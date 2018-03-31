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В РАН заявили о возросшей в два раза за три года «утечке мозгов»

10:26. 31 марта 2018 Просмотров - 102 Один комментарий Опубликовал:

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В 2016 году число высококвалифицированных эмигрантов из России составило 44 тыс. человек, в 2013-м их было в два раза меньше — 20 тыс., рассказал на общем собрании Российской академии наук (РАН) главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин 29 марта, передает корреспондент РБК.
 
«С 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднегодовое сокращение персонала, который занимается исследованием и разработками, с 2000 года составляет 1,3% в год», — указал Долгушкин. В Европейском союзе и США число ученых выросло на 2–3%, а в Бразилии, Корее и Китае — на 7–10%.
 
 
«Ситуация осложняется продолжающейся и даже возросшей в последние годы утечкой человеческого капитала. Число эмигрировавших высококвалифицированных специалистов в 2013 году выросло с 20 тыс. до 44 тыс. в 2016 году», — подчеркнул Долгушкин. Он также заметил, что ученых стало меньше и в институтах Федерального агентства научных организаций (ФАНО). За последние три года их число сократилось с 69,5 тыс. до 67 тыс. человек. Среди ученых доля докторов наук снизилась с 13,8 до 13%, а кандидатов — с 31,7 до 30%. «И остается серьезная возрастная проблема. Хотя доля исследователей в возрасте до 39 лет выросла с 41 до 43,3%, средний возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста», — указал Долгушкин.
 
В конце февраля вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал «утечку мозгов» самым слабым местом страны. По его словам, правительство вкладывает огромные деньги в подготовку талантов. «А потом, не давая возможности нашим специалистам — умным, толковым, грамотным, лучшим молодым людям России внедрить, реализовать то, что у них есть в голове, тем самым мы открываем шлюзы, чтобы вымывать этот потенциал за рубеж», — отмечал вице-премьер.
 

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Один комментарий»

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    Нехресть 31 марта 2018 в 11:29 Ссылка Пометить
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    А тут нужен “дифференциальный подход”. Если мозги способны только переписывать чужие глупости, так пускай валит. От таких мозгов только вред для науки. Так пусть “за бугром” “прогресс тормозят”.
    Но если человек способен думать и искать что то новое, то такие самим нужны.

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