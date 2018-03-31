«Зимняя вишня»: О чем не сказал президент

По данным МЧС, кемеровская «Зимняя вишня» убила 64 человека, включая 41 ребенка. Еще 76 пострадали, в том числе 27 детей. Такие сведения 28 марта, в день траура, огласил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов.

Страна в шоке. Люди пытаются понять, что на самом деле произошло. Простые россияне хотят сделать свои личные, а не навязанные пропагандистами выводы. Форумы родителей полны гневных постов, в которых, однако, чувствуется бессилие перед государственной машиной.

Зато есть четкое понимание, что власть делает все необходимое, чтобы вывести из-под удара весь «торгово-развлекательный» бизнес. Мол, речь идет о частном, хоть и диком случае, а не о системном явлении. Вот что пишут на форуме «Хабмама» хабаровские мамы и папы:

«…Примечательно, что построенные по стране точно такие же ТРЦ (без окон и дверей) останутся в бизнесе — никто их сносить не будет, и всё останется, как было. Непонятна вообще цель повсеместных системных установок однотипных герметичных душегубок под видом ТРЦ. Почему они так хлипко построены и почему там нет нормальных окон или вообще нет окон? Что это — запланированные госпитали? Морги? Пункты временной изоляции? Ангары учёта граждан?».

«А что толку? Все понервничают пару дней и забудут. В Хабаровске рядом с Главпочтамтом на Фрунзе в прошлом году возвели какой-то зал приёмов или торжеств в несколько этажей. Толстенное пенопластовое утепление под слабеньким сайдингом. Снаружи поджечь — всё здание полыхнёт как факел. Кто давал разрешение? Кто принимал строительство? Это в центре города!»

И в самом деле, островки «европейского и американского блеска и шика» в виде торгово-развлекательных центров долгое время давали людям иллюзию, что в России — все не так плохо, как говорят и пишут оппозиционеры. Если вспомнить первые годы перестройки, то советских людей, впервые оказавшихся на Западе, удивляли, прежде всего, витрины огромных магазинов, в которых можно было гулять хоть весь день. А теперь, дескать, эта страница перевернута.

В РФ отсутствуют жесткие стандарты возведения и эксплуатации торговых центров, хотя во многих других странах к этим строениям предъявляются самые строгие требования. Судя по темпам ввода в эксплуатацию российских ТРЦ, федеральное правительство и местные власти всячески поощряют этот бизнес, закрывая глаза на использование дешевых, но опасных стройматериалов.

Между тем, нормы безопасности, например, в США, прямо говорят, что «большой, переполненный людьми торговый центр представляет собой значительный потенциал для гибели посетителей. Поэтому от собственников требуется соблюдение наивысших стандартов управления, которые минимизируют возможные риски». Во-первых, системы противопожарной безопасности (СПБ) должны быть многократно дублированы. Во-вторых, о любом вмешательстве или поломках СПБ в автоматическом режиме через автономные GSM-передатчики уведомляются городские власти и пожарные охраны.

Безусловно, речь идет об «очень дорогом удовольствии». Стоимость качественной системы противопожарной безопасности достигает до 20% от строительной сметы. Даже если злоумышленники устроят поджог и отключат СПБ, то и на этот случай необходимо иметь план спасения. Поэтому обязательной нормой являются лестницы, которые в зависимости от трафика посетителей в часы пик, достигают 5−7 метров ширины.

Вот, что в этой связи пишет Мин Эрн Чух, сотрудник крупнейшего торгового центра в Мельбурне (Австралия):

«Я могу только прокомментировать (ситуацию с безопасностью — авт.) один из двух магазинов (сеть, кстати, имеется и в России), так как я, работая там, пережил три настоящих пожарных сигнализации. Эвакуации были очень хорошо организованы. Общее ощущение спокойствия внесло большой вклад в бесперебойный вывод людей из магазина. Как ни удивительно это может звучать, находить потерянных детей было не слишком сложно. Единственная проблема, которой я был свидетелем, касалась пожилой леди, которая отказывалась бросить полностью загруженную товаром коляску».

По словам австралийца, эвакуация людей, включая персонал, должна осуществиться в пределах 15 минут. После этого охранники еще раз обходят ТРЦ, чтобы убедится, что никто не остался. Большинство посетителей оказываются в безопасной зоне, прежде чем появляются первые пожарные машины.

«Дети в игровой зоне, называемой Смаланд, всегда первыми покидали здание, — пишет Мин Эрн Чух. — И это еще одна причина, почему игровые зоны всегда расположены возле входа или выхода. Это скорее стандартная практика для любого ТРЦ, где есть место для игр, по крайней мере, в Австралии».

Иначе говоря, в далекой Австралии местные власти и службы пожарной охраны просто бы не разрешили устроить детскую площадку на верхних этажах. В России, в частности, в Кемерово такой обязательной практики не было, и нет до сих пор. Как и много чего еще. Судя по всему, управляющим компаниям ТРЦ выгоднее сдать наиболее лакомые квадратные метры на первых этажах тем, кто больше заплатить.

Кроме того, говоря о халатности в «Зимней вишне», которая, наверняка имела место, власти почему-то обходят стороной системный вопрос, решение которого должно было в корне предотвратить кризисную ситуацию в Кемерово. Речь идет о саморегулируемых организациях (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования, пожарной безопасности и в строительстве. Именно они, по своим прямым обязанностям, обязаны были не допустить «переделку» бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ. Поскольку законом запрещены внесения любых изменений в здания, которые могут привести к несчастным случаям.

Напомним, в 2007 году был принят закон «О саморегулируемых организациях», в соответствии с которым правительство, хоть и оставило за собой формальное право надзора, на деле передало СРО все полномочия по контролю и регулированию проектирования и строительства. Эта реформа, наряду с отменами ГОСТ и тарифной системы оплаты труда, явилась краеугольным камнем нынешней либеральной экономики.

Именно поэтому в каждом городе можно найти свою «Зимнюю вишню» с лабиринтами из бутиков и ресторанов, с детской игровой зоной под крышей и узенькими лестницами. Словом, в России не оказался эффективным институт саморегулирования, на который «молятся» либеральные экономисты. Просто потому, что нет системы сдержек и противовесов, как наверху, так и на местах. Все вопросы решаются в рамках «одной команды».

Россия — это дикий капитализм, в котором во главу угла ставятся исключительно деньги, добытые любой ценой и, главным образом, под чиновничьей или ментовской «крышей». Именно это и является главной системной причиной трагедии в Кемерово.