кур или лошадей. Теперь граждане с доходами ниже прожиточного минимума будут объявлены богатыми и ненуждающимися, если в их семьях имеется сверхнормативная собственность.

«Это очень сложный переход, и осуществить такой переход тоже очень сложно. Но нам кажется, что переход к минимальному потребительскому бюджету – это все-таки залог победы над бедностью в нашей стране», – сказала во вторник глава Счетной палаты.

Голикова не первая, кто предлагает отказаться от такого устаревшего показателя, как прожиточный минимум. Дело в том, что это понятие, очевидно, не учитывает современных реалий по затратам граждан. Его еще называют бюджетом выживания, так как он исходит из возможности приобрести только самые необходимые объемы еды, предметов обихода и услуг. Для определения его суммы (сейчас 10 328 руб.) учитывают средние цены из потребительской корзины. Но даже чиновники обращают внимание, что сегодня в списке затрат населения также находятся плата за Интернет, транспорт, услуги ЖКХ, образование и т.п.

О планах отказа от прожиточного минимума «НГ» уже писала (см. номер от 28.11.16), когда в Комитете гражданских инициатив Алексея Кудрина обсуждались предложения Независимого института социальной политики (НИСП) по реформе социальных выплат. Экономисты из команды Кудрина предложили лишать социальной помощи тех россиян, у которых есть загородный домик, козы или кролики. В число нуждающихся не попадут и те, чьи домочадцы владеют двумя и более легковыми или коммерческими автомобилями. Если же у родственников есть один автомобиль не старше двух лет, меры соцподдержки также предлагается исключить. Другой критерий исключения из числа нуждаемости – наличие маломерных судов и даже гидроциклов.

Для лишения выплат селян предлагаются другие критерии. Бедными нельзя будет назвать тех, у кого в хозяйстве 20 овец, или 6 свиней, или 1 лошадь, или 40 кроликов, или 50 кур, или 20 пчелиных семей. Коэффициенты эквивалентности по экзотичным видам домашнего скота вроде северных оленей, ослов и верблюдов экономисты предлагают устанавливать в органах соцзащиты населения субъектов РФ.

Между тем на сегодня около 14% населения официально признаются бедными, то есть их доходы меньше прожиточного минимума. В результате предвыборных инициатив принят закон, по которому с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до уровня прожиточного минимума и составит 11 163 руб. Это, как ожидается, повысит доходы более чем у 3 млн человек, но кардинально ситуацию не изменит, ведь общее количество неимущих составляет около 20 млн человек.

Ключевая задача руководства России на ближайшие шесть лет – снижение уровня бедности в стране как минимум вдвое, заявил Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

По данным СМИ, вопрос о приближении минимальной зарплаты не просто к прожиточному минимуму, но к минимальному потребительскому бюджету ставят уже и профсоюзы, и политические партии. По данным Федерации независимых профсоюзов РФ, минимальный потребительский бюджет в стране за четыре года вырос с 25 тыс. до 36 тыс. руб. на человека. Кроме того, ранее Татьяна Голикова призывала поднять в РФ пенсию до 25 тыс. руб. «В связи с этим можно было бы рассмотреть возможности по поэтапному повышению МРОТ до тех же 25 тыс. руб.», – сказал агентству Regnum депутат Госдумы Олег Смолин.

В начале марта ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предполагает изменение подхода к расчету потребительской корзины при определении уровня прожиточного минимума. Инициаторы напомнили, что действующая система определения уровня прожиточного минимума в зависимости от стоимости потребительской корзины была введена еще в 1992 году в качестве временной меры для преодоления кризиса и может обеспечить только физиологическое выживание граждан.

«Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ было рекомендовано разрабатывать минимальные потребительские бюджеты, удовлетворяющие основные материальные и духовные потребности, и использовать их при формировании перспективной социально-экономической политики.

Но за 20 лет минимальные потребительские бюджеты, которые бы превышали прожиточный минимум более чем в два раза, так и не были введены в практику», – сказал Regnum глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

ЛДПР предложила изменить формулы расчета потребительской корзины, на основе которой формируется уровень прожиточного минимума. Если сегодня в потребительской корзине непродовольственные товары, как и услуги, составляют 50% от стоимости продуктов питания, то авторы инициативы предлагают поднять их долю до 100%. Таким образом, продукты питания будут составлять не половину стоимости потребительской корзины, а треть, что соответствует мировой практике.

Вчера опрошенные «НГ» эксперты не взялись определить, в какую сумму может вылиться новация, а также насколько такой подход поможет сократить количество малоимущих.

«Это будет что-то среднее между изменением расчета и способом повышения благосостояния, потому что самых бедных мы поддержим и поднимем им доход, а для некоторых семей будет просто изменено правило учета, и те, кто был бедным, перестанут ими считаться, – сказала «НГ» старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк. – Чтобы понять, как сильно этот метод подействует на снижение бедности, надо видеть конкретные меры, надо моделировать эффекты и уже потом делать выводы».

Если закон имени ЛДПР будет принят, то величина прожиточного минимума вырастет на треть, считают его разработчики, что, безусловно, улучшит положение граждан, получающих МРОТ, а также малообеспеченных пенсионеров и инвалидов.

Для предусмотренного с 1 мая ускоренного повышения МРОТ в бюджете потребуется около 40 млрд руб. О том, во сколько обойдутся инициативы по переходу на показатели потребительского бюджета, пока знают, возможно, в недрах профильных министерств (впрочем, Минтруд вчера отказался от комментариев).

Но лишние деньги в бюджете обнаружиться могут даже и без изменения «бюджетного правила», когда деньги от превышения стоимости нефти за 40 долл. идут в Резервный фонд. Минфин считает невозможным повышать налоговую нагрузку на ненефтегазовый сектор и тратить допдоходы от роста цены на нефть на дополнительные расходы на инфраструктуру и социальную сферу, заявил вчера министр финансов Антон Силуанов. Однако он сообщил, что только за счет единой системы прослеживания движения товаров, которая должена заработать до конца 2018 года, бюджет сможет получить дополнительно 200–300 млрд руб. Куда будут направлены эти средства, пока не сообщается.

Источник: khazin.ru