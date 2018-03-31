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Уроки Мудрости. Урок третий. Лад и Мера. Часть 2

13:11. 31 марта 2018 Просмотров - 61 Один комментарий Опубликовал:

28 февраля 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Уроки Мудрости. Урок третий. Лад и Мера”.

Автор-сказительница – Марина Макарова

Часть 1 – https://youtu.be/A-gqoSkS1Ds

Беседа посвящена разбору основных положений КОНа, как основы Мироздания – Всемирья.
Знания о КОНе и его составляющих является ключом понимания устройства Мира. Знания о том, какие Силы, возможности и действия происходят в соответствии с КОНом, позволяют правильно взаимодействовать с той Силой, что течёт во Всемирье, Силой Жизни Мироздания и нашей Жизни.

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Источник: www.youtube.com

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