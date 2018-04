Если прав Конфуций

Американская экономика имеет системный дефект, который делает ее могущество эфемерным. Дело в том, что большую часть экономического потенциала США составляют 500 с лишним транснациональных корпораций (ТНК). А до 90% их активов находится вне американской территории. Как заметил еще Конфуций, «родина у человека там, где находятся его богатства». Если Конфуций прав, для руководителей американских ТНК родиной является весь мир. А США, это только одна из стран, в которых у них имеются какие-то активы.

Так что для руководителей всех ТНК между США, Китаем или Гондурасом нет принципиальной разницы – это все входящие в управляемую ими мировую экономику территории. Или предприятия холдинга мировой экономики. Поэтому руководители американских ТНК патриотами США не являются. И в случае серьезных потрясений в США капитаны американской экономики не бросятся спасать страну – они только формально граждане США. Тогда как на самом деле они часть рожденного процессом глобализации правящего класса будущего всемирного общества.

Здесь необходимо уточнить, что именно в статье понимается под терминами «общество» и «правящий класс». Под обществом здесь понимается организованная среда, институты и право в которой обеспечивают совместное достижение общих для ее членов целей. То есть, максимально эффективно – быстрее, с меньшими затратами и с более качественными результатами. Поэтому общества создаются в результате появления общих для какой-то группы людей целей. А создают общества политически активные члены этой группы.

Под правящим классом понимается неформальное объединение на идейной основе политически активных членов общества. Эта «команда» подобна айсбергу, у которого видима только его верхушка – формальная власть. Так как «моторами» общественного развития являются политическая и экономическая элиты, в составе правящего класса доминируют их представители. А политически активные представители остальных элит входят в состав правящего класса в качестве младших партнеров. Поэтому процесс создания любого общества запускают только политическая и экономическая элиты или какая-то одна из них. И создание любого общества начинается именно с появления в каком-то виде правящего класса.

«Всему свое время». Проведенный с использованием нового интеллектуального обеспечения анализ ситуации в мире показал, что процесс глобализации создал всемирную среду, как общую для всех стран территорию деятельности. И теперь пришло время финальной стадии процесса – превращения общей среды в организованное пространство. То есть, создания адекватной особенностям деятельности в общей среде правовой системы и необходимого для управления ею набора институтов.

Уже имеется достаточно много пусть и косвенных свидетельств, что именно этим делом сегодня занимаются руководители ТНК – запустили процесс создания всемирного общества. Его членами должны стать самые большие и сложные организации – страны. А в лице своих руководителей ТНК представляют первую часть правящего класса будущего всемирного общества, который удобнее называть мировой элитой. И так как в составе этого правящего класса пока имеются только представители транснационального бизнеса, мировой элитой будем называть их «инициативную группу».

Мировая элита несколько лет назад приступили к созданию полноценного всемирного общества, потому что глобализация сделала планету общей в первую очередь для ТНК средой деятельности. И как любому бизнесу, транснациональному нужно, чтобы эта среда была полноценно организованным пространством – в ней был бы установлен общий для всех субъектов правопорядок и действовали бы обеспечивающие соблюдение правопорядка институты. Это общие для всех ТНК цели и для их эффективного достижения требуется создание объединяющего все страны полноценного всемирного общества.

Нужно понимать, что нынешнее международное сообщество уже только внешне похоже на организованное пространство – его право и институты де факто перестали работать. И по понятной причине. Они ведь создавались для условий другой по своей структуре среды – двухполюсного мира. И в условиях однополярного мира они просто не устраивают его единственный полюс – США.

Еще важнее то, что эту проблему простой модернизацией решить невозможно – модель однополярного мира слишком примитивна для уровня сложности современного мира. Это же модель Римской империи, в которой США пытаются вести себя как метрополия. Но и модель многополярного мира не решит проблему. Она же подразумевает возвращение в XIX век – к «оркестру великих держав». Получается, требуется создать принципиально новую модель организации общемировой среды – адекватное степени ее сложности полноценное общество. И создать такое общество сможет только тот, кому такое общество требуется – мировая элита.

Важную роль в запуске процесса создания всемирного общества сыграло осознание капитанами мировой экономики наступления ситуации глобальной неопределенности. Продвинутые представители бизнеса констатируют, что уже и традиционный риск-менеджмент, который применяют государственные организации и компании, полностью утратил эффективность. Используя термин владельца хедж-фонда Empirica Capital Н. Талеба, можно говорить о наступлении «эпохи черных лебедей». И раз обществоведы и мозговые центры демонстрируют полное непонимание происходящего в мире, мировой элите остается руководствоваться «народным» рецептом – навести хоть какой-то понятный всем порядок.

Так как процесс глобализации переселил страны с «хуторов» в «многоквартирный дом», значит пришло время навести порядок именно в этом доме – объединить всех субъектов мировой арены в полноценное общество, право и институты которого упорядочат все виды международной деятельности. Потому что только в этом случае можно любой деятельностью заниматься осмысленно и ответственно. Что и требуется мировой элите, понявшей, что организуемые политиками аналогичные «арабской весне» катаклизмы становятся для мировой экономики аналогами разрушительных тайфунов.

Наконец, к концу нулевых стал очевидным факт наступления глобальной рецессии. По сути, с начала нулевых мировая экономика «росла» только у статистиков и лишь благодаря акробатическим методикам расчетов. А экономисты до сих пор не смогли предложить рецептов восстановления экономического роста. Это значит, что имеет место системный кризис индустриальной модели общества – она выполнила свою роль в эволюции.

Определенную роль в осознании мировой элитой нынешней ситуации в США и мире сыграла вышедшая в 2012 году книга З. Бжезинского «Стратегическое видение: Америка и кризис глобальной мощи» («Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power»). В ней было обосновано представление, что США идут по пути СССР и к аналогичному финалу. Хотя прямо об этом не говорилось. Тем не менее, мировой элите стало понятно, что сегодня развивается небывалый по масштабу кризис, в котором СССР стал только его первой жертвой. А теперь настало время следующей жертвы. И она вряд ли станет последней.

Это третий в истории европейской цивилизации максимального масштаба кризис. Потому что это кризис смены эпохи. То есть, аналогичный кризисам перехода от античного общества к феодальному и от феодального к индустриальному. Чтобы оценить масштабы и глубину предстоящей трансформации общества, нужно осознать, что будущее общество будет так же отличаться от индустриального, как индустриальное отличается от феодального.

Так что развитие полноценного всемирного общества, это главная задача следующей эпохи. И только наднациональная элита способна создавать общество, правовая система которого и станет новым мировым порядком. В этом деле важно понимать, что любое общество, это результат материализации какого-то мировоззренческого учения – религии или идеологии. Именно исповедуемое правящим классом учение задает обществу цели, указывает пути и способы их достижения, предлагает подходящую целям модель организации общества и концепцию правовой системы. Так что учение выполняет для правящего класса функции лоции деятельности и проекта организации.

Кризис индустриального общества свидетельствует об устаревании воплощенных в нем идеологий – версии социализма и либерализма выработали свой навигационный и проектный ресурсы. Соответственно, это мировоззренческий кризис. Именно поэтому исповедующие индустриальные идеологии политические элиты развитых стран не только не смогли подняться на наднациональный уровень, но и вообще измельчали и посерели. Это естественное следствие устаревания идеологий – они перестали генерировать великие цели. А только такие по качеству цели создают спрос на великих политиков.

Именно поэтому переход человечества на следующий уровень развития сегодня могут организовать только наднациональная часть экономической элиты. Других такого качества элит в мире просто нет. И они смогут вывести человечество из мировоззренческого кризиса только если будут оснащены адекватной современным условиям и уровню сложности современного общества новой идеологией.

Такая идеология мировой элите необходимо не только в качестве руководства по созданию всемирного общества. Дело в том, что только идеология может объединить наднациональные элиты в полноценный правящий класс. Как масонское учение в XVIII веке объединило наднациональные элиты европейских стран в неформальный правящий класс, который полтора века управлял процессом развития индустриального общества. Тот правящий класс не успел создать всеевропейское общество из-за появления антагонистических идеологий – социализма и либерализма. Их распространение сначала разрушило объединение элит, а затем привело к двухвековой борьбе между их сторонниками. И так как ни одна из идеологий не смогла одержать в этой борьбе победу, для создания общеевропейского общества не оказалось нужной мировоззренческой основы. Поэтому мировой элите требуется не просто новое мировоззренческое учение, но обязательно способное объединить людей разной идейной ориентации. Как масонство объединяло людей разного вероисповедания.

Бизнес лучше всех знает, что команда, которая довела предприятие до банкротства, в принципе не способна его спасти. Поэтому оздоровление предприятия всегда должно начинаться со смены его руководства. И по этой причине нынешние политики тоже обречены – именно они довели мир до глобального кризиса. А сегодня в своей деятельности уже руководствуются лозунгом «после нас хоть потоп». Так что брать их в партнеры в деле создания всемирного общества мировой элите и в голову не может прийти.

Что касается правящих классов стран, то они не способны организовать равноправное всемирное общество. Потому что менталитет правящего класса современного общества слишком консервативен. В первую очередь все они страдают застарелыми маниями и фобиями. Плюс для них «точкой опоры» любых проектов служит весовая категория страны в количественном измерении – ВВП, численность населения, размер территории. А это значит, что правящие классы способны создать лишь плохую копию нынешнего мирового сообщества – сословного и удобного привилегированным странам.

Тогда как ТНК на мировом рынке между собой полностью равноправны – в их отношениях роли не играют ни весовая категория, ни политические или национальные фобии и мании. Поэтому они организуют естественное для себя всемирное общество – равноправное. При этом в нынешней ситуации всемирное общество пока сможет эффективно функционировать и развиваться лишь по самой простой модели – общинного хозяйства. Что на примере федеративной Германии наглядно продемонстрировала А. Меркель. Пока в ситуации вызванного «арабской весной» миграционного кризиса ей не взбрело сменить амплуа домохозяйки на роль фюрера Европы, Германия оставалась вполне благополучной страной – стабильной и полностью управляемой. Этот пример так же свидетельствует, что индустриальные идеологии уже не просто устарели, а стали токсичными – применение их идей на практике уже разрушает общество.

Модель общинного хозяйства позволит властям избегать поклонения сомнительным ценностям. А экономическая элита имеет наиболее адекватную такой форме общества квалификацию. Поэтому ей можно будет действовать, ничего особо не изобретая – лишь используя накопленный человечеством положительный опыт общественного развития. Тогда как политики всемирному обществу потребуются только когда нужно будет запускать процесс его развития. То есть, после распространения новой идеологии. Потому что политическая деятельность в конечном итоге состоит в реализации предлагаемых учениями общественных проектов.

Распространение новой идеологии позволит начать рекрутировать в состав правящего класса и представителей всех прочих элит. И так как правящий класс должен быть идейным объединением, его развитие невозможно без новой идеологии. Наконец, без нее всемирное общество будет оставаться всего лишь самым большим в мире общинным хозяйством.

А пока исходный состав мировой элиты в лице руководителей ТНК должен обеспечить переход от модели сословного мирового сообщества с привилегированными странами-полюсами к обществу, состоящему из равноправных стран планеты. Кроме транснационального бизнеса этот процесс организовать некому – ни одна из стран не имеет необходимого для этого качества, общественного веса, интеллекта и ресурсного потенциала. И только в транснациональном бизнесе сегодня прямо или косвенно представлена большая часть человечества.

Понятно, что для создания всемирного общества вначале нужно освободить для него место – ликвидировать существующую организацию международной среды. И в первую очередь упразднить статус США как единственного полюса мира или метрополии всемирной империи. И очевидно, что в этом вопросе интересы руководителей даже американских ТНК полностью расходятся с интересами политической элиты США.

Приход в Белый дом Д. Трампа, это первое очевидное свидетельство появления в мировой политике «невидимой руки» транснационального бизнеса. Точнее, американской части мировой элиты. И это результат первой атаки мировой элиты на американский истеблишмент, как на «монарха» однополярного мира. Эта атака завершилась взятием бастиона исполнительной власти США. И спустя год уже понятно, что «осушение вашингтонского болота» идет вполне успешно – исполнительная ветвь власти освобождается от бюрократического балласта быстрым темпом. Пример чистки Р. Тиллерсоном кадров госдепартамента это демонстрирует с исчерпывающей очевидностью. Дальше начнется осада конгресса, по завершению которой США будут превращены в рабочий инструмент мировой элиты. Затем аналогичная санация будет проведения и в отношении правящих классов всех развитых стран.

Разумеется, создавать всемирное общество без участия правящих классов стран задача не из простых. Но вполне решаемая. Сегодня ТНК обладают совокупной мощью и влиянием, которых достаточно для того, чтобы своими силами реализовать такой проект. Им нужно лишь поставить целью создание качественного всемирного общества – максимально свободного и справедливого. Чтобы все народы захотели стать членами такого общества и принудили правящие класс своих стран согласиться с таким выбором.

Но для этого мировой элите потребуется в первую очередь решить проблему адекватного современным условиям и стоящим задачам интеллектуального обеспечения проекта. Для этого требуется решить круг чрезвычайно сложных концептуальных и огромное количество технических вопросов. Существующие «мозговые центры» для этого вряд ли подойдут – за полвека жесткая идеологическая цензура полностью очистила их даже от символического инакомыслия.

Тогда как создать новое интеллектуальное обеспечение способны только еретики. Поэтому мировой элите потребуется вначале разобраться в появившихся за последние пару десятилетий ересях – выбрать пригодные для своих целей. А затем организовать развитие на их основе версий интеллектуального обеспечения. Когда эта работа будет завершена можно будет начать развитие модели общинного хозяйства в полноценное всемирное общество – имеющее полный набор всех сфер деятельности.

Таким образом можно считать, что в 2017 году на планете началась финальная стадия процесса глобализации – запущен проект создания мировой элитой всемирного общества. В состав мировой элиты входят и руководители российских ТНК. Пусть и пока только в статусе заднескамеечников. Они в мировой элите пока новички и не обладают серьезным авторитетом. Тем не менее, короткий путь к «креслам первого ряда» существует. Потому что пока вакантно место идейного лидера мировой элиты. Этот статус получит та группа элиты, которая решит самую острую для нее проблему – создаст новое интеллектуальное обеспечение.

Для достижения этого результата у руководителей российских ТНК есть все условия. Так двадцать лет форы позволили нашим интеллектуалам создать адекватное современным условиям и при этом полноценное по составу интеллектуальное обеспечение. И пока в этом деле мы минимум на 5-7 лет опережаем потенциальных конкурентов. Важно и то, что мы полвека были идейным лидером человечества: инициировали и поддерживали процесс развития главного достижения ХХ века – социального государства. Так что статус идейного лидера нам не только по силам, но и привычен. Глупо не воспользоваться возможностью вновь им стать.

Это значит, что история не только не закончилась, наоборот, начался самый захватывающий ее этап – рождения и развития всемирного общества. И как раз критическая ситуация в мире, как положено в эволюции, запустит этот проект. Причем именно в этом проекте будут решаться главные проблемы человечества, выстроится новая система стран и формироваться новый мировой порядок. Причем в этом проекте атомные бомбы, их количество и средства доставки вообще не будут играть какой-либо роли.

Источник: khazin.ru