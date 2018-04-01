Британские корни Германского нацизма

Мария Захарова – официальный представитель МИД России, на днях пообещала некий «сюрприз». Этот сюрприз был опубликован и представляет собой изложение некоторых фактов, показывающих не только широкое и официальное присутствие представителей британского истеблишмента в гостях у Гитлера на Олимпиаде в Берлине 1936 года, подробное изложение позиции России в искусственно раздуваемом из Лондона конфликте.

В программе «Место встречи» канала НТВ, которая вышла в эфир в пятницу 30 марта, подробно разбирали незримую идеологическую пуповину, которая связывала между собой Британскую империю и Третий рейх. Поскольку немецкое слово рейх означает «империя», то речь идет о том, что империя Британская в просторечии именуемая Великой Британией, для сохранения своего лидирующего положения в мире, к началу 30-х годов пришла к выводу о необходимости восстановления Германии. Финансирование Гитлера с Запада началось в первой половине 20-х годов XX века. Большое количество фактов, свидетельствующих о сознательной работе Лондона, Парижа и Вашингтона по искусственному накачиванию и созданию третьей Германской империи (как назвал её Гитлер), приведено в моих книгах «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина» и «Война. Чужими руками».

Поэтому за подробностями адресую интересующихся именно к ним.

В передаче было приведено много интересной информации и фактов. Некоторые хотелось бы выделить особо.

В 1936 в нацистской Германии прошла не одна, а целых две Олимпиады за один год! И летняя в Берлине, и зимняя в Гармиш-Партенкирхене.

Гитлера усиленно накачивали респектабельностью, поднимая международный престиж канцлера Третьего рейха.

Нацизм вырос из расовой теории и практики британского колониализма.

Первые концлагеря изобрели англичане во время Англо-Бурской войны года. В эти лагеря британцы отправили женщин, детей и стариков, тех, кто сражался против них.

В 1943 году англичане сознательно организовали голод в провинции Индии под названием Бенгалия. Британцы хотели лишить продовольствия, подходящие японские войска и таким образом избежать восстания местного населения, ненавидящего английских колонизаторов. В результате от голода погибло более 20 млн человек.

Англичане относились к жителям своих колоний, как к людям второго, а то и третьего сорта.

До начала Второй мировой войны золотой запас Чехословакии хранился в Великобритании (стоит отметить, что этот «чехословацкий» запас на самом деле был частью золота российской империи, которая была вывезена (украдена) чехословаками при аресте Колчака.

После оккупации немцами Чехословакии, Лондон на словах осудил эти действия, а на деле передал золотой запас Чехословакии Гитлеру.

Весьма показательным стал фрагмент программы, в которой представитель белоленточной организации «Демократический выбор» начал, по сути, оправдывать преступления фашизма, попытавшись сначала разделить нацизм и фашизм, а потом, заявив, что фашизм не такой уж преступный и кровожадный.

Удивительное дело, но как мы видим на примере Украины, от либерализма до нацизма, в политическом смысле, всего один шаг.

Поскольку тезис «фашизм – это не нацизм» начал часто звучать, хочу отметить, что главной целью подобного информационного вируса, является обеление фашизма, как системы политических взглядов. Куда это ведет, опять-таки, видно на примере Украины.

Фашизм и нацизм — это две стороны одной монеты. Одного без другого не бывает, разняться лишь масштабы преступление. Германские фашисты просто совершили значительно больше преступлений, чем их итальянские или испанские «коллеги». При это преступления японцев вполне могут быть отнесены к фашистским. А идеология превосходства японской расы, такой же фундамент для массовых убийств, как и тезис о превосходстве арийцев. Хорватские фашисты резали горла сербам, строили концлагеря, уничтожали мирное население. Венгерские фашисты наводили ужас на советских людей в Брянской и Воронежской областях. Румынские фашисты вместе с Гитлером маршировали на Москву и т.д. , и т.п.

Полное видео программы

Мои слова в этой программе

Источник: nstarikov.ru